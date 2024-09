Exit-poll: Radicalii de dreapta câștigă alegerile din Austria, cel mai posibil fără a putea forma guvernul

Radicalii de dreaptă au obținut cele mai multe voturi la alegerile din Austria, un rezultat care va trimite unde de șoc prin Europa.

Conform primelor proiecții anunțate de The Guardian, rezultatele sunt:

Partidul Libertăţii, de extremă-dreapta (FPÖ): 29,1%

Partidul Popular Austriac, de centru-dreapta (ÖVP): 26,2%

Partidul Social Democrat (SPÖ): 20,4%

NEOS-Noua Austria: 8,8%

Verzi: 8,6%

„Austriecii au făcut istorie în această seară”, a declarat secretarul general al FPÖ, Michael Schnedlitz, pentru postul public ORF, după anunțarea rezultatelor. „Puteți vedea clar că schimbarea a venit.”

Reacția ÖVP a fost una moderată: „Nu am reușit să obținem primul loc, dar am recuperat mult teren pierdut în ultimele săptămâni”, a spus secretarul general Christian Stocker. „A guverna înseamnă a ne confrunta cu realități dure și am făcut asta în ultimii ani.”

De unde a plecat FPÖ

Unul dintre cele mai vechi partide de extremă dreaptă din Europa, FPÖ a fost înființat în 1956. În ciuda faptului că a fost condus inițial de un fost funcționar nazist și ofițer SS, a fost un partid liberal relativ moderat până la mijlocul anilor 1980, când s-a mutat radical chiar sub liderul Jörg Haider.

Partidul a fost de două ori partener junior în guvernele de coaliție de scurtă durată cu Partidul Popular Austriac (ÖVP), după ce a terminat pe locul al doilea la alegerile parlamentare din 1999 cu 27% din voturi și al treilea în 2017 cu 26% din voturi.

Ambele coaliții s-au încheiat relativ rapid. Luptele acerbe din interiorul FPÖ au dus partidul la un minim în 2002, iar așa-numitul scandal Ibizagate din 2019 a forțat demisia liderului de atunci al partidului, Heinz-Christian Strache.

Condusă acum de controversatul fost ministru de interne Herbert Kickl, FPÖ este naționalist, anti-imigrație, ostil islamului și ferm eurosceptic.

Programul FPÖ, „Fortăreața Austria, Fortăreața Libertății”, intenționează să reducă la minimum oferta pentru migranții ilegali și solicitanții de azil, să blocheze reîntregirea familiei pentru migranții aflați deja în Austria și să promoveze „remigrația”, în special pentru infractorii.

De asemenea, dorește să reducă impozitele corporative și costurile salariale, iar în politica externă se opune sancțiunilor UE împotriva Rusiei și ajutoarelor suplimentare pentru Ucraina. FPÖ a semnat și reînnoit un „acord de cooperare” cu partidul Rusia Unită a lui Vladimir Putin.

Marea întrebare: va guverna FPÖ?

Reuters consideră că rezultatul votului din Austria stimulează ascensiunea dreptei europene.

„Ceea ce este în joc este dacă FPÖ va numi cancelarul sau nu”, afirmă Kathrin Stainer-Haemmerle, profesor de științe politice la Universitatea de Științe Aplicate din Carintia.

„Dacă se întâmplă acest lucru, atunci trebuie să spun că rolul Austriei în Uniunea Europeană ar fi semnificativ diferit. Kickl a spus adesea că prim-ministrul ungar Viktor Orban este un model pentru el și îi va sprijini”.

Victoria FPÖ s-ar putea dovedi fără efect. În interiorul partidului există mulți care nu vor să colaboreze cu actualul lider, care nu a dat nicio indicație până acum că ar renunța la conducere pentru a se asigura că partidul său conduce guvernul.

Pe de altă parte, ÖVP, SPÖ și NEOS, sau Verzii, pot forma o coaliție guvernamentală, oarecum similară cu cea care conduce acum Austria (ÖVP-Verzi).

