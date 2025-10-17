cursdeguvernare

Newsletter
Contact
vineri

17 octombrie, 2025

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Stiri

Explozie puternică la un bloc de locuințe în Capitală – A fost activat Planul roșu de intervenție

Rss
De Vladimir Ionescu

17 octombrie, 2025

O explozie puternică s-a produs vineri într-un bloc de locuințe din Sectorul 5 al Capitalei, fără a fi urmată de incendiu, informează Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU), care a activat Planul roșu de intervenție.
Cel puțin 11 victime au fost identificate până în acest moment, două persoane fiind decedate.

Pompieriii continuă acțiunile de căutare-salvare. „La caz au fost alocate resurse specifice pentru intervenții cu victime multiple, containere cu echipamente pentru căutare victime sub dărâmături”, potrivit ISU.

“Din primele informații primite, s-a produs o explozie într-un bloc de locuințe cu regim de înălțime P+8 pe Calea Rahovei, Sectorul 5, București. Explozia a afectat mai multe apartamente între etajele 1 și 5. S-au constituit echipe de căutare-salvare din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov“, arată sursa citată.


Două etaje dintr-un bloc cu 8 niveluri s-au prăbușit, după o explozie puternică. Geamurile unui liceu din apropierea au fost sparte de suflul exploziei violente. Pompierii intervin în acest moment pentru a scoate locatarii din imobil și caută posibile victime.

Părinții copiilor care învață în liceul Dimitrie Bolintineanu din Calea Rahovei au fost chemați de urgență să preia copiii. Potrivit martorilor, geamurile instituției de învățământ s-au spart.

La fața locului au fost trimise 10 autospeciale de stingere, 2 autoscări, 2 autospeciale de descarcerare, 3 ambulanțe SMURD, 1 unitate de terapie intensivă mobilă, 1 punct de comandă mobil și 1 autospecială CBRN, potrivit IGSU.

Știre în curs de actualizare.

(Citește și: ”Explozie la Rafinăria Petromidia. Precizări Rompetrol Rafinare”)

***


Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , ,

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

cursdeguvernare

Facebook Linkedin Twitter Rss
Opiniile prezentate pe acest site, precum și comentariile la articole cad în responsabilitatea exclusivă a autorilor.

©Copyright - SC Varianta Media SRL

Citește și:

Alarmă nouă: Scădere bruscă a gradului de ocupare – în cel mai mare ritm de după pandemie. Industria – victima principală. IT-ul pierde și el 30.000 de joburi. Către ce se îndreaptă piața muncii? O comparație cu statele UE

Chestiunea
O nouă realitate în economia României se strecoară printre datele

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți