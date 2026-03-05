Țările din Golf încep să exporte petrol prin rute alternative, pentru a evita blocajul din Ormuz – Problema: capacitatea scăzută de încărcare a navelor

Compania petrolieră de stat a Arabiei Saudite, Aramco, a început să redirecționeze o parte din exporturile sale de țiței către Marea Roșie, pentru a evita blocajul din strâmtoarea Ormuz, relatează agențiile internaționale de presă.

Riscul atacurilor iraniene în Strâmtoarea Ormuz a scăzut cu 90% traficul maritim, conform datelor agregate de companiile ce urmăresc transportul.

Arabia Saudită a dat deja indicații firmelor de transport să preia exporturi de țiței din portul Yanbu, de la Marea Roșie. Problema portului Yanbu este că nu a încărcat niciodată mai mult de 2 milioane de barili pe zi într-o perioadă de 60 de zile.

Conducta care transportă petrolul către Marea Roșie este deja în uz, dar analiștii notează că instalațiile sale sunt vulnerabile la atacuri cu drone iraniene Shahed sau atacuri ale rebelilor Houthi din Yemen, care până acum nu au intervenit în conflictul din Orientul Mijlociu.

Blocaj în Ormuz

Arabia Saudită și alți producători de petrol din Golf, precum Emiratele Arabe Unite, Kuweit și Irak, nu au mai putut transporta petrol prin strâmtoare. Sute de nave au ancorat de o parte și de alta a strâmtorii ca măsură de precauție, iar Iranul a declarat că va deschide focul asupra oricărei nave care va încerca să tranziteze acest punct critic al transportului maritim.

Contractele futures pentru petrolul Brent, reperul global al pieței, au crescut cu 12% până în această săptămână, pe fondul perturbării livrărilor de petrol și gaze cauzate de conflict. Fără exporturi, producătorii de petrol din Golf vor fi obligați să reducă producția atunci când spațiile de stocare se vor umple. Irakul a redus deja producția cu aproape 1,5 milioane de barili pe zi deoarece capacitățile sale de stocare sunt pline.

Aramco a informat o parte din cumpărătorii petrolului său, sortiment Arab Light, că trebuie să încarce navele din Yanbu, au declarat pentru Reuters trei surse apropiate situației.

Aramco încearcă să evite reducerea producției redirecționând o parte din livrări către portul Yanbu de la Marea Roșie

Arabia Saudită a exportat aproximativ 7,2 milioane de barili pe zi în februarie, potrivit datelor companiei de monitorizare a transporturilor maritime Kpler. Din această cantitate, 6,38 milioane de barili pe zi au tranzitat strâmtoarea Ormuz.

Conducta East-West a regatului poate transporta petrol din principalele câmpuri petroliere din estul țării către Marea Roșie și are o capacitate de aproximativ 5 milioane de barili pe zi. În 2019, conducta a transportat temporar 7 milioane de barili pe zi după ce conducte destinate lichidelor din gaze naturale au fost convertite pentru transportul de țiței.

Analiștii punctează totuși că portul Yanbu nu are capacitatea de a încărca pe nave întregul volum de țiței pe care conducta îl poate transporta. Încărcările de țiței în Yanbu au atins un vârf de puțin sub 1,5 milioane de barili pe zi în aprilie 2020, potrivit datelor Kpler.

„Există chestiuni logistice implicite, inclusiv rata la care terminalul petrolier Yanbu de la Marea Roșie poate încărca navele în mod sustenabil”, a explicat pentru Reuters Richard Bronze, cofondatorul firmei de consultanță Energy Aspects.

Rebelii Houthi ar putea să-și facă intrarea în conflict atacând navele din Marea Roșie. Transportul din Yanbu a ajuns la 28 mil. $

Există și îngrijorări că însăși conducta ar putea deveni o țintă pentru Iran și aliații săi. Marea Roșie aduce și riscul atacurilor din partea aliaților Iranului din Yemen, care au perturbat transportul maritim în timpul războiului Israel–Hamas.

Deja, tarifele pentru petrolierele care să încarce din Yanbu s-au dublat, au declarat pentru Reuters actori din piață.

Petrolierul Pantanassa a fost contractat pentru a încărca la Yanbu pe 28 sau 29 martie, pentru livrare în Coreea de Sud, la un cost de 28 de milioane de dolari, au spus doi brokeri maritimi, mai mult decât dublu față de tariful obișnuit.

Alte alternative

Emiratele Arabe Unite au, de asemenea, o conductă pe care o pot utiliza pentru a transporta o parte din țiței și a ocoli strâmtoarea. Conducta Abu Dhabi Crude Oil Pipeline (ADCOP), cunoscută și ca Habshan–Fujairah Pipeline, are o capacitate de 1,5 milioane de barili pe zi și transportă petrol din câmpurile din Abu Dhabi către portul Fujairah, la Golful Oman.

ADCOP alimentează terminalele de stocare și rafinăriile din Fujairah. Portul Fujairah a fost și el atacat, iar încărcarea navelor a încetinit marți după ce sistemele de apărare aeriană au interceptat o dronă, incident care a provocat un incendiu.

