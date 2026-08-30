Exclusivitate – Document / Vor face partidele Pactul politic de trecere la euro, așa cum l-au făcut pe cel de aderare la UE și NATO? Miza ar fi mai presus de moneda euro

La începutul lunii august, președintele Dan și guvernatorul Isărescu au readus în discuție faptul că România ar trebui să se gândească serios la adoptarea monedei euro.

Momentul e dificil: România nu mai îndeplinește azi niciun criteriu necesar pentru adoptarea monedei unice, deși în anul 2015 îndeplinea 13 din cele 14 criterii ale tabloului de bord, e drept, în circumstanțe de monitorizare riguroasă din partea finanțatorilor și a Comisiei Europene, după dezechilibrele crâncene în care s-a aflat în timpul crizei din 2009-2012.

Despre cât de aproape am fost atunci să ne apropiem de ERM 2 (anticamera de 2 ani înainte de-a fi primiți în zona euro) – o analiză de la acea vreme din cursdeguvernare – în care se poate vedea cum arăta (e drept, sub presiunea angajamentelor față de finanțatori) România echilibrată, în creștere și cu o economie care evolua cu totul altfel decât prin expandarea consumului pe datorie.

Analiza de atunci, Aici:

Astăzi, începerea politicilor de pregătire pentru aderarea la euro face parte, de fapt, din procesul de însănătoșire a finanțelor și economiei, fără de care România se blochează, căci presiunea agențiilor de rating și costurile df finanțare pun aceeași presiune pe noi ca și atunci.

Document: Pactul politic propus de ministerul Finanțelor

Ceea ce au spus și președintele și guvernatorul Băncii Centrale a fost, însă, formulat de către ministerul Finanțelor într-un draft de Pact Politic, pe care partidele lucide să-l semneze și să și-l asume indiferent de ce guvern va veni la putere și indiferent ce ideologie ar avea: un pact asemănător cu cel de la Snagov, din iunie 1995, când toate partidele parlamentare au semnat declarația potrivit căreia marea țintă a României este aderarea la UE și la NATO.

Draftul Pactului Politic elaborat de ministerul Finantelor a ajuns la fiecare partid și grup parlamentar care a susținut, până acum câteva luni, guvernul Bolojan. Atașăm documentul mai jos:

Dacă partidele politice și-l asumă și îl respectă indiferent de cine va veni la guvernare, rezultatul va fi nu numai posibilitatea de-a adopta moneda comună, ci, în primul rând, însănătoșirea echilibreleor necesare pentru a construi o economie competitivă, sofisticată și în acord cu lumea care se transformă în jur. Și de a nu ne mai ajunge într-o criză atât de severă, cum e cea pe care ne străduim – cu mari costuri – să o depășim.

Nu mai puțin important: ar fi mesajul transmis piețelor și investitorilor că România are un plan, că nu va fi guvernată haotic și că sănătatea economiei va fi independentă de crizele politice.

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