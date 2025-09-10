Excedent istoric în relația comercială a României cu SUA; deficit pe segmentul serviciilor. Tabloul economic al acestor rezultate

Prezența companiilor americane în România „a însemnat dezvoltare, și prosperitate, și transfer de know-how”, a declarat președintele Nicușor Dan, miercuri. Declarația a fost făcută la AmCham CEO Business Forum 2025, un eveniment oportun pentru radiografierea relațiilor comerciale România – SUA.

După un excedent istoric înregistrat anul trecut în relațiile comerciale cu SUA, în primele patru luni din acest an s-a menținut trendul, cu un plus în favoarea României de peste 305 milioane de dolari, conform datelor oficiale.

România a exportat în SUA mărfuri și servicii de aproape 763,50 milioane dolari, cu 7,07% mai mari decât în primele patru luni din 2024, și a înregistrat importuri de 458,3 milioane dolari.

Poziția SUA în relațiile comerciale ale României:

Al 3-lea partener non-UE (locul 15 global), pondere 1,64% în total comerț.

Locul 3 destinație exporturi non-UE (locul 12 global), pondere 2,47%.

Locul 5 importuri non-UE (locul 18 global), pondere 1,04%.

Locul 3 în topul excedentelor comerciale ale României.

Topul exporturilor către SUA

Semifabricate fier/oțel (SA 7207): 9,48% Anvelope pneumatice (SA 4011): 7,88% Tablouri/panele electrice (SA 8537): 7,43% Aparate radiodetecție (SA 8526): 4,66% Piese vehicule aeriene (SA 8807): 3,64%



Topul importurilor din SUA

Arme de război (SA 9301): 7,89% Vehicule aeriene (SA 8802): 7,21% Uleiuri din petrol (SA 2710): 5,26% Aparate emisie radio/TV (SA 8525): 5,17%

Pe locul 7 se află bombe, grenade, torpile, mine, proiectile și cartușe (2,27%)

Record istoric al excedentului, cu deficit pe segmentul serviciilor

Anul trecut, România a înregistrat o balanță comercială excedentară de 2,441 miliarde dolari, din care 2,644 miliarde dolari la categoria bunurilor, însă cu deficit de 203 milioane de dolari pe segmentul serviciilor, arată datele oficiale.

Evoluția comerțului cu SUA, în ultima decadă:

Bilanțul de la finalul anului 2024:

Volum total comerț : 3,904 miliarde USD (+2,32% vs. 2023)

: 3,904 miliarde USD (+2,32% vs. 2023) Exportur i: 2,479 miliarde USD (+6,65%)

i: 2,479 miliarde USD (+6,65%) Importuri : 1,425 miliarde USD (-4,42%)

: 1,425 miliarde USD (-4,42%) Excedent comercial: +1,054 miliarde USD (record istoric).

Comparativ cu 2023, se observă că anul trecut au urcat exporturile, în timp ce valoarea importurilor s-a redus cu 4,42%.

Exporturile României către SUA au totalizat 4,840 miliarde dolari, cu următoarea structură:

Mărfuri: 3,906 miliarde dolari, în principal:

Bunuri de capital (exceptând cele auto): 1,859 miliarde dolari

Vehicule ș piese auto: 595 milioane USD

Bunuri industriale și materiale: 650 milioane USD

Produse de consum (exceptând auto și alimentare): 643 milioane USD

Servicii: 934 milioane USD, din care:

Călătorii și turism: 259 milioane USD

Servicii IT și telecom: 153 milioane USD

Drepturi de proprietate intelectuală: 10 milioane USD

Alte servicii de afaceri (categorie în care intră, printre altele, consultanță în management, juridică, fiscală, contabilă, resurse umane, publicitate, marketing și studii de piață: 375 milioane USD

România a importat mărfuri și servicii în valoare de 2,398 miliarde USD, dintre care:

Mărfuri: 1,261 miliarde USD, cu principalele categorii:

Bunuri de capital (exceptând cele auto): 690 milioane USD

Produse industriale și materiale: 267 milioane USD

Vehicule și piese auto: 131 milioane USD

Produse alimentare: 53 milioane USD

Servicii: 1,137 miliarde USD, dintre care:

Călătorii și turism: 380 milioane USD

Servicii financiare: 240 milioane USD

Servicii IT și telecom: 66 milioane USD

Drepturi de proprietate intelectuală: 147 milioane USD

Investiții Reciproce

Investiții SUA în România

Sold la 31.12.2023 (date BNR):

Investitor final: 8,232 miliarde euro (locul 4 în România, după Germania/Austria/Franța).

Investitor imediat: 784 milioane EUR (locul 20).

Sectoare prioritare:

comerț (27%)

imobiliare (16,8%)

industria extractivă și prelucrătoare (12,7%)

activități profesionale, administrative, științifice și tehnice (12,4%)

Înregistrări ONRC: la 31 martie 2025 erau înregistrate în România 8.962 societăți comerciale cu participare americană la capitalul social (3,21% din totalul societăților mixte înregistrate), cu o valoare totală a capitalului social subscris (exprimat în echivalent valută) de 1.296 milioane USD (1,93% din totalul investițiilor străine directe din România).

Astfel, la finele lunii martie 2025, SUA se aflau pe locul 13 în clasamentul țărilor de rezidență a investitorilor în societăți comerciale române și cu participare străină la capitalul social (după Marea Britanie și înaintea Belgiei).

Se estimează însă că volumul investițiilor directe în România realizate de firmele americane realizate prin intermediul unor companii sau sucursale din țări terțe (Olanda, Luxemburg, Malta, Cipru, Insulele Cayman etc.) este substanțial mai mare.

Conform unui studiu al Ernst & Young privind impactul economic realizat în România de companiile membre AmCham (aproximativ 350 firme românești cu capital străin, în principal american) se arată că investițiile cestor firme în România totalizează peste 20 miliarde de dolari, din 1990 până în prezent.

Top 20 companii:

Cargill Agricultura

Honeywell Life Safety Romania

Microsoft

Amazon Development Center

Oracle Global Services Romania

Bristol-Myers Squibb Romania

Gas & Power Trading

Purolite

Adobe Sytems Romania

Kimball Electronics Romnia

Colgate-Palmolive (Romania)

Globallogic Romania

Restart Energy One

Stefanini Romania

Amgen Romania

Euro Gas System

Google Bucharest

Compania Romprest Service

Garrett Motion Romania

Amber Studio

Investiții românești în SUA

Partea americană estimează că valoarea investi iilor realizate de companii românești în SUA totalizează 193,5 milioane USD și aproximativ 1.050 joburi.

Topul:

Alexandrion Grup (în statul New York)

Rack-Soft – 4PSA (Florida)

Softwin, Softvision (New York)

AMC Pixel Factory (California)

CoSoSys (California)

Hosterion (California)

Cazul de succes al AROBS Transilvania Software

AROBS Transilvania Software și-a consolidat prezența în SUA ca parte a strategiei sale de expansiune globală și exemplifică cel mai bine oportunitățile pe care firmele românești le au în SUA, conform Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior, din cadrul MAE.

Specializată în dezvoltarea de software personalizat și soluții IT pentru industrii precum automotive, aerospațial, medical, turism și fintech, a intrat pe piața americană prin achiziții strategice și parteneriate.

În anul 2022, compania a extins operațiunile prin integrarea a două entități în grup, cu birouri în Florida (specializate în tehnologii embedded) și Seattle (prin Nordlogic by AROBS, cu expertiză în dezvoltarea de software complex.

În iunie 2025, AROBS a achiziționat 70% din acțiunile Codingscape, o companie de consultanță tehnologică și dezvoltare software din Nevada, cu o cifră de afaceri de aproximativ 15 milioane USD în 2024.

AROBS și-a consolidat astfel poziția în America de Nord, ceea ce i-a permis accesarea a noi piețe și clienți.

Codingscape are o echipă de peste 60 de specialiști și continuă să funcționeze sub brand propriu, dar beneficiază de rețeaua și resursele AROBS în Europa.

