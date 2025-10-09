Explozia cererii de stocare a energiei în baterii se confruntă cu cel mai mare test de până acum

În luna ianuarie, un incendiu a mistuit uriașa unitate de stocare a energiei electrice în baterii a companiei Vistra Corp din Moss Landing, în nordul Californiei, determinând evacuarea a sute de persoane după ce fumul toxic s-a răspândit în oraș. Deși cauza incendiului este încă în curs de investigare, un factor-cheie identificat până acum este defecțiunea sistemului de stingere a incendiilor, care a permis flăcărilor să se răspândească rapid, relatează Bloomberg.

Instalația, care găzduia baterii cu o capacitate de stocare de 300 de megawați, a fost finalizată în urmă cu cinci ani – cam în perioada în care sectorul american al stocării energiei la scară industrială, bazat pe baterii litiu-ion, începea să se dezvolte. De atunci, standardele de siguranță pentru baterii au fost actualizate de mai multe ori, însă și acum sectorul se confruntă cu urmările acestui accident, tot mai mulți aleși locali opunându-se ferm construcției de facilități de stocare a energiei în comunitățile lor.

„Nu suntem cobai pentru nimeni… nu vom experimenta, nu ne vom asuma riscuri”, a declarat Michael McGinty, primarul localității Island Park, din statul New York, după ce a adoptat, în luna iulie, un moratoriu împotriva construirii unui sistem de stocare a energiei în apropierea localității. În august, administratorul Agenției pentru Protecția Mediului (EPA), Lee Zeldin, a vizitat New York-ul și a criticat conducerea statului pentru că ar aproba proiectele prea rapid, în încercarea de a atinge obiective „iluzorii” privind energia curată. New York și-a stabilit un obiectiv ambițios de a adăuga 6.000 de megawați în capacități de stocare a energiei în următorii cinci ani – echivalentul a jumătate din consumul mediu.

„Acesta nu este doar un incendiu, este un semnal de alarmă pentru industrie. Dacă vrem să mergem înainte cu energia sustenabilă, trebuie să avem un sistem de baterii sigur,” a spus Glenn Church, consilier al comitatului Monterey.

Moratoriile privind bateriile se referă la o suspendare temporară a aprobării și construcției de noi sisteme de stocare a energiei în baterii (BESS) – de obicei o măsură locală sau statală menită să răspundă preocupărilor legate de siguranța publică, incendiilor și alte riscuri asociate cu bateriile litiu-ion. Aceste moratorii au câștigat teren începând cu anii 2023–2024, fiind impulsionate de opoziția comunităților față de proiectele BESS propuse în apropierea locuințelor și școlilor, de incendiile mediatizate și de percepția că nu există standarde de siguranță suficient de cuprinzătoare pentru această tehnologie.

Totuși, experții atrag atenția că oponenții BESS ar putea reacționa exagerat, iar această industrie emergentă se confruntă doar cu „probleme de început”. „Aceasta este o tehnologie relativ tânără, care se maturizează rapid, așa că sunt mulți cercetători și alți factori implicați care lucrează intens pentru a îmbunătăți siguranța acestor sisteme,” a explicat Ofodike Ezekoye, profesor de inginerie mecanică și expert în combustie la Universitatea din Texas, Austin.

Riscurile de incendiu și opoziția crescândă reprezintă doar o parte dintre provocările cu care se confruntă sectorul american al stocării energiei. O analiză recentă a Consiliului Internațional pentru Transport Curat (ICCT) a constatat că Legea One, Big, Beautiful Bill (OBBBA), împreună cu reducerile altor politici climatice, ar putea reduce producția de baterii din SUA cu aproximativ 75% până în 2030, la 250 GWh, față de proiecția anterioară de 1.050 GWh, și vânzările de vehicule electrice cu 40%.

Între timp, sectorul solar, crucial pentru tranziția energetică, ar putea suferi, de asemenea, pierderi din cauza OBBBA. Un studiu realizat de Rhodium Group și Massachusetts Institute of Technology (MIT) arată că, de la adoptarea Legii pentru Reducerea Inflației a lui Joe Biden acum trei ani, sectorul solar a atras peste 160 de miliarde de dolari în proiecte mari de energie solară și stocare, marcând una dintre cele mai productive perioade din istorie. Energia solară și stocarea în baterii au fost cele mai dinamice surse de energie din SUA, fiind așteptate să reprezinte 81% din noile adăugiri la rețea în acest an.

OBBBA favorizează producția internă de echipamente solare prin dispoziții care încurajează producția locală și simplifică procesul de acordare a creditelor fiscale, stabilind totodată termene limită pentru construcția și punerea în funcțiune a proiectelor solare. În mod specific, legea menține și clarifică creditele fiscale pentru proiectele solare, dar le elimină treptat pentru proiectele eoliene și solare puse în funcțiune după 31 decembrie 2027, cu excepția celor a căror construcție a început în termen de 12 luni de la adoptarea legii.

***