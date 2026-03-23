Exit poll în Italia – Giorgia Meloni pierde referendumul privind reforma justiției. Ce prevedeau modificările

Prim-ministrul italian Giorgia Meloni (foto) a pierdut la limită referendumul privind reforma sistemului judiciar, o lovitură pentru coaliția de guvernare în perspectiva alegerilor generale de anul viitor, scrie Reuters.

Tabăra „Nu”, susținută de opoziție, a obținut între 49% și 53% din voturi, comparativ cu 47% până la 51% pentru tabăra „Da” a guvernului Meloni.

Rata de participare la vot s-a situat la aproape 60% — mult mai mare decât se aștepta, în urma unei campanii electorale tensionate care a scos la iveală o animozitate profundă și reciprocă între coaliția de dreapta și sistemul judiciar italian, animozitate care va lăsa urme de durată.

Dacă sondajele la ieșirea de la urne sunt corecte, înfrângerea ar putea marca un punct de cotitură pentru Meloni, lipsind-o de aura de învingătoare în ochii electoratului italian, după patru ani de victorii în alegerile locale și naționale.

În schimb, rezultatul ar putea revigora centrul-stânga fragmentat, oferind celor două mari partide de opoziție, Partidul Democrat și Mișcarea 5 Stele, impulsul necesar pentru a forma o alianță largă care să o înfrunte pe Meloni și pe aliații săi.

Reforma viza separarea carierelor judecătorilor de cele ale procurorilor şi modificare modului de funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), organismul care supraveghează toţi magistraţii şi se ocupă de repartizări, mutări şi promovări.

Reforma ar fi împărţi CSM în două consilii distincte: unul pentru judecători, celălalt pentru procurori, şi ar fi creată o nouă curte disciplinară compusă din 15 membri. Trei membri ar fi numiţi de preşedintele Republicii, alţi trei ar fi aleşi prin tragere la sorţi dintr-o listă întocmită de Parlament, iar nouă ar fi aleşi prin tragere la sorţi dintre judecători şi procurori.

A doua măsură consta în împiedicarea judecătorilor sau a procurorilor să treacă de la o funcţie la alta, chiar dacă doar o mică minoritate face acest lucru. Din 2022, aceştia au dreptul să-şi schimbe postul o singură dată în primii zece ani de carieră. Acest sistem este considerat de mulţi magistraţi ca un bastion împotriva ingerinţelor politice.

***