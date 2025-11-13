Exercițiul militar multinațional DACIAN FALL 2025 s-a încheiat – ce așteptări are NATO de la el

Exercițiul militar multinațional DACIAN FALL 2025 (DAFA 25) s-a încheiat joi în Poligonul Cincu din județul Brașov, la eveniment participând ministrul Apărării Națională, Ionuț Moșteanu, alături de alți demnitari și o serie de ambasadori.

În cadrul evenimentului au fost realizate exerciții demonstrative cu trageri de luptă (Live Fire Exercise), în cadrul cărora forțele aliate au executat o operațiune combinată, terestră și aeriană, menită să evidențieze nivelul ridicat de interoperabilitate și integrare.

Organizată de Multinational Division South‑East (MND‑SE) cu sediul în România, DAFA 25 a început în data de 20 octombrie și s-a desfășurat simultan în poligoanele de instruire din Cincu, Smârdan, Capu Midia, Babadag, Bogata, Alba Iulia, Hanu Conachi, Giarmata, Cârțișoara (România) și Novo Selo (Bulgaria).

Perioada de vârf a exercițiului a fost la începutul lunii noiembrie 2025, iar locațiile principale au inclus poligoanele din Cincu, Capu Midia și Babadag. La exercițiu au participat peste 5.000 de militari din 10 țări NATO – Belgia, Bulgaria, Franța, Italia, Luxemburg, Macedonia de Nord, Polonia, Portugalia, România și Spania – precum și aproximativ 1.200 de mijloace de transport și echipamente militare.

În cadrul exercițiului, 2.400 de militari francezi din Brigada 7 Blindate au fost dislocați pe teritoriul României, pentru a se antrena alături de națiunea gazdă și ceilalți aliați. În paralel, în Bulgaria, Grupul de Luptă NATO, condus de Italia, a desfășurat exerciții conexe integrate în DAFA 25.

România participă cu Brigada 282 Blindată „Unirea Principatelor” și unități din subordinea Comandamentului Multinațional de Brigadă Sud-Est, alături de unități din forțele terestre, aeriene, navale și cibernetice.

Printre obiectivele principale se numără integrarea operațională a forțelor aliate, trecerea grupurilor de luptă NATO la nivel de brigadă, consolidarea interoperabilității și mobilității rapide, precum și testarea capacității de reacție colectivă în regiune. Exercițiul a avut un caracter strict defensiv.

Mesajul președintelui Dan: Acest exercițiu a demonstrat importanța mobilității militare ca factor esențial pentru descurajare și apărare colectivă

În contextul crizei de securitate regională, au fost dislocate, în premieră, în România efective ale Forței de Răspuns a NATO. Ulterior, acestea au devenit baza pe care s-a dezvoltat Grupul de Luptă NATO din România, înființat în urma deciziei adoptate la Summitul extraordinar al Alianței Nord-Atlantice din luna martie 2022, de la Bruxelles.

„Militarii participanți la exercițiu au o capacitate operațională ridicată și un nivel excelent de interoperabilitate, iar România îndeplinește cu succes rolul de națiune gazdă. Toate aceste elemente se înscriu în efortul aliat comun de consolidare a posturii de descurajare și apărare a NATO la Marea Neagră și pe Flancul Estic.

Salut și apreciez și cu această ocazie contribuția esențială a Franței la înființarea, dezvoltarea și operaționalizarea Grupului de Luptă NATO din România, pentru care și-a asumat rolul de națiune cadru. Prin acest exercițiu am urmărit, împreună cu aliații, modul în care poate să se finalizeze procesul de ridicare a nivelului Grupului de Luptă Avansat Consolidat al NATO, de la nivel de batalion la nivel de brigadă”, a transmis președintele României, Nicușor Dan.

El a mai precizat că un element important a fost reprezentat de testarea capacității Alianței de a proiecta rapid forțe pe Flancul Estic, respectiv de a deplasa trupe și echipamente militare din Franța către România.

„Acest exercițiu a demonstrat importanța mobilității militare ca factor esențial pentru descurajare și apărare colectivă, confirmând capacitatea NATO de a reacționa rapid și eficient oriunde este necesar pe teritoriul aliat”, a mai precizat șeful statului.

***