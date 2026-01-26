FMI: ”Tsunami-ul” AI mătură piața muncii – guvernele nu sunt pregătite. White-collar, în același risc pe care l-a produs globalizarea pentru Blue-collar.

Kristalina Georgieva (foto), director general al Fondului Monetar Internațional, a prezentat o viziune sumbră asupra impactului AI asupra pieței muncii și a descris expansiunea AI ca un „tsunami” care lovește piața muncii.

„Chiar și în țările cele mai bine pregătite, nu cred că suntem suficient de pregătiți”, a adăugat ea, la Forumul de la Davis, o reuniune dominată acesta de AI și de impactul acestei tehnologii revoluționare.

„În medie, 40% din locurile de muncă sunt afectate de AI, fie îmbunătățite, fie eliminate, fie modificate în mod semnificativ, fără implicații pentru o salarizare mai bună”, a explicat directoarea FMI.

Temerile legate de pierderea locurilor de muncă – dispariția joburilor pentru programatori continuă accelerat – într-un an, AI ar putea preluat rolul tuturor inginerilor de software

De ani de zile există îngrijorări că AI va duce la concedieri în masă în diverse sectoare economice, dar, pe măsură ce AI generativă continuă să avanseze, ducând la modele lingvistice multimodale și AI agentic, semnalele de alarmă devin din ce în ce mai puternice.

CEO-ul Anthropic, Dario Amodei, a declarat la Davos că industria tehnologică se află la „șase până la 12 luni” distanță de un model de AI care poate îndeplini majoritatea, dacă nu chiar toate, funcțiile unui inginer de software.

În cadrul aceleiași discuții, Demis Hassabis, CEO al Google DeepMind, a prezis că în acest an vom începe să vedem impactul AI asupra stagiiilor, precum și asupra locurilor de muncă pentru începători și juniori.

Lipsesc planurile guvernamentale pentru momentul în care AI va duce la concedieri în masă și va produce asupra white-collar aceleași efecte pe care le-a avut globalizare asupra blue-collar, dar într-o perioadă comprimată

Larry Fink, CEO al BlackRock (BLK) și copreședinte interimar al Forumului Economic Mondial, a menționat pericolul pierderii locurilor de muncă cauzat de AI în timpul discuției sale cu Jensen Huang, CEO al Nvidia , în timp ce Jamie Dimon, CEO al JPMorgan (JPM), a afirmat că trebuie puse în aplicare planuri pentru o potențială intervenție guvernamentală, pentru a împiedica companiile să efectueze concedieri în masă determinate de AI.

Dimon a prezis că vor exista tulburări civile dacă, de exemplu, camioanele autonome ar înlocui cei aproximativ două milioane de camionagii americani prin simpla apăsare a unui buton, lăsându-i cu salarii mult mai mici decât cele cu care sunt obișnuiți.

Fink a exprimat îngrijorări similare cu privire la faptul că AI va înlocui oamenii din posturile de analiști din instituțiile juridice și financiare.

El a lansat un avertisment și a îndemnat la elaborarea unor planuri:

„Dacă inteligența artificială va avea asupra angajaților cu funcții administrative (white-collar) același efect pe care globalizarea l-a avut asupra muncitorilor (Blue-collar), trebuie să înfruntăm această realitate în mod direct. Nu cu abstracții despre locurile de muncă ale viitorului, ci cu un plan credibil pentru participarea pe scară largă la aceste beneficii”, a spus Larry Fink.

