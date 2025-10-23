cursdeguvernare

vineri

24 octombrie, 2025

Stiri

Examenul pentru obţinerea titlului de medic specialist Medicină de Urgenţă se reia – a început cu 7 ore întârziere

De Vladimir Ionescu

23 octombrie, 2025

Examenul pentru obţinerea titlului de medic specialist Medicină de Urgenţă va fi reluat, după ce concursul a început cu o întârziere de peste șapte ore, față de ora fixată, iar mai multe întrebări au fost formulate neclar ori nu aveau nicio legătură directă cu tematica de concurs.

Organizat în 2 centre, Bucureşti şi Mureş, examenul ar fi trebuit să înceapă la ora 10.00, dar medicii relatează că abia la 16.15 au primit caietele de grilă.

”Examenul (…) va fi reluat în data de 28 octombrie 2025, la ora 10.00. Am luat această decizie în urma numeroaselor contestaţii depuse, începând cu 17 octombrie 2025, de către candidaţii care au semnalat nereguli în organizarea probei scrise”, a anunțat joi ministrul Alexandru Rogobete.


Acesta a confirmat întârzierile semnificative, precum şi probleme legate de formularea chestionarelor și itemilor.

”Astfel de situaţii nu pot fi ignorate atunci când vorbim despre un examen care certifică pregătirea şi competenţa profesională a medicilor. Consider că fiecare candidat trebuie să beneficieze de condiţii egale şi de un proces de evaluare corect, riguros şi transparent. Reluarea probei scrise pentru specialitatea Medicină de Urgenţă este o măsură necesară pentru ca examenul să se desfăşoare conform standardelor pe care le impune un act de evaluare profesională”, a transmis ministrul Sănătăţii.

Medicii care au susţinut examenul au reclamat pe rețelele sociale ”o adevărată experienţă traumatizantă şi un experiment naţional”, menționează News.ro.

”În ceea ce priveşte modul de elaborare a subiectelor de tip grilă, acestea nu au respectat un raport proporţional între complexitatea cerinţelor şi timpul alocat rezolvării. Itemii au inclus paragrafe extinse, dense şi încărcate de detalii, necesitând o analiză minuţioasă pentru a putea fi înţelese şi rezolvate în mod corect. În condiţiile în care durata totală a examenului a fost de 240 de minute, volumul mare de text a făcut imposibilă parcurgerea integrală şi analiza raţională a tuturor cerinţelor. Prin urmare, consider că principiul proporţionalităţii în evaluare a fost grav încălcat, comisia de elaborare a subiectelor neasigurând un raport rezonabil între dificultatea subiectelor şi timpul efectiv de rezolvare”, a relatat unul dintre medici pe Facebook. Conform acestuia, din 113 candidați, au trecut doar doi.

”O bătaie de joc naţională. Este prima dată în cariera mea când regret că n-am plecat când am avut ocazia. Să vă fie ruşine că vă bateţi joc de medicii care au decis să rămână în România şi sper să nu mai existe nici o mirare în ceea ce priveşte plecarea masivă a doctorilor”, a mai scris medicul. 

(Citește și: Ministrul Sănătății pregătește ordinul pentru transferul rezidențiatului la universități)


****

