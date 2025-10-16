Excedentul comercial al zonei euro se reduce în august, deficitul UE se mărește – Exporturile UE în SUA scad drastic

Zona euro a înregistrat în august un excedent comercial de doar 1 miliard euro, în scădere cu 3 mld euro față de aceeași lună a anului trecut și mult mai mic decât cele 12,4 mld euro înregistrate iulie și de cele 6,9 mld euro așteptate de economiști.

Datele Eurostat, biroul de statistică al Comisiei Europene, arată că exporturile din blocul comunitar au scăzut în august cu 4,7% față de anul precedent, față de anul precedent, ajungând la 205,9 mld euro, în timp ce importurile au scăzut cu 3,8%, ajungând la 204,9 mld euro.

„În august 2025, soldul zonei euro a înregistrat o scădere semnificativă față de iulie 2025, deoarece excedentul a scăzut de la 12,7 miliarde de euro la 1 miliard de euro. Această scădere s-a datorat în principal unei reduceri accentuate a excedentului din comerțul cu utilaje și vehicule rutiere, care a scăzut de la 18 mld euro la 7,8 mld euro”, arată datele Eurostat publicate joi.

Uniunea Europeană în ansamblu a înregistrat un deficit comercial de 5,8 miliarde de euro pentru luna aceasta, comparativ cu un deficit de 2,4 miliarde de euro în august 2024. Exporturile UE au scăzut cu 6,7%, la 183,6 miliarde de euro, în timp ce importurile au scăzut cu 4,9%, la 189,4 miliarde de euro.

Exporturile UE în SUA au scăzut cu 26%

Pe țări se constată o scădere puternică în august a exporturilor UE de bunuri către SUA, după încheierea unui acord tarifar care a majorat taxele pentru majoritatea bunurilor produse în blocul comunitar.

Exporturile către SUA au scăzut cu 26% față de luna precedentă, ajungând la 32,9 miliarde de euro, sau 38,3 miliarde de dolari, au arătat joi datele Eurostat.

Comparativ cu aceeași lună a anului trecut, acestea au scăzut cu 22% în august, reducând excedentul comercial al UE la 6,5 ​​miliarde de euro, față de 15,3 miliarde de euro în august 2024, a precizat Eurostat. Valoarea exporturilor către SUA în luna august au fost mai mici doar în 2021.

