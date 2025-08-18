Exporturi record de GNL ale SUA, prețuri în creștere și o problemă mare de transport: lipsa conductelor spre stațiile de lichefiere

Exporturile de Gaze Naturale Lichefiate (GNL) din SUA au stabilit în acest an un nou record, prețurile sunt în creștere fără ca cererea să dea semne de slăbire, iar perspectivele rămân robuste. Cu toate acestea, există însă o problemă gravă: limitările date de lipsa conductelor de transport.

Exporturile de GNL din Statele Unite în primele opt luni ale acestui an crescut cu 22% față de primele opt luni din 2024, conform Reuters care citează datele companiei de cercetare a pieței Kpler. Exporturile au ajuns la 69 milioane tone, cu 12,4 milioane tone mai mult decât s-a exportat anul trecut. Raportul menționează, de asemenea, că cererea internă de gaze naturale a crescut semnificativ, în special din partea consumatorilor corporatisti și industriali.

Acest lucru a dus în mod natural la prețuri mai mari la gaze pe plan intern, deși acestea sunt încă considerabil mai mici decât nivelurile atinse în 2022 și 2023. Exporturile totale de GNL americane către Europa au crescut cu 61% față de anul precedent. Creșterea substanțială a fost determinată de necesitatea refacerii stocurilor înmagazinate în depozite din UE care au fost mult mai goale ca anul trecut din cauza unui sezon rece cu temperaturi mult mai scăzute. De asemenea Europa s-a confruntat cu o scădere a producției de energie eoliană și hidro și, bineînțeles, și a angajamentului UE de a cumpăra mai multă energie din SUA pentru a reduce deficitul comercial.

Dimensiunea costurilor aferente importurilor de GNL nu a fost încă dezvăluită, dar Europa va continua să cumpere tot GNL-ul american disponibil, chiar dacă prețurile au urcat la o medie de 8,34 dolari pe mia de metri cubi după primele opt luni ale anului, conform Reuters. Prețurile s-ar putea menține pe o tendință crescătoare, potrivit Administrației pentru Informații Energetice, care a citat ca factori de creștere a cererii centrele de date pentru antrenarea modelelor de inteligență artificială și a exporturilor de GNL creștere care va continua până anul viitor.

În mod normal, motivul creșterii prețurilor este un dezechilibru între cerere și ofertă. Într-adevăr, cererea de gaze naturale din SUA se află pe o traiectorie ascendentă puternică atât pe plan intern, cât și pentru export, așa că motivul creșterii prețurilor trebuie să fie oferta, care încă nu a ajuns din urmă cererea – cu excepția faptului că oferta doboară și ea recorduri.

Reuters a scris săptămâna trecută, citând datele LSEG, că producția de gaze naturale în SUA a crescut la 108,1 miliarde de metri cubi pe zi de la începutul lunii august, depășind recordul stabilit în iulie, de 107,9 miliarde de metri cubi. Cu toate acestea, cererea pentru gaze naturale este mai mare, ajungând la 111,9 miliarde de metri cubi pe zi în această săptămână, conform datelor LSEG. Aceasta înseamnă că oferta, începe să se apropie de nivelul cererii. Există însă o problemă de logistică: conductele sunt insuficiente pentru transportul gazelor.

Mai mulți manageri din industria gazelor au avertizat de mai mult timp că majorarea exporturilor de GNL necesită creșterea capacității de transport prin conducte, de la câmpurile de extracție către stațiile de lichefiere. Cel mai recent avertisment a fost lansat de Cheniere Energy, cel mai mare exportator de GNL din SUA.

„Nu este vorba despre producția de gaze naturale, ci despre transport”, a spus vicepreședintele Cheniere, la un eveniment din industrie. Există aproximativ șase noi instalații de lichefiere în construcție pe coasta Golfului Mexic, dar construcția de noi conducte nu este nici pe departe la înălțimea acestei rate de creștere a capacității de lichefiere, așa cum a spus Singh de la Cheniere.

„Creșterea prețurilor la gazele naturale reflectă o producție relativ stagnantă de gaze naturale pe fondul unei creșteri a exporturilor de gaze naturale lichefiate din SUA”, se arată într-un raport EIA. Unul dintre motivele pentru care producția de gaze ar putea rămâne constantă este tocmai absența unei capacități suplimentare de transport prin conducte pentru a duce gazele acolo unde este nevoie.

Mai este de asemenea și problema suplimentară reprezentată de decizia administrației Trump de a stimula autosuficiența transportatorilor de GNL. Conform noilor reglementări propuse de Reprezentanța Comercială a SUA (USTR): din 2028, 1% din totalul exporturilor GNL ale SUA trebuie să fie efectuate cu nave-cisternă sub pavilion american, iar din 2029, ar trebui ca 1% din flota de nave transport GNL să fie construite în SUA.

În prezent, există o singură navă-cisternă GNL care transportă gaze sub pavilion american. Industria a avertizat că aceste reglementări ar împiedica creșterea exporturilor de GNL, în special cerința privind navele-cisternă construite local. Potrivit unor experți din industrie, acest lucru ar costa de două până la patru ori mai mult decât construirea navelor-cisternă în Coreea de Sud sau China.

Cititi si: UE se confruntă cu o alegere dificilă: GNL, sau net zero? Furnizorii amenință că nu vor mai livra gaze în Europa

***