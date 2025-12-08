Exporturile către UE îi cresc Chinei excedentul comercial la peste 1.000 mld. dolari

Exporturile Chinei au crescut în noiembrie, în termeni anuali cu 5,9%, față de o contracție de -1,1% în octombrie, depășind prognozele care anticipau o creștere mai redusă. În primele 11 luni ale anului, exporturile Chinei au crescut cu 5,4%, exact în același ritm ca în primele 11 luni ale anului 2024.

În loc de SUA, motorul creșterii exporturilor Chinei în noiembrie l-a reprezentat piața UE. Acestea au crescut cu 14,8% față de anul precedent în noiembrie, aducând creșterea de la începutul anului la 8,1% față de anul precedent.

Pe categorii de produse, categoriile obișnuite au continuat să înregistreze cea mai puternică creștere. Astfel, construcțiile navale (+26,8%), semiconductorii (+24,7%) și industria auto (+16,7%) au înregistrat cele mai mari creșteri din principalele exporturi în acest an.

În general, exporturile de înaltă de înaltă tehnologie (+6,6%) și-au depășit, de asemenea, performanța anterioară, un semnal important al competitivității în creștere a Chinei în domeniile de înaltă tehnologie. În schimb, categoriile care în mod tradițional se adresează în mare măsură pieței americane – cum ar fi jucăriile (-12,1%), încălțămintea (-10,7%) și mobila (-5,9%), – au avut performanțe mult sub așteptări după majorările tarifare.

În funcție de destinație, exporturile către SUA au continuat să încetinească în noiembrie, în ciuda armistițiului intervenit în confruntarea comercială dintre cele două țări. Exporturile din noiembrie către SUA au scăzut cu -28,6% față de anul precedent, un minim al ultimelor trei luni, aducând contracția de la începutul anului la -18,9% față de aceeași perioadă din anul precedent. Este probabil ca exporturile din noiembrie să nu fi reflectat încă pe deplin reducerea tarifelor SUA pentru importurile chineze, care ar trebui să se reflecte în lunile următoare.

De asemenea, efectul importurilor efectuate în avans pentru a evita tarifele majorate anunțate de președintele Trump, va acționa ca o frână pentru comerțul din lunile următoare.

De asemenea, se observă în noiembrie o revenire a exporturilor către Japonia, care au crescut cu 4,3% față de anul precedent, reprezentând o creștere de 3,4% de la începutul anului. Exporturile către țările ASEAN (Asociația Țărilor din Asia de Sud-Est), care au fost în ultimii ani cea mai importantă destinație a Chinei, au scăzut în noiembrie la 8,2% față de aceeași perioadă din anul precedent.

