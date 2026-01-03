Live / Baze militare din capitala Venezeuelei, Caracas, și principalul port al țării – atacate de SUA. Regimul Maduro declară stare de urgență

UPDATE

China condamnă acțiunea SUA ca „folosire flagrantă a forței împotriva unui stat suveran” și împotriva lui Maduro

China a condamnat acțiunea Statelor Unite în Venezuela printr-un comunicat emis de Ministerul de Externe.

„China este profund șocată și condamnă cu fermitate folosirea flagrantă a forței de către SUA împotriva unui stat suveran și acțiunea împotriva președintelui său, (Nicolás Maduro),” a declarat purtătorul de cuvânt al ministerului într-o postare pe X.

„Astfel de acte hegemonice ale SUA încalcă grav dreptul internațional și suveranitatea Venezuelei și amenință pacea și securitatea în America Latină și în regiunea Caraibelor. China se opune ferm acestora. Facem apel la SUA să respecte dreptul internațional și scopurile și principiile Cartei ONU și să înceteze să încalce suveranitatea și securitatea altor state,” a adăugat purtătorul de cuvânt.

UPDATE

Trump: SUA vor fi „foarte implicate” în industria petrolieră a Venezuelei după operațiunea de capturare a lui Maduro

Președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă pentru Fox News că Statele Unite vor fi „foarte implicate” în industria petrolieră a Venezuelei, în urma operațiunii de capturare a președintelui venezuelean Nicolas Maduro.

„Avem cele mai mari companii petroliere din lume, cele mai mari, cele mai bune, și vom fi foarte implicați,” a spus Trump.

France24 a realizat o analiză a principalelor astepecte despre industria petrolieră a Venezuelei;

Rezerve vaste, producție redusă

Venezuela deține cele mai mari rezerve de petrol din lume – aproximativ 303 miliarde de barili, adică 17% din rezervele globale – depășind Arabia Saudită, liderul OPEC+, potrivit Energy Institute din Londra. Majoritatea rezervelor sunt petrol greu, în Banda Orinoco, ceea ce face producția costisitoare, deși tehnic relativ simplă, potrivit Departamentului de Energie al SUA.

În ciuda rezervelor uriașe, producția de țiței a Venezuelei rămâne mult sub capacitate din cauza gestionării defectuoase, subinvestiției și sancțiunilor. Producția, care a atins un vârf de 3,5 milioane barili pe zi în anii 1970 (peste 7% din producția globală), a scăzut sub 2 milioane bpd în anii 2010 și a fost în medie de aproximativ 1,1 milioane bpd anul trecut.

Analiștii observă că orice schimbare de regim ar putea crește producția dacă sancțiunile sunt ridicate și investițiile străine revin. Totuși, precedentele istorice din Libia și Irak sugerează că recuperarea rapidă este puțin probabilă.

Parteneriate și naționalizare

Venezuela și-a naționalizat sectorul petrolier în anii 1970, creând Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA). În anii 1990, a permis temporar investiții străine, dar sub Hugo Chavez, începând din 1999, PDVSA a fost obligată să mențină dețineri majoritare în toate proiectele. Compania de stat a colaborat cu firme precum Chevron, China National Petroleum Corporation, ENI, Total și Rosneft din Rusia pentru a crește producția.

Exporturi și rafinare

Statele Unite au fost anterior principalul cumpărător de petrol venezuelean, dar sancțiunile au mutat piața principală către China în ultimul deceniu. Exporturile s-au oprit complet după blocada impusă de administrația Trump navelor care intrau sau ieșeau din Venezuela în decembrie 2025. PDVSA deține, de asemenea, capacități semnificative de rafinare în străinătate, inclusiv CITGO în SUA, deși creditorii contestă controlul prin procese vechi în instanțele americane.

UPDATE

Trump: „Ce se va întâmpla în continuare în Venezuela se decide acum”

Președintele SUA, Donald Trump, a oferit un preview despre ce gândește administrația sa în privința guvernării Venezuelei după capturarea lui Nicolás Maduro.

„Ei bine, luăm această decizie acum. Nu ne putem permite să lăsăm pe altcineva să conducă și să preia pur și simplu ceea ce a lăsat el în urmă. Așa că luăm această decizie acum. Vom fi foarte implicați. Și vrem să aducem libertate pentru popor”, a declarat el pentru Fox News într-un interviu telefonic astăzi.

Trump a spus că venezuelenii sunt foarte fericiți de capturarea lui Maduro „pentru că iubesc Statele Unite” și pentru că țara sub Maduro era „o dictatură”.

Maduro încerca să negocieze, a spus Trump.

„Știți, el încerca să negocieze la final,” a spus Trump pentru Fox News. „Dar eu am spus: ‘Nu, nu putem face asta.’ Ce a făcut el cu drogurile este rău.”

UPDATE

Trump: Un elicopter lovit și câțiva americani răniți în operațiunea din Venezuela

Președintele Donald Trump a declarat sâmbătă că în timpul operațiunii de capturare a președintelui venezuelean Nicolás Maduro nu au fost înregistrate victime americane, deși câțiva soldați au fost răniți într-o locație „puternic fortificată”.

„Cred că nu am avut niciun mort, trebuie să spun, pentru că câțiva dintre ei au fost loviți. Dar s-au întors și se pare că sunt într-o stare destul de bună,” a spus Trump pentru Fox News.

El a precizat că un elicopter a fost lovit în timpul operațiunii, dar că niciun aparat de zbor nu a fost pierdut:

„Nu am pierdut niciun avion. Totul s-a întors. Unul dintre ele a fost lovit destul de serios, un elicopter, dar l-am recuperat,” a adăugat Trump.

UPDATE

Val de reacții din partea mai multor lideri europeni, care răspund la operațiunea militară a Statelor Unite în Venezuela

Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat că a discutat cu secretarul de stat american Marco Rubio, precum și cu ambasadorul UE la Caracas. „UE a afirmat în mod repetat că (președintele venezuelean Nicolás) Maduro nu are legitimitate și a apărat o tranziție pașnică”, a spus ea pe X, cerând respectarea principiilor dreptului internațional și a Cartei ONU.

Ministrul belgian de externe, Maxime Prevot, a postat pe X că ambasada Belgiei din Bogotá, Columbia, este „complet mobilizată” pentru a răspunde situației. „Situația este monitorizată îndeaproape, în coordonare cu partenerii noștri europeni”, a spus el.

Ministrul olandez de externe, David van Weel, a declarat pe X cu câteva ore în urmă că situația din Caracas este „în continuare neclară”, adăugând că Olanda monitorizează situația și este în contact cu ambasada sa din Venezuela.

Ministerul de externe al Poloniei a spus că „verifică” numărul cetățenilor săi aflați în țară, potrivit unui purtător de cuvânt. „Nu avem informații că vreunul dintre cetățenii noștri ar avea nevoie de asistență. Majoritatea polonezilor se află în Venezuela pe termen lung”, a spus Maciej Wewiór pe rețelele sociale.

Prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez a declarat că guvernul său „urmărește îndeaproape evenimentele din Venezuela”. El a postat pe X că ambasada și consulatele lor din țară sunt operaționale, cerând totodată „dezescaladarea situației”.

UPDATE

Ce se va întâmpla în continuare în Venezuela, incert

Ce se va întâmpla în continuare în Venezuela este departe de a fi clar. Constituția țării prevede că puterea va fi preluată de vicepreședinta lui Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez.

Însă viitorul regimului este pus sub semnul întrebării, iar opoziția – atât din interiorul, cât și din afara țării – va vedea probabil acest moment drept o oportunitate critică. Opoziția venezueleană susține că președintele legitim este politicianul aflat în exil Edmundo González.

Există mai multe scenarii posibile:

• Calea constituțională – Articolul 233 – este urmată. În ceea ce constituția numește „absența absolută” a președintelui, vicepreședintele executiv – Delcy Rodríguez – preia puterea și convoacă alegeri în termen de 30 de zile. Președintele nou ales va avea apoi un mandat complet de șase ani.

• Prăbușirea regimului, iar liderii săi de rang înalt demisionează sau fug. Cel mai probabil candidat al opoziției este Edmundo González Urrutia, care a participat la alegerile din 2024. González, academician și diplomat cu o lungă carieră, se află în prezent în exil în Spania. El este susținut de recenta laureată a Premiului Nobel pentru Pace, activista democratică María Corina Machado. Vorbind luna trecută la Oslo, după primirea premiului, Machado a spus că mișcarea sa se pregătește pentru „o tranziție ordonată și pașnică” după plecarea lui Maduro. Ea a declarat în decembrie că González i-a propus funcția de vicepreședinte și că „marea majoritate” a poliției și forțelor armate ar urma ordinele noii administrații odată ce tranziția politică va începe.

• O preluare a puterii de către armată. Actualul ministru al apărării este Vladimir Padrino López, care a vorbit după loviturile SUA de sâmbătă dimineață, afirmând că Venezuela va rezista prezenței trupelor străine pe teritoriul țării. „Această invazie reprezintă cea mai mare insultă pe care a suferit-o țara”, a adăugat el.

UPDATE

Operațiunea SUA în Venezuela a fost desfășurată cu o „viteză impresionantă” și probabil a implicat forțe de operațiuni speciale.

N.R. Jenzen-Jones, directorul companiei de cercetare Armament Research Services, a declarat sâmbătă pentru CNN că operațiunea „pare, la prima vedere, să fi fost realizată cu o viteză și o precizie remarcabile”.

„Combinația dintre aeronavele vizibile, prezența cunoscută a anumitor nave americane și natura și amploarea loviturilor raportate în imaginile care circulă online au sugerat imediat că era în desfășurare un raid realizat cu forțe de operațiuni speciale (SOF)”, a spus el.

„Pe lângă cel puțin o duzină de elicoptere, operațiunea ar fi fost sprijinită de un pachet aerian robust, alcătuit atât din aeronave cu aripă fixă, cât și cu aripă rotativă, inclusiv aeronave specializate”, a adăugat Jenzen-Jones.

Operațiunea ar fi necesitat un volum mare de planificare, însă până în prezent „numărul și natura” loviturilor raportate sugerează un „set limitat de ținte”.

La rândul său, Venezuela dispune de „sisteme solide de apărare aeriană și de forțe militare, paramilitare și de ordine publică distribuite la nivel local” în Caracas, a spus Jenzen-Jones, ceea ce înseamnă că un astfel de raid ar fi trebuit să fie „dificil de realizat cu viteza și precizia demonstrate aici”. „În practică, corupția, instruirea deficitară, lipsa de întreținere și alți factori reduc semnificativ această amenințare”, a concluzionat el.

Potrivit Fox News şi CBS News, operaţiunea ar fi implicat elicoptere Chinook, aeronave militare şi unităţi ale forţelor speciale americane, inclusiv Delta Force, care l-ar fi capturat pe Maduro înainte de a-l evacua din ţară, relatează EFE.

UPDATE

Ministerul de Externe al Federaţiei Ruse condamnă „actul de agresiune armată” al SUA împotriva Venezuelei

Ministerul de Externe al Rusiei a condamnat vehement ceea ce a numit „actul de agresiune armată al Statelor Unite împotriva Venezuelei”, exprimându‑și profunda îngrijorare față de operațiunea militară americană din această dimineață. Diplomația rusă a declarat că motivele invocate de Washington pentru această acțiune sunt nefondate și că tensiunile politice au prevalat asupra dialogului și cooperării.

Rusia, aliat tradițional al Caracasului, a făcut apel la rezolvarea conflictului prin negocieri și dialog, subliniind importanța evitării unei escaladări militare. Moscova a mai afirmat că Venezuela trebuie să își determine singură viitorul fără interferențe externe și și‑a exprimat disponibilitatea de a sprijini o soluție diplomatică.

Totodată, Ministerul de Externe rus a reafirmat sprijinul față de conducerea venezueleană și a susținut convocarea de urgență a unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU pentru a discuta situația.

UPDATE

Venezuela solicită o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU

Venezuela a solicitat o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite ca răspuns la atacul SUA asupra țării, a declarat ministrul de externe Yván Gil Pinto.

„Niciun atac laș nu va prevala împotriva forței acestui popor, care va ieși victorios”, a scris el pe Telegram, distribuind scrisoarea trimisă ONU.

UPDATE

Iranul condamnă atacul american împotriva Venezuelei

Iranul, un aliat important al Venezuelei, a condamnat atacul militar al Statelor Unite împotriva țării sud-americane, potrivit agenției de stat iraniene Press TV.

Ministerul de Externe iranian a declarat că presupusul atac încalcă suveranitatea și integritatea teritorială a Venezuelei, precum și Carta Națiunilor Unite, a relatat Press TV.

„Agresiunea militară a SUA împotriva unui stat independent, membru al Organizației Națiunilor Unite, reprezintă o încălcare gravă a păcii și securității regionale și internaționale, ale cărei consecințe vor afecta întregul sistem internațional”, a precizat ministerul.

UPDATE

Ministrul Apărării din Venezuela spune că armata este desfășurată

Ministrul Apărării din Venezuela, Vladimir Padrino López, a anunțat desfășurarea forțelor militare în întreaga țară, într-un videoclip postat pe rețelele sociale sâmbătă dimineața, după ce armata SUA a efectuat atacuri asupra țării.

Ministrul apărării a făcut apel la un front unit de rezistență în fața „cele mai grave agresiuni” din istoria Venezuelei. El a spus că toate forțele armate vor fi desfășurate conform „ordinelor lui Maduro” — dar nu a făcut nicio referire la presupusa capturare a lui Maduro.

„Ne-au atacat, dar nu ne vor supune”, a declarat el.

El a făcut apel la calm și unitate și a avertizat împotriva anarhiei și haosului, spunând: „să nu cedăm panicii pe care inamicul încearcă să o instaleze.”

UPDATE

Donald Trump anunță capturarea președintelui venezuelean Maduro după un atac Venezuelei. Maduro și soția sa, scoși din țară, în drum spre SUA

Președintele Donald Trump a anunțat sâmbătă dimineață că Statele Unite au efectuat un „atac la scară largă împotriva Venezuelei” și că președintele Nicolas Maduro și soția sa au fost capturați și scoși din țară.

„Statele Unite ale Americii au efectuat cu succes un atac la scară largă împotriva Venezuelei și a liderului său, președintele Nicolas Maduro, care, împreună cu soția sa, a fost capturat și transportat în afara țării”, a scris el pe Truth Social.

„Această operațiune a fost realizată împreună cu autoritățile de aplicare a legii din SUA. Urmează detalii. Va avea loc astăzi o conferință de presă la ora 11:00, la Mar-a-Lago”, a adăugat el.

Maduro a fost inculpat într-o instanță americană pentru presupus narcoterorism în 2020.

UPDATE

Baze militare din Caracas și principalul port venezuelean, lovite de atacuri americane, susține opoziția politică

David Smolansky, purtător de cuvânt al liderului opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, a declarat pentru CBS News că următoarele locații se numără printre cele lovite:

Fuerte Tiuna — principala bază militară din Caracas

La Carlota — principala bază aeriană din Caracas

El Volcán — antenă de semnal

Portul La Guaira — port la Marea Caraibelor

UPDATE

În ultimele luni, SUA și-au crescut semnificativ prezența militară în Caraibe, totalizând mii de militari și peste o duzină de nave de război.

Unele dintre aceste resurse militare au fost folosite în cadrul unei serii de atacuri care au distrus cel puțin 36 de presupuse ambarcațiuni de droguri și au ucis 115 persoane, într-o campanie denumită Joint Task Force Southern Spear, pe care oficialii o descriu ca având scopul de a opri fluxul de droguri către SUA.

Până la mijlocul lunii decembrie, resursele din regiune includeau Grupul de atac al portavionului USS Gerald R. Ford — care aduce cu sine portavionul USS Gerald R. Ford, cel mai mare portavion din lume; distrugătoarele cu rachete ghidate de clasă Arleigh Burke USS Mahan și USS Bainbridge; și USS Winston S. Churchill — precum și Grupul Amfibiu Iwo Jima (ARG) și Unitatea Expediționară Marină 22, însumând peste 4.500 de marinari și mariniști. ARG include navele USS Fort Lauderdale și USS San Antonio. Alte nave ale Marinei SUA din regiune, până la mijlocul lunii decembrie, erau USS Gettysburg, Thomas Hudner, Stockdale și Lake Eerie.

Forțele SUA, inclusiv mii de militari, s-au concentrat și în Puerto Rico, odată ce SUA au redeschis Stația Navală Roosevelt Roads, o facilitate care fusese închisă timp de decenii.

CNN a raportat că SUA au desfășurat de asemenea 10 avioane de vânătoare F-35 și cel puțin trei drone MQ-9 Reaper în Puerto Rico.

UPDATE

Comitetul pentru Servicii Armate al Senatului SUA nu ar fi fost informat despre posibile atacuri militare în Venezuela

Comitetul pentru Servicii Armate al Senatului SUA nu a fost informat din timp cu privire la vreo posibilă acțiune militară în Venezuela, a declarat sâmbătă dimineață pentru CNN o sursă familiarizată cu situația.

UPDATE

Regimul Maduro a declarat stare de urgență și a transmis într-un comunicat că țara e atacată:

„O astfel de agresiune amenință pacea și stabilitatea internațională, în special în America Latină și Caraibe, și pune în pericol viața a milioane de oameni”, potrivit comunicatului.

Președintele Nicolás Maduro a semnat starea de urgență și a ordonat implementarea tuturor planurilor naționale de apărare „la momentul potrivit și în circumstanțele adecvate”, conform unui comunicat al guvernului.

Acesta a făcut un apel și forțelor sociale și politice din Venezuela să se mobilizeze și să apere țara.

„Poporul Venezuelei și Forțele Armate Naționale Bolivariene, într-o perfectă unitate popular-militară-polițienească, sunt desfășurate pentru a garanta suveranitatea și pacea”, se arată în comunicat.

De asemenea, comunicatul precizează că Venezuela va depune plângeri la Consiliul de Securitate al ONU, la Secretarul General al ONU și la alte organisme internaționale, cerând condamnarea acțiunilor SUA.

UPDATE

Surse spun că Donald Trump a aprobat loviturile asupra Venezuelei cu câteva zile înainte.

Președintele Donald Trump a dat undă verde forțelor militare americane pentru a desfășura lovituri terestre în Venezuela cu câteva zile înainte ca operațiunea propriu-zisă să aibă loc, conform a doi oficiali americani care au vorbit pentru CBS News sub protecția anonimatului, pentru a discuta probleme de securitate națională.

Oficialii militari au discutat efectuarea misiunii în ziua de Crăciun, dar loviturile aeriene ale SUA în Nigeria împotriva țintelor ISIS au avut prioritate, au spus sursele.

Zilele de după Crăciun au oferit mai multe ferestre potențiale de atac pentru oficialii militari americani, însă operațiunea a fost amânată din cauza condițiilor meteorologice. Oficialii au spus că forțele armate americane doreau condiții meteorologice care să fie avantajoase pentru succesul misiunii.

***

Informația de bază:

Explozii au fost auzite și coloane de fum se ridică în capitala Venezuelei, Caracas, potrivit unui corespondent Al Jazeera aflat la fața locului, în contextul tensiunilor tot mai mari cu Statele Unite.

Agenția de presă Reuters relatează, de asemenea, că zgomote puternice au fost auzite în Caracas în primele ore ale dimineții de sâmbătă, conform martorilor.

Agenția Associated Press a raportat cel puțin șapte explozii, iar aeronave zburând la altitudine joasă au fost observate în Caracas.

Zona de sud a orașului, în apropierea unei baze militare importante, ar fi rămas fără electricitate.

Ton mai conciliat față de SUA

În ultimele zile, Venezuela a indicat că este deschisă negocierilor cu SUA pentru a combate traficul de droguri, a spus președintele Nicolas Maduro, chiar dacă a rămas tăcut în legătură cu un presupus atac condus de CIA asupra țării sale săptămâna trecută.

Declarația recentă, făcută într-un interviu difuzat joi, a venit în contextul în care Maduro a adoptat un ton mai conciliant față de SUA, în timp ce Washingtonul continua campania de sancțiuni și presiune militară de mai multe luni.

Cu toate acestea, Maduro și-a reiterat acuzațiile că SUA încearcă să răstoarne guvernul său și să obțină acces la vastele rezerve de petrol ale Venezuelei prin campania de sancțiuni și presiune militară.

„Dacă vor petrol, Venezuela este pregătită pentru investiții americane, așa cum este cazul Chevron”, a adăugat el, referindu-se la gigantul petrolier american, singura companie majoră care exportă țiței venezuelean în SUA.

Întrebat direct dacă confirmă sau neagă un atac american pe teritoriul Venezuelei, Maduro a spus: „Acesta ar putea fi un subiect despre care vom discuta în câteva zile.”

Peste 35 de lovituri în Caraibe și Pacificul de est. Cel puțin 115 persoane ucise

Maduro a afirmat că abordarea administrației Trump arată clar că SUA „caută să se impună” asupra Venezuelei prin „amenințări, intimidare și forță”.

Interviul lui Maduro a fost înregistrat în Ajunul Anului Nou, în aceeași zi în care armata americană a lovit cinci presupuse nave de contrabandă cu droguri, ucigând cel puțin cinci persoane.

Ultimele atacuri duc numărul total al loviturilor asupra navelor din Caraibe și Pacificul de est la 35, iar numărul persoanelor ucise la cel puțin 115, conform cifrelor anunțate de administrația Trump.

Printre victime s-au aflat venezueleni și columbieni.

***