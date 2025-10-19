Consolidarea scării de bloc din Rahova unde s-a produs explozia nu se justifică din punct de vedere tehnico-economic, spun experții, după evaluare; recomandările

Consolidarea blocului din Rahova afectat de explozia în care au murit trei persoane și alte 17 au fost rănite nu se justifică din punct de vedere economic, indiferent de starea sa tehnică, au concluzionat experții convocați de Inspectoratul de Stat în Construcții. Lucrările de consolidare pot depăşi valoarea de înlocuire a clădirii, au explicat aceștia.

Experţii au concluzionat că Imobilul prezintă colaps parţial, avarii grave asupra componentelor structurale şi nestructurale, clădirea nu se află într-un stadiu de echilibru permanent și există riscul de colaps progresiv.

De asemenea, este posibil ca amplasamentul să fie afectat de un cutremur moderat sau mare care ar pune în pericol stabilitatea clădirii.

Constatările experților care au evaluat sâmbătă, vizual, starea tehnică a blocului

Echipa de experţi a fost convocată telefonic de către reprezentanţi ai lnspectoratului de Stat în Construcţii pentru a realiza evaluarea stării tehnice a construcţiei avariate în vederea stabilirii condiţiilor de utilizare în continuare ori de dezafectare a acesteia.

Prin inspecţia efectuată de către echipa de experţi în ziua de 18/10/2025, în jurul orei 12:00, s-a constatat următoarea stare a scării 2, unde s-a produs explozia:

clădirea prezintă colaps parţial, prezintă avarii grave asupra componentelor structurale şi nestructurale

pereţii exteriori de la nivelul etajelor 5 şi 6, faţadele nord-vest şi nord-est ale clădirii, sunt expulzaţi, fiind aruncaţi la distanţe considerabile de clădire

pereţii interiori de la nivelul etajelor 5 şi 6 sunt parţial prăbuşiţi sau puternic deformaţi

pereţii interiori şi exteriori de la nivelul etajului 4, din zona din nordul clădirii, sunt deplanaţi şi deplasaţi

planşeele de deasupra etajelor 4, 5 şi 6 sunt prăbuşite sau parţial prăbuşite

pereţii perimetrali ne-expulzaţi de deasupra etajului 4, din zona afectată de explozie, din faţadele nord-est şi nord-vest, sunt deplanaţi

există sistematic dislocări între elementele de planşeu şi elemente[e structurale verticale în zona afectată de explozie

există panouri prefabricate de beton grele dislocate care au rămas agăţate de structură, într-un echilibru precar şi incert

există dislocări dintre rampele prefabricate ale scării pentru circulaţia pe verticală în clădire şi podestele de nivel

”ansamblul componentelor arhitecturale şi de instalaţii ale apartamentelor situate în faţada nord-est şi faţada nord-vest sunt puternic degradate, cu precădere pentru apartamentele situate deasupra etajului 3”

Experţii mai precizează că, ţinând seama de starea de degradare constată a clădirii, se constată că întreaga clădire nu mai îndeplineşte cerinţa fundamentală de calitate „rezistenţă mecanică şi stabilİtate”, prevăzutã de legea 10/1995, prezentând risc de prăbuşire şi fiind improprie accesului şi utilizării. Concluzia se referă la scara a 2-a a blocului 32 din Strada Vicina, în integralitatea ei. Este scara unde s-a produs explozia.

Concluziile și recomandările – ridicarea restricţiilor de acces se poate realiza numai după demolarea părţii afectate a clădirii

”Având in vedere situaţia constatatã prin inspecţia Vizuală şi sistemul structural identificat al clădirii se constată că componentele structurale ale clădirii alcătuite din pereţi prefabricaţi şi plăci de beton armat prefabricate, precum şi îmbinările dintre acestea, prezintă prăbuşiri locale, ruperi, dislocări, deplanări severe şi crăpături vizibile. S-a constatat deplasarea pe verticală a etajelor superioare ca urmare a degradării structurii de rezistenţă la etajele 5 şi 6. Prin prăbuşirea componentelor structurale sau nestructurale s-au realizat acumulări de moloz şi alte resturi de materiale de construcţie care conduc la suprasarcini şi suprasolicitarea componentelor structurale, in situaţii care nu au fost avute in vedere la proiectare. De asemenea, prin dislocarea componentelor structurale s-a modificat conformarea structurii şi schema statică a acesteia conducând la o situaţie de încărcare-rezemare a cărei consecinţe nu pot fi prevăzute, nefiind compatibile cu situaţia proiectată a clàdirii. Se apreciază că sunt afectate astfel şi zone care au avut la momentul inspecţiei o stare de degradare mai redusă sau, aparent, erau nedegradate, prin redístribuirea stării de eforturi şi deformaţii ca urmare a ruperii unor componente structurale. Se apreciază faptul că situaţia constatată are un caracter evolutiv, clădirea neaflându-se într-un stadiu de echilibru permanent, existând riscul de colaps progresiv”, arată experţii.

Ţinând seama de degradările severe constatate care afectează majoritar clădirea, inclusiv starea de colaps parţial, şi sistemul structural al clădirii realizat din panouri mari prefabricate se observă următoarele: – utilizarea in continuare a clădirii afectate, scara a 2-a a blocului 32 in integralitatea ei, este strict condiţionată de efectuarea de lucrări de consolidare şi punere in siguranţă şi se poate reluat numai după implementarea totală a acestora; – porţiunea de clădire aflată deasupra zonei afectate de direct de explozie, etajele 7 şi 8, şi imediat dedesubtul acesteia, etajul 4, necesită dezafectare urgentă – consolidarea clădirii necesită o intervenţie cvasi-totalã asupra tuturor elementelor structurale verticale, fundaţiilor, şi asupra planşeelor din vecinătatea faţadelor nord- est şi nord-vest; – implementarea măsurilor de intervenţie pentru consolidate este de lungă durată prin specificul acestora şi al sistemului structural existent; – lucrările de expertizare tehnică, proiectare şi punere in operă a măsurilor de intervenţie pentru consolidare necesită accesul lucrătorilor in clădire, fără ca să poată fi asigurată siguranţa acestora; – intervenţiiîe pentru consolidare sunt de natură să afecteze funcţional clădirea, în spaţiile comune şi in apartamente.

Este posibil ca starea clädirii de dinainte de explozie să nu poată fi reconstituită din cauza deplasărilor verticale mari de la nivelul planşeelor care nu vor putea fi repoziţionate iar în aceastä situaţie etajele respective nu vor putea fi utilizate.

”Conform legii, in cazul consolidării, trebuie atins un nivet de siguranţă compatibil cu prevederile reglementărilor tehnice actuale ceea ce va determina necesitatea realizării unei intervenţií generatizate. Efectuare de lucrări de consolidare asupra clădirii avariate necesită realizarea unor structuri auxiliare de sprijinire, cu fundaţii proprii şi dezvoltate in plan”.

”Întrucât lucrările de consolidare sunt puternic invazive şi de lungă durată, există posibilitatea ca pe durata desfăşurării acestora amplasamentul să fie afectat de un cutremur moderat sau mare care ar pune in imediat pericol stabilitatea clădirii şi ar putea produce prăbuşirea parţială sau totală acesteia. Astfel, se apreciază că, dată fiind starea actuală a clădirii şi cele menţionate anterior, consolidarea clădirii nu este justificatà din punct de vedere tehnico-economic, lucrările de consolidare putând depăşi valoarea de înlocuire a clădirii, durează un timp îndelungat şi prezintă risc ridicat in execuţie”.

Din analiza informaţiilor colectate, a cadrului legal şi normativ aplicabil, referitor la posibilitatea utilizării în continuare a imobilului, echipa de experţi stabileşte că utilizarea în continuare a clădirii, în starea în care se află la momentul elaborării raportului tehnic, nu este posibilă, prezentând risc ridicat pentru utilizatori şi pentru persoanele din imediata vecinătate şi recomandă dezafectarea şi înlocuirea acesteia: ”De asemenea, componentele clădirii care prezintă avarii grave se pot prăbuşi punând în pericol persoanele situate în vecinătatea acesteia. În jurul clădirii trebuie stabilit de către autorităţile competente un perimetru de siguranţă, şi accesul persoanelor în acest perimetru trebuie restricţionat”, spun experţii. Ținând seama de proximitatea avariilor grave şi instabititate probabilă a etajelor 7 şi 8 din colţul de nord al clădirii, se apreciază că în perimetrul de siguranţă trebuie introdusă şi tronsonul clădirii Liceului Dimitrie Bolintineanu situat în vecinătatea clădirii.

****