„Exit tax”, impozit de 26% pentru super-bogații care părăsesc Italia – Cum funcționează și cine riscă să fie taxat

Italia pregătește introducerea unui nou impozit de 26% asupra câștigurilor de capital acumulate pe teritoriul său de persoanele care își transferă rezidența fiscală în străinătate. Măsura, inclusă în proiectul Legii bugetului pentru 2027, vizează contribuabilii cu active financiare și participații de cel puțin 800.000 de euro și ar urma să se aplice transferurilor de rezidență fiscală realizate începând cu 1 ianuarie 2027, potrivit Corriere Della Sera.

Potrivit estimărilor incluse în raportul tehnic care însoțește proiectul legislativ, noua taxă ar urma să genereze venituri brute de 3,37 milioane de euro în 2027, primul an de aplicare. Pentru perioada 2028-2031, încasările estimate sunt de 6,74 milioane de euro anual. Începând cu 2032, veniturile bugetare ar urma să scadă la aproximativ 3,37 milioane de euro pe an.

Noua taxă, denumită „Exit Tax”, urmărește să asigure impozitarea câștigurilor financiare acumulate în perioada în care contribuabilii au avut rezidența fiscală în Italia, inclusiv atunci când investițiile respective nu au fost încă vândute și profiturile nu au fost efectiv încasate.

Potrivit prevederilor incluse în proiectul bugetar, nu orice persoană care părăsește Italia va fi obligată să plătească acest impozit. Aplicarea măsurii este condiționată de îndeplinirea unor criterii referitoare la perioada de rezidență fiscală, valoarea activelor deținute și pierderea dreptului autorităților italiene de a impozita veniturile respective după transferul rezidenței în străinătate.

Cine intră sub incidența noii taxe

Reglementarea vizează persoanele fizice, societățile simple și alte entități asimilate care nu desfășoară activități comerciale, precum și entitățile fără scop comercial prevăzute de lege. În cazul persoanelor fizice, una dintre condițiile principale este ca acestea să fi avut rezidența fiscală în Italia în cel puțin șase dintre cei zece ani fiscali anteriori transferului.

O altă condiție privește valoarea patrimoniului. Activele și drepturile relevante trebuie să aibă o valoare totală de cel puțin 800.000 de euro. În această categorie sunt incluse participațiile la societăți și anumite active financiare prevăzute de legislație. Depozitele bancare sunt excluse din calcul, conform dispozițiilor menționate în proiect.

Pragul de 800.000 de euro nu reprezintă suma care va fi impozitată, ci valoarea minimă a activelor relevante pentru stabilirea contribuabililor care intră sub incidența măsurii.

De asemenea, este necesar ca transferul rezidenței fiscale în străinătate să determine pierderea dreptului Italiei de a impozita câștigurile respective. Prin această prevedere, autoritățile urmăresc să împiedice evitarea impozitării unor profituri acumulate în perioada în care contribuabilul locuia în Italia, prin simpla schimbare ulterioară a rezidenței fiscale.

Impozitul se aplică și câștigurilor care nu au fost încasate

Un element important al noii reglementări este impozitarea câștigurilor de capital latente, respectiv a creșterilor de valoare înregistrate de investiții care nu au fost încă vândute.

Pentru stabilirea bazei impozabile, autoritățile fiscale vor compara valoarea activelor la momentul transferului rezidenței fiscale cu valoarea de achiziție recunoscută din punct de vedere fiscal. Diferența pozitivă dintre cele două valori reprezintă câștigul de capital care poate fi supus impozitării, în conformitate cu regulile aplicabile fiecărei categorii de active și instrumente financiare.

Astfel, obligația fiscală poate apărea chiar dacă investitorul nu a vândut acțiunile sau celelalte instrumente financiare și nu a încasat efectiv profitul.

De exemplu, o persoană care a cumpărat acțiuni în valoare de 100.000 de euro, iar la momentul transferului rezidenței fiscale în străinătate acestea valorează 120.000 de euro, înregistrează un câștig de capital de 20.000 de euro. Impozitul nu se aplică întregii investiții de 120.000 de euro, ci doar diferenței de 20.000 de euro, reprezentând creșterea de valoare acumulată.

Cota de impozitare este de 26%. Regim special pentru titlurile de stat

Cota standard prevăzută de proiectul legislativ este de 26%.

Pentru titlurile de stat este stabilit un regim fiscal preferențial. În acest caz, baza impozabilă este redusă la 48,08% din câștigul de capital, ceea ce conduce la o cotă efectivă de impozitare de 12,5%, în concordanță cu regimul fiscal aplicabil acestor instrumente.

În mod obișnuit, impozitul trebuie achitat în termen de 180 de zile de la transferul rezidenței fiscale. Proiectul bugetar prevede însă și posibilitatea amânării plății pentru contribuabilii care se mută într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat care asigură un nivel adecvat de cooperare fiscală cu Italia. Această cooperare trebuie să includă schimbul de informații fiscale și asistența în recuperarea creanțelor fiscale.

Pentru a beneficia de amânare, contribuabilul trebuie să achite un avans reprezentând 50% din impozitul datorat și să constituie o garanție corespunzătoare. Plata diferenței este amânată până la momentul vânzării activelor vizate, cu respectarea unor termene maxime stabilite în funcție de țara în care se mută contribuabilul:

maximum cinci perioade fiscale ulterioare transferului, în cazul mutării într-un stat membru al Uniunii Europene;

maximum zece perioade fiscale ulterioare transferului, pentru celelalte state eligibile.

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