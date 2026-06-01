Excedentul comercial al UE s-a înjumătățit în T1, pe fondul tarifelor SUA – Deficitul cu China crește

În primele trei luni ale anului, excedentul comercial al UE a scăzut la 12,7 miliarde de euro, comparativ cu 23,6 miliarde de euro în aceeași perioadă a anului 2025.

Deși soldul rămâne pozitiv – o tendință care a continuat din al treilea trimestru al anului 2023 – scăderea este accentuată în comparație cu aceeași perioadă a anului precedent, când excedentul din diferența dintre exporturi și importuri s-a ridicat la 52 de miliarde de euro.

Creșterea costurilor energiei și scăderea exporturilor către SUA au pus presiune asupra comerțului și conturilor Uniunii Europene în primul trimestru al anului 2026.

Schimburile comerciale ale UE cu restul lumii (mld. euro)

Analizând datele ajustate sezonier (adică, fără fluctuațiile periodice cauzate de vreme, sărbători legale sau practici comerciale), Oficiul de Statistică al UE arată că încetinirea balanței comerciale europene este atribuibilă a doi factori cheie: tensiunile tarifare cu Statele Unite și creșterea costurilor energiei.

După un vârf al exporturilor în primul trimestru al anului 2025, determinat de temerile legate de noi tarife, exporturile către SUA au scăzut treptat, erodând balanța comercială în trimestrele ulterioare.

În plus, în primul trimestru al anului 2026, o creștere bruscă a prețurilor la energie, în urma crizei din Strâmtoarea Ormuz, a determinat o creștere puternică a valorii importurilor, reducând și mai mult excedentul general.

Schimburile comerciale ale UE cu SUA (mld. euro)

În primul trimestru al anului 2026, importurile și exporturile pe relația SUA ale UE au crescut modest în comparație cu trimestrul 4 al anului 2025. Cu toate acestea, în comparație cu primul trimestru al anului 2025, exporturile au scăzut cu 30%, iar importurile cu 6%. Prin urmare, excedentul comercial al UE cu SUA s-a redus la 34 de miliarde de euro, față de un vârf de 80 de miliarde de euro în primul trimestru al anului 2025.

În urma agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, UE și-a crescut importurile de produse energetice din Statele Unite. Prin urmare, importurile UE din Statele Unite au crescut mai mult decât importurile din China și restul lumii și au rămas la un nivel relativ mai ridicat.

Statele Unite au fost mult timp principala destinație de export a UE și unul dintre principalii săi parteneri de import. Această relație bilaterală puternică a generat în mod constant un excedent comercial pentru UE, deși magnitudinea acestuia a fluctuat de la o perioadă la alta.

În trimestrul 4 din 2025, atât importurile (-7%), cât și exporturile (-12%) au scăzut brusc, însă în trimestrul 1 din 2026, atât importurile (+1%), cât și exporturile (+3%) au crescut modest.

A patra scădere trimestrială a exporturilor

Analizând ultimele trei trimestre, în timp ce importurile UE au revenit la o creștere de 1,7%, față de T4/2025 – pentru prima dată după trei trimestre de scădere – exporturile, în schimb, au înregistrat o ușoară scădere de 0,1%, marcând a patra scădere trimestrială consecutivă.

Comparativ cu anul trecut, cifra este și mai pronunțată: exporturile au scăzut cu 8,8%, în timp ce importurile au scăzut cu 3,3%. Deteriorarea balanței comerciale a fost determinată în principal de două sectoare: utilaje (și vehicule) și energie.

Comparativ cu ultimul trimestru al anului 2025, excedentul din T1/2026 a scăzut de la 39,8 miliarde euro la 27,8 miliarde EUR, în timp ce deficitul energetic s-a înrăutățit de la 64 de miliarde euro la 72,2 miliarde euro. Aceste pierderi au fost parțial compensate de o îmbunătățire în sectorul „alte bunuri manufacturate”, unde deficitul s-a redus de la -10,9 miliarde euro la -5 miliarde euro.

Excedentul comercial al UE cu SUA este determinat de utilaje și vehicule, precum și alte produse manufacturate. În schimb aceste grupe de produse stau la baza deficitului față de China, care persistă din 2021. În plus, din primul trimestru al anului 2025, a continuat un deficit comercial european semnificativ pentru produse energetice, în special cu Statele Unite și Norvegia: în primele trei luni ale anului 2026, acesta s-a situat la -17,78 miliarde EUR (-3,21 miliarde EUR față de ultimul trimestru al anului trecut) și, respectiv, -10,90 miliarde EUR (-1,58 miliarde EUR față de trimestrul 4 al anului 2025).

Deficit în creștere cu China

China a fost mult timp principala sursă de origine a importurilor de bunuri ale UE și, deși China este, de asemenea, o destinație importantă a exporturilor de bunuri ale UE, acestea sunt mult mai mici decât importurile.

Întrucât există o variație relativ mică a exporturilor UE către China, nivelul balanței comerciale este determinat în mare măsură de importurile UE din China. Între primul trimestru al anului 2021 și al treilea trimestru al anului 2022, importurile din China au crescut de la 107 miliarde EUR la un vârf de 166 miliarde EUR, provocând un deficit maxim de 107 miliarde EUR.

Schimburile comerciale ale UE cu China (mld. euro)

Până în primul trimestru al anului 2024, importurile scăzuseră la 121 miliarde EUR, dar au crescut la 145 miliarde EUR în primul trimestru al anului 2026. În consecință, deoarece exporturile au scăzut în această perioadă, deficitul comercial de bunuri al UE cu China s-a adâncit de la 65 miliarde EUR în primul trimestru al anului 2024 la 98 miliarde EUR în primul trimestru al anului 2026.

În primul trimestru al anului 2026, comparativ cu trimestrul 4 al anului 2025, importurile au crescut cu 3,4%, în timp ce exporturile au scăzut cu 4,8%. Importurile fluctuează mai mult decât exporturile, cu creșteri de peste 10% în trimestrul 4 al anului 2021 și trimestrul 1 al anului 2022 și o scădere de 11,2% în trimestrul 1 al anului 2023. În schimb, exporturile nu s-au modificat niciodată cu mai mult de 7% din trimestrul 1 al anului 2021 până în trimestrul 1 2026.

SUA – principalul furnizor de energie

În special, printre principalii importatori europeni de produse energetice, Statele Unite au rămas principalul furnizor (19,3%), iar Norvegia pe locul doi (11,9%), o poziție pe care au deținut-o din primul trimestru al anului 2023, când au depășit Federația Rusă ca urmare a politicii Bruxelles-ului de distanțare de Moscova în urma invaziei Ucrainei.

În acest prim trimestru al anului 2026, Arabia Saudită (6,8%) a ocupat pentru prima dată locul trei în acest clasament, depășind Kazahstanul. Eurostat subliniază că harta furnizorilor de energie s-a schimbat semnificativ din 2021: din ianuarie până în martie 2026, ponderea importurilor din Rusia a scăzut de la 26,61% la 3,6%, comparativ cu primul trimestru al anului 2021, când Rusia era principalul furnizor de energie al Europei; acum ocupă locul șapte.

