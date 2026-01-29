Exim Banca Românească, comunicat: Facilitățile pentru companii precum Liberty Galați, Electrocentrale Craiova sau Blue Air reprezintă expuneri ale statului, nu ale băncii

Facilitățile acordate în numele și în contul statului român unor companii precum Electrocentrale Craiova, Liberty Galați, Grup Servicii Petroliere sau Blue Air „reprezintă expuneri ale statului român” și „nu sunt finanțări aprobate de conducerea băncii”, transmite Exim Banca Românească.

Potrivit instituției, aceste facilități „nu sunt parte a situațiilor financiare, a expunerilor și a indicatorilor financiari ai băncii”. Precizările survine în urma unor relatări din mass-media potrivit cărora creditele acordate acestor companii au devenit neperformante.

Banca subliniază că decizia de acordare a acestor facilități aparține exclusiv autorităților statului. Aceasta poate fi realizată fie prin Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări (CIFGA), pentru expuneri de până la 50 milioane de euro, fie prin Guvernul României, pentru expuneri de peste acest nivel.

Exim Banca Românească precizează că rolul său este limitat. „Implicarea Exim Banca Românească în aceste operațiuni se limitează strict la activitatea de agent” și este realizată printr-o structură „independentă, separată de activitățile specifice de bancă comercială universală”.

Banca a avertizat statul de riscurile implicate de garantarea acestor credite

Această structură are atribuții strict tehnice, mai precizează reprezentanții băncii. Rolul acestei structuri se limitează strict la analiza tehnică a solicitărilor primite de la companii sau de la băncile finanțatoare și la transmiterea acestora către autoritățile decidente pentru avizare/aprobare, se menționează în luarea de poziție.

În documentațiile întocmite sunt incluse evaluări de risc, arată banca.

„În cadrul analizei tehnice, se evidențiază riscurile asociate fiecărei tranzacții, precum riscul de nerambursare, riscul financiar, riscuri de piață/afacere, riscul de executare, riscul de garanție colaterală, cât și alte categorii de riscuri”. Instituția adaugă că „în cazul tuturor expunerilor menționate, toate aceste riscuri au fost evidențiate și reflectate în documentațiile întocmite, fără a avea la bază criterii subiective, ci doar judecată profesională solidă și prudentă”.

„Conducerea băncii nu aprobă aceste facilități”, a reiterat instituția.

Totodată, Exim Banca Românească anunță că „din 30 septembrie 2025, Exim Banca Românească nu mai acordă produse de finanțare și garantare în numele și în contul statului, în prezent gestionând angajamentele aflate în derulare”.

Creditele în cauză

În decembrie 2023, Combinatul siderurgic Liberty Galați a contractat de la Exim Banca Românească un credit de 708 milioane de lei pentru capital de lucru, în cadrul unei scheme de garantare aprobată de stat pentru companiile afectate de războiul din Ucraina. În decembrie 2024, subsidiara Liberty Tubular Products Galați S.A. a primit un alt credit de până la 750 de milioane de lei. În prezent, combinatul se află în procedură de concordat preventiv, prin care încearcă eșalonarea datoriilor ce depășesc un miliard de lei.

Potrivit relatărilor, compania Electrocentrale Craiova a primit în 2024 de la Exim Banca Românească un credit de circa 350 de milioane de lei, garantat de stat, destinat să asigure continuitatea furnizării de agent termic în municipiul Craiova și pentru alte activități operaționale ale societății.

În cazul Grup Servicii Petroliere (GSP), presa a relatat în ultimii ani că firmele din grupul controlat de omul de afaceri Gabriel Comănescu au beneficiat de credite și linii de finanțare de la Exim Banca Românească, cu solduri ridicate și garanții de stat. Potrivit investigațiilor publicate în 2025, grupul avea datorii de aproape 450 de milioane de lei către Exim Banca Românească, plus garanții de stat în valoare de 353 de milioane de lei

