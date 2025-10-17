Explozia din Rahova / Premierul: Doi răniți, cu arsuri grave, vor fi transferați în străinătate; foarte probabil, blocul va trebui demolat

Doi dintre răniții cu arsuri grave produse în urma exploziei ce a avut loc vineri dimineață într-un bloc din Rahova, urmează să fie transportați pentru tratament în spitale din străinătate, a anunțat premierul Ilie Bolojan.

Foarte probabil, a mai adăugat șeful Executivului, blocul nu va mai putea fi reabilitat și va trebui demolat:

„Din păcate, am avut în această dimineață această tragedie și îmi exprim compasiunea pentru familiile celor decedați, pentru cei răniți, pentru toți locuitorii acelui bloc pentru că le-a fost dată peste cap, practic, viața, de acea explozie. Înțeleg că sunt trei decedați și sunt doi într-o stare destul de gravă, iar doi, din păcate, sunt cu arsuri destul de serioase, și mi-a comunicat ministrul Sănătății că au convenit să fie transferați în străinătate. Celelalte cazuri sunt într-o stare stabilă. Dar, din păcate, această tragedie a generat acest număr de victime și afectarea structurii de rezistență a blocului și, din primele estimări ale Inspecției de Stat în Construcții, foarte probabil acest bloc nu va mai putea fi reabilitat și va trebui demolat”, a spus Ilie Bolojan, la Radio România Actualități.

El a adăugat că vineri dimineață a luat legătura cu administrația din București, cu primarul interimar Stelian Bujduveanu, în vederea găsirii de formule pentru cazarea locatarilor din blocul afectat.

„Am ținut în această dimineață legătura atât cu administrația din București, cu domnul primar interimar Bujduveanu, în așa fel încât să ne organizăm pentru a putea prelua oamenii pentru a-i caza în perioada următoare, urmând să găsim o formulă de comun acord cu Primăria de la Sectorul 5, cu Primăria Generală pentru a le acorda sprijin în această perioadă și după ce se va face o anchetă legat de ceea ce s-a întâmplat, de situația blocului, vor fi luate și măsurile pentru a pune în siguranță zona respectivă”, a declarat Bolojan.

Premierul a mai precizat că sunt afectate de această explozie peste 400 de persoane și Guvernul împreună cu autoritățile locale vor încerca să acorde sprijin locuitorilor din acel bloc.

„Sunt afectate câteva sute de persoane, câte locuiau în bloc, probabil peste 400 de persoane, pentru că era un bloc mare. Și ceea ce trebuie făcut este, pe de o parte, în condițiile în care blocul poate fi reabilitat, există programe ale Ministerului Dezvoltării care pot veni cu sprijin pentru a reabilita acest bloc. În condițiile în care el nu va mai putea fi reabilitat, trebuie să vedem în perioada următoare care era situația asigurărilor în apartamentele din acel bloc. Din păcate, (…) constatăm că o mică parte din locuințe sunt asigurate și am încercat, inclusiv prin schemele de sprijin, pe care le-am stabilit acum o lună și jumătate, să susținem într-o pondere mai mare locuințele care sunt asigurate (…), în așa fel în cazul unor accidente de genul acesta, a unor furtuni sau a unor fenomene naturale care ar distruge locuințele, ei să fie despăgubiți integral, indiferent de situația asigurării. Asta vom încerca și în acest caz, să susținem locuitorii de acolo, vedem câți sunt asigurați, cum sunt asigurați, în așa fel încât să putem lua măsurile în perioada următoare”, a spus Ilie Bolojan.

