Explozie puternică la un bloc de locuințe în Capitală – A fost activat Planul roșu de intervenție

O explozie puternică s-a produs vineri într-un bloc de locuințe din Sectorul 5 al Capitalei, fără a fi urmată de incendiu, informează Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU), care a activat Planul roșu de intervenție.

Cel puțin 11 victime au fost identificate până în acest moment, două persoane fiind decedate.

Pompieriii continuă acțiunile de căutare-salvare. „La caz au fost alocate resurse specifice pentru intervenții cu victime multiple, containere cu echipamente pentru căutare victime sub dărâmături”, potrivit ISU.

“Din primele informații primite, s-a produs o explozie într-un bloc de locuințe cu regim de înălțime P+8 pe Calea Rahovei, Sectorul 5, București. Explozia a afectat mai multe apartamente între etajele 1 și 5. S-au constituit echipe de căutare-salvare din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov“, arată sursa citată.

Două etaje dintr-un bloc cu 8 niveluri s-au prăbușit, după o explozie puternică. Geamurile unui liceu din apropierea au fost sparte de suflul exploziei violente. Pompierii intervin în acest moment pentru a scoate locatarii din imobil și caută posibile victime.

Părinții copiilor care învață în liceul Dimitrie Bolintineanu din Calea Rahovei au fost chemați de urgență să preia copiii. Potrivit martorilor, geamurile instituției de învățământ s-au spart.

La fața locului au fost trimise 10 autospeciale de stingere, 2 autoscări, 2 autospeciale de descarcerare, 3 ambulanțe SMURD, 1 unitate de terapie intensivă mobilă, 1 punct de comandă mobil și 1 autospecială CBRN, potrivit IGSU.

Știre în curs de actualizare.

