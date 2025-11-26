Exportatorii chinezi percep Rusiei prețuri tot mai mari pentru echipamente militare

Exportatorii chinezi au majorat prețurile pentru cumpărătorii din industria militară rusă, exploatând dependența Kremlinului, pe măsură ce sancțiunile occidentale restricționează importurile, arată noi cercetări, potrivit Financial Times.

Prețurile produselor supuse controlului la export trimise din China către Rusia au crescut în medie cu 87% între 2021 și 2024, conform unui studiu recent realizat de Institutul Băncii Finlandei pentru Economii Emergente (Bofit). În schimb, prețul produselor similare exportate în alte țări a crescut doar cu 9%.

Cercetarea arată că, deși Rusia a reușit să folosească furnizorii chinezi pentru a ocoli restricțiile occidentale privind achiziția produselor cu utilizări potențial militare, valul de sancțiuni impus după invazia la scară largă a Ucrainei în 2022 a crescut costurile pentru Kremlin.

Un oficial occidental de rang înalt a declarat pentru Financial Times că, deși și-ar dori ca complexul militar-industrial rus să fie „tăiat” de furnizorii săi, faptul că firmele chineze „îi păcălesc” reprezintă un „rezultat destul de bun. Dacă crești prețul unui bun cu 80%, aproape că reduci la jumătate ceea ce pot cumpăra efectiv.”

Autorii studiului, Iikka Korhonen și Heli Simola, s-au concentrat pe un punct critic: comerțul cu bunuri listate ca „mașini și aparate mecanice”, o categorie care include numeroase produse considerate importante pentru industria de război.

Ei au concluzionat că sancțiunile au „limitat capacitățile tehnologice ale Rusiei prin scumpirea importului bunurilor critice”.

În unele cazuri, au constatat că creșterile valorii importurilor supuse controlului la export din China către Rusia au fost determinate în totalitate de majorarea prețurilor, și nu de creșterea volumului comerțului. Până în 2024, importurile rusești de rulmenți chinezești crescuseră cu 76% în termeni de dolari față de 2021, însă volumul exporturilor a scăzut cu 13% în aceeași perioadă.

Folosind metode ușor diferite, cercetătorii au constatat, de asemenea, o creștere semnificativă a prețurilor percepute de importatorii ruși pentru bunurile sancționate în Turcia, cu creșteri între 25% și 55% comparativ cu alte exporturi.

Analizând date din 14 țări, ei au estimat că prețul median al importurilor supuse controlului la export a crescut cu 75% între 2021 și 2024, în timp ce prețurile altor importuri au rămas constante.

Cercetarea arată că impactul sancțiunilor asupra prețurilor pare să se accentueze, posibil pentru că aplicarea mai strictă a sancțiunilor le permite exportatorilor să solicite prime mai mari de la clienții ruși.

Relaxarea sancțiunilor rămâne un obiectiv esențial pentru Kremlin. În planul inițial de pace de 28 de puncte elaborat de SUA și Rusia și prezentat săptămâna trecută Ucrainei, documentul precizează că „ridicarea sancțiunilor va fi discutată și convenită etapizat și pe cazuri individuale”.

China a negat anterior furnizarea de armament letal Moscovei și a declarat că se opune sancțiunilor unilaterale care interferează cu afacerile dintre companiile chineze și cele rusești.

