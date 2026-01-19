Exerciţii militare cu muniţie de război în poligoanele Babadag și Cataloi, Tulcea

Exerciţii militare cu muniţie de război au loc luni pe poligonul din apropierea oraşului tulcean Babadag și la cel din Cataloi, județul Tulcea, tragerile urmând să aibă loc atât ziua, cât şi noaptea, a anunţat Consiliul Judeţean (CJ).

Ambele exerciții se vor desfăşura de luni 19 ianuarie și până vineri 30 ianuarie, între orele 09:00 şi 23:59, aşa încât traficul rutier pe tronsonul Enisala-Sălcioara al drumului judeţean 222 va fi restricţionat prin amplasarea unor bariere.

“Tragerile se vor executa fără întrerupere pe interval de 60 de minute cu pauze de 15 minute între ele pentru descongestionarea traficului rutier. Pentru rezolvarea unor situaţii de urgenţă, se va lua legatura în mod obligatoriu cu Centrul secundar de Instruire pentru Luptă Babadag’ la numărul de telefon 0240/562805”, menționează CJ, care a fost informat de cele două unități militare.

Pentru a preveni apariţia unor incidente, autorităţile recomandă populaţiei să ocolească tronsonul de drum judeţean Enisala-Sălcioara şi să folosească ruta alternativă care include în traseu oraşul Babadag şi satul Jurilovca.

La Poligonul de garnizoană Cataloi, din apropierea municipiului Tulcea, tragerile cu muniţie de război ale infanteriei se vor desfășura între orele 08:00 şi 20:00.

