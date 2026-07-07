Expert polonez: ”Contractele pentru reconstrucția estului Ucrainei vor fi atribuite politic”

Reconstrucția regiunilor din estul Ucrainei devastate de război va fi un proces decis în plan politic, și nu rezultatul unei competiții de piață, astfel încât șansele companiilor poloneze de a obține contracte importante sunt reduse, afirmă președintele Uniunii Antreprenorilor și Angajatorilor din Polonia (ZPP), Cezary Kaźmierczak.

Într-un interviu acordat publicației economice WNP, Kaźmierczak susține că distribuirea proiectelor de reconstrucție va fi controlată de autoritățile de la Kiev împreună cu marile instituții financiare internaționale și de statele care vor finanța refacerea Ucrainei, ceea ce va limita accesul companiilor care speră să câștige contracte în urma unor proceduri de piață.

„Reconstrucția acestor regiuni va fi o operațiune sută la sută politică. Nu va exista o piață. Vor fi implicate instituții precum Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Banca Mondială, mari fonduri de investiții și companii din marile puteri. Toate cărțile vor fi împărțite de Kiev. Va semăna mai degrabă cu atribuirea contractelor militare sau cu construirea unei centrale nucleare, unde deciziile sunt politice”, a declarat președintele ZPP.

Potrivit acestuia, reconstrucția propriu-zisă a estului Ucrainei nici măcar nu poate începe înainte ca autoritățile ucrainene să recâștige controlul asupra teritoriilor ocupate și să creeze condițiile pentru revenirea populației.

„Mai întâi Ucraina trebuie să recupereze aceste teritorii. A doua provocare va fi repopularea lor, un proces care probabil va fi la fel de dificil precum colonizarea fostelor teritorii vestice ale Poloniei după Al Doilea Război Mondial”, a spus Kaźmierczak.

El apreciază că dezbaterea publică despre reconstrucția Ucrainei este adesea exagerată, întrucât cea mai mare parte a țării nu necesită refacere la scară largă.

„Pe peste 80% din suprafața Ucrainei nu există război și nici distrugeri importante. Dacă apar pagube, ele sunt remediate foarte rapid. Statul ucrainean funcționează după modelul israelian: ceea ce este distrus este reconstruit imediat”, a afirmat acesta.

Kaźmierczak a dat ca exemple orașele Bucea și Irpin, unde infrastructura afectată în primele luni ale invaziei ruse a fost deja refăcută.

„Am văzut locurile unde au avut loc luptele. Străzile care erau pline de moloz sunt acum complet refăcute, cu flori și copaci. În cea mai mare parte a Ucrainei putem vorbi mai degrabă despre modernizare decât despre reconstrucție”, a declarat el.

Firmele poloneze nu ar trebui să își bazeze strategia pe perspectiva obținerii unor contracte majore în estul Ucrainei

În acest context, președintele ZPP consideră că firmele poloneze nu ar trebui să își bazeze strategia pe perspectiva obținerii unor contracte majore în estul Ucrainei.

„Trebuie să ne stabilim obiective realiste. Polonia nu dispune de suficiente companii mari de construcții care să poată concura pentru proiecte de asemenea dimensiuni și nici de firme puternice specializate în managementul marilor contracte de infrastructură”, a spus Kaźmierczak.

În opinia sa, oportunitățile reale pentru companiile poloneze se află în proiectele de modernizare din regiunile vestice ale Ucrainei, unde deciziile privind investițiile sunt luate la nivel regional.

„Reconstrucția estului va fi decisă la Kiev, însă lucrările de modernizare din regiuni sunt gestionate de autoritățile locale. Acolo ar trebui să încercăm să obținem o poziție dominantă. Polonia dispune de instrumente importante, precum sistemul de garantare a exporturilor prin KUKE și programul european Ukraine Facility”, a afirmat el.

Companiile poloneze și-au consolidat deja o poziție importantă în economia ucraineană

Kaźmierczak a subliniat că, în ciuda perspectivelor limitate din sectorul construcțiilor, companiile poloneze și-au consolidat deja o poziție importantă în economia ucraineană.

„Exportăm în Ucraina produse în valoare de aproximativ 15 miliarde de euro anual și suntem al doilea partener comercial al țării. Avem o poziție puternică în sectorul financiar, în industria alimentară, pe piața carburanților și în domeniul materialelor de construcții”, a declarat președintele ZPP.

Acesta a concluzionat că investițiile de amploare în estul Ucrainei vor rămâne improbabile atât timp cât războiul continuă, iar procesul de reconstrucție va depinde în primul rând de decizii politice și de arhitectura internațională a finanțării, nu de mecanismele obișnuite ale pieței.

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