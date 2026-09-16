Arabia Saudită și-a reluat masiv exporturile de petrol prin Golful Persic – Traficul petrolier prin Ormuz, la maximum-ul de la începutul războiului SUA-Iran

Arabia Saudită și-a redirecționat din nou exporturile de petrol, de data aceasta prin Golful Persic, după ce rebelii Houthi au intensificat activitatea militară la Marea Roșie și SUA au preluat de facto controlul asupra Strâmtorii Ormuz. Conform oficialilor americani și instituțiilor de monitorizare, tranzitul prin Ormuz a urcat la cel mai ridicat nivel de la izbucnirea războiului SUA-Iran, în urmă cu mai bine de 6 luni.

Fluxurile de petrol prin Strâmtoarea Ormuz continuă să crească, iar acum tranzitele au loc și în timpul zilei, nu doar noaptea, în contextul în care SUA au distrus capacitatea iranienilor de a controla Strâmtoarea și pe măsură ce Arabia Saudită își redirecționează masiv exporturile de pe coasta de vest – de la Marea Roșie – spre coasta de est, prin Golful Persic.

Exporturile prin Ormuz au ajuns la 14 milioane de barili/zi „lucrătoare”, aproape de nivelul pre-război

Mișcarea vine în contextul în care rebelii Houthi din Yemen, unealta Teheranului de la Marea Roșie, au preluat acum controlul efectiv asupra Strâmtorii Bab el-Mandeb, perturbând ruta alternativă prin Marea Roșie de care au depins până recent exporturile saudite. Saudiții au început să mute exporturile de petrol spre coasta de est de câteva săptămâni, pe măsură ce rebelii Houthi au început să amenințe transporturile din Marea Roșie și pe măsură ce SUA au preluat de facto controlul asupra Strâmtorii Ormuz.

Secretarul american al Energiei, Chris Wright, a afirmat într-o serie de interviuri televizate că fluxurile sunt „în loturi mari” și a precizat că media pe 7 zile se situează în jurul a 10 milioane de barili pe zi. Analiștii de la TankerTrackers.com au explicat pe X că diferența provine din faptul că petrolierele au aproximativ 5 zile „ocupate” pe săptămână, ceea ce înseamnă că 10 milioane de barili/zi pe o medie de 7 zile echivalează cu aproximativ 14 mb/zi în zilele efective de tranzit.

„Acest număr crește acum datorită tranzitelor din timpul zilei”, precizează analiștii Tanker Trackers, care adaugă că atunci când Wright spune „petrol”, el se referă atât la țiței, cât și la produse rafinate.

Tranzitele pe timpul zilei, o schimbare majoră. Iranul exportă zero barili de petrol

Duminică, conform datelor Commodity Context și Kpler, media pe 7 zile a tranzitului de petrol prin Strâmtoarea Ormuz a urcat la cel mai ridicat nivel de la perioada iunie-iulie, când memorandumul de înțelegere SUA-Iran era încă în funcțiune.

Diferența față de momentul respectiv este că, de data aceasta, prin strâmtoare nu trece practic niciun baril de țiței iranian, exporturile Teheranului fiind zero datorită blocadei navale americane.

De notat că, până recent, convoaiele de petroliere traversau Ormuzul exclusiv noaptea, sub protecția militară americană, cu transponderele oprite, pentru a reduce riscul atacurilor iraniene. Conform Axios, care citează un oficial american, petrolierele statelor din Golf au început acum să efectueze tranzite și în timpul zilei, ceea ce a permis creșterea semnificativă a volumelor exportate.

Arabia Saudită încarcă masiv pe coasta de est

Doar în ziua de marți, 15 septembrie, terminalele saudite de pe coasta de est încărcau 8,7 milioane de barili de țiței într-o singură zi, conform datelor Tanker Trackers. Analiștii au remarcat prezența simultană a trei supertancuri VLCC la terminalele saudite din Golful Persic – o imagine neobișnuită care confirmă amploarea redirecționării.

Saudi Arabia has been loading 8.7 million barrels of crude oil today (2026-09-15) at its east coast terminals.#OOTT #IranWar #Tankers pic.twitter.com/Md6iM6ehgi — TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) September 15, 2026

„Exporturile saudite de țiței de pe coasta de est au crescut masiv în ultimele două săptămâni, ca urmare a problemelor din Marea Roșie”, scriu pe X analiștii de la Tanker Trackers.

La un ritm de 8 milioane de barili pe zi de pe coasta de est, Arabia Saudită poate compensa integral pierderile de la Yanbu, portul de pe Marea Roșie. Exporturile prin Yanbu scăzuseră deja de la aproximativ 5 milioane de barili pe zi la circa 3,5 mb/zi din cauza tensiunilor din Marea Roșie, iar atacul asupra conductei Est-Vest din luna aceasta le poate reduce și mai mult.

Dacă saudiții repară conducta Est-Vest și reiau exporturile din Yanbu, fluxurile vor crește și mai mult

Conform unei analize Goldman Sachs, impactul net al războiului asupra fluxurilor de petrol din Golful Persic s-a redus la aproximativ 6,7 milioane de barili pe zi – un deficit important, dar semnificativ mai mic decât cel de 10-12 mb/zi din perioada cea mai acută a conflictului.

Cele mai mari scăderi rămân la tranzitul direct prin Ormuz (-5,4 mb/zi) și la exporturile saudite prin Yanbu (-2,0 mb/zi), dar acestea sunt parțial compensate de creșterea fluxurilor non-Ormuz (+6,7 mb/zi prin alte rute, inclusiv conducte terestre).

O contribuție majoră la revenirea tranzitului prin Ormuz, în septembrie, o au și exporturile Emiratelor Arabe Unite, Kuweit și transferurile ship-to-ship din Golful Omanului.

În același timp, dacă Arabia Saudită reușește să repare conducta Est-Vest și să reia exporturile din Yanbu, chiar și la un nivel redus, fluxurile totale din Orientul Mijlociu s-ar putea apropia și mai mult de media pre-război.

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