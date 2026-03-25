Exodul tehnologic al Europei a drenat 1,2 trilioane de dolari capitalizare de piață în special spre SUA

Companii europene de tehnologie cu o valoare de piață de 1,2 trilioane de euro s-au listat în ultimul deceniu la burse din afara spațiului UE sau au fost achiziționate de cumpărători non-europeni, arată un studiu realizat de fondul de investiții suedez EQT AB în colaborare cu firma de consultanță McKinsey & Co., scrie Bloomberg.

Studiul a identificat achiziții realizate între 2014 și 2025 în valoare de 700 de miliarde de euro de către companii non-europene și oferte publice inițiale ale companiilor europene de tehnologie. La nivelul lunii ianuarie 2025, valoarea de piață a acestor firme a fost estimată la aproximativ 1,2 trilioane de euro.

Datele studiului ilustrează amploarea unei probleme care devine presantă pentru factorii de decizie europeni și experții în piețele de capital, deoarece campioni locali precum producătorul de cipuri Arm Holdings Plc și Spotify Technologies SA se îndreaptă către SUA pentru a atrage mai mult capital.

Exodul firmelor hi-tech are consecințe economice pentru Europa în ceea ce privește dispariția oportunităților de angajare, deoarece companiile își mută obiectivele de creștere pe alt continent, precum și alte indirecte mai greu de cuantificat – cum ar fi pierderea kow-how-ului pe plan local și plecarea potențialilor fondatori de start-up-uri tehnologice, a declarat Victor Englesson, partener și șef al departamentului de tehnologie în stadiu incipient la EQT.

„Când o companie europeană se listează în SUA, centrul ei de greutate se schimbă – adesea permanent”, a spus Englesson. „Decizia de listare pare financiară, dar este de fapt o decizie despre locul în care compania respectivă se va dezvolta în continuare.” EQT a vândut sau listat în trecut unele active tehnologice în străinătate. În 2025, firma a vândut startup-ul de inteligență artificială Sana către Workday Inc. pentru 1,1 miliarde de dolari, iar EQT ia în considerare New York-ul ca o posibilă platformă de listare pentru firma de securitate cibernetică CFC, a relatat Bloomberg News.

„Ceea ce SUA au realizat, este ceea ce Europa a ratat – să considere piețele de capital ca pe o modalitate-cheie de a finanța companiile”, a declarat Bjørn Sibbern, director executiv al SIX Group AG, care administrează bursa de valori elvețiană. „SUA au făcut o treabă mai bună în acest sens decât Europa, iar Europa trebuie să recupereze decalajul.”

Pentru a combate această tendință, Uniunea Europeană a creat Fondul Scale Europe de 5 mld. euro pentru finanța firmele locale în domeniul informaticii cuantice, inteligenței artificiale și altor tehnologii deep-tech. EQT se numără printre puținii administratori de actuve selectați pentru a administra fondul, au declarat persoane apropiate Comisiei pentru Bloomberg.

„Rămâne esențial ca Europa să continue să mobilizeze capital suplimentar pe piețele sale pentru a asigura competitivitatea cu rivalii din SUA”, a declarat Laura Fruehauf, consilier juridic în cadrul grupului de tranzacții globale al firmei de avocatură Freshfields. „În special în domeniul apărării, inteligenței artificiale și, în sens mai larg, deep-tech, a fi etichetat drept campion european poate fi văzut ca un avantaj competitiv față de jucătorii internaționali.”

Sunt semnale incipiente că atracția piețelor americane s-a mai diminuat. Grupul de plăți digitale SumUp analizează o posibilă listare la bursa europeană, după ce anterior a luat în considerare o listare în SUA, în timp ce brokerul de criptomonede Bitpanda a ales Frankfurt pentru un potențial debut pe piață, a relatat Bloomberg.

Condiția pentru reușită a companiilor europene este ca să aibă o anvergură care să le permită să accese indicii de referință și de o cifră de afaceri suficient de mare pe piața americană pentru a trezi interesul investitorilor de pe Wall Street, altfel riscă să fie o acțiune ignorată de traderi.

