NATO desfășoară de luni, timp de două săptămâni, un mare exercițiu de disuasiune nucleară – Steadfast Noon

Un exerciţiu anual al NATO de disuasiune nucleară – Steadfast Noon – urmează să înceapă luni, a anunțat vineri secretarul general al NATO Mark Rutte. Exercițiul se va desfăşura timp de două săptămâni, în baze militare situate în Olanda, Belgia, Regatul Unit, Danemarca şi deasupra Mării Nordului, relatează AFP, preluată de News.ro.

”Acest exerciţiu constituie o demonstraţie importantă a disuasiunii nucleare a Alianţei şi transmite un mesaj clar oricărui adversar: NATO poate şi vrea să-şi protejeze şi apere toţi aliaţii”, anunţă pe reţele de socializare Alianţa Nord-Atlantică.

Aproximativ 2.000 de militari, 71 de avioane de vânătoare, de alimentare cu carburant şi radare urmează să fie mobilizate.

În total 14 state membre NATO participă la exerciţiu.

Franţa nu participă la acest exerciţiu din cauză că politica franceză a disuasiunii este independentă faţă de cea a NATO.

”Este important să precizăm că acest exerciţiu are loc în fiecare an. Este vorba despre un antrenament anual şi regulat”, a declarat Mark Rutte la baza aeriană Volkel, în Olanda, aleasă să găzduiască în acest an exerciţiul.

”Trebuie să o facem pentru că el ne permite să garantăm că disuasiunea noastră nucleară rămâne cât mai credibilă, sigură şi eficientă. El transmite de asemenea un semnal clar oricărui adversar potenţial: suntem capabili să ne protejăm şi să ne apărăm aliaţii de orice ameninţare”, a declarat secretarul general al NATO.

Exercițiul nu este ”îndreptat împotriva niciunei țări”

Acest exerciţiu vizează să antreneze aliaţii în operaţiuni nucleare şi anume ţările dotate cu avioane care pot desfăşura bomba americană de tip B61.

În cadrul NATO, doar Statele Unite, Marea Britanie şi Franţa sunt dotate cu arma nucleară.

Însă Statele Unite au alocat armament nuclear NATO în iulie 1953, iar primele arme nucleare au fost desfăşurate în Europa în septembrie 1954, în cadrul strategiei de disuasiune nucleară a NATO.

Potrivit unor estimări, aproximativ 100 de bombe termonucleare sunt depozitate în Germania, Olanda, Belgia, Italia şi Turcia.

Controlul acestor arme revine exclusiv Statelor Unite, însă aceste ţări pun la dispoziţia Alianţei avioane cu dublă capacitate (DCA), capabile să desfăşoare acest armament nuclear, iar personalul este format în consecinţă.

Acesta este cazul avionului de vânătoare de a cincea generaţie de tip F-35A al Lockheed-Martin, ales de către aceste ţări.

Avioane de tip Tornado PA-200 şi de tip F-16 Fighting Falcon, alte avioane folosite în Europa, au şi ele această capacitate, însă cele două tipuri de aeronave se află aproape de sfârşitul vieţii lor.

Din țările NATO, doar SUA, UK și Franța au arma nucleară

Exerciţiul Steadfast Noon, care urmează să dureze două săptămâni, nu va desfăşura nicio bombă nucleară.

În timpul lui urmează să se simuleze scenarii în care poate fi folosită bomba nucleară.

”El nu este îndreptat împotriva niciunei ţări şi nu are nicio legătură cu niciun eveniment real”, subliniază însărcinatul NATO cu politica nucleară, Jim Stokes.

În afara bazei aeriene de la Volkel, manevre urmează să fie realizate în baze militare în Belgia, Regatul Unit şi Danemarca şi deasupra Mării Nordului.

”Alianţa desfăşoară cu regularitate exerciţii pentru a garanta credibilitatea, eficacitatea, siguranţa şi securitatea misiunii de disuasiune nucleară”, explică NATO.

”Însă, de peste zece ani, Steadfast Noon este o activitate de antrenament care se înscrie în prelungirea unei lungi serii de exerciţii nucleare ale NATO”, subliniază Alianţa Nord-Atlantică.

