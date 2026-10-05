Evoluțiile politice din Brazilia și Spania au sporit volatilitatea pe anumite piețe externe, evidențiind tot mai mult declinul guvernelor de stânga

În Brazilia, avansul senatorului de dreapta Flavio Bolsonaro (Foto) din primul tur de scrutin în fața președintelui socialist Luiz Inacio Lula da Silva îi consolidează semnificativ poziția înainte de turul decisiv din 25 octombrie.

O victorie a lui Bolsonaro ar orienta cea mai mare economie din America Latină spre dreapta, consolidând o reconfigurare regională de anvergură, un fenomen foarte rar întâlnit, o trecere de la regimuri stângiste către guverne orientate spre dreapta. Brazilia semnalizează o schimbare de regim, apreciată de investitori.

Luni dimineață se înregistrau creșteri substanțiale la bursa braziliană:

Bănci, instituții financiare

• Banco Bradesco: +10%

• Holding Itau Unibanco: +11%

• NU Holdings: +9,5%

• Inter & Co.: +11%

• Banco Santander (Brazilia): +3,5%

• PagSeguro Digital: +14%

• StoneCo: +12%

• Imagini: +6,2%

Oțel, metal și minerit

• Companhia Siderurgica Nacional: +9,5%

• Vale: +6,5%

• Gerdau S.A.: +7,0%

Aero, Oil & Gas și alte sectoare

• XP Inc.: +15%

• Ambev: +8,4%

• Embraer: +6,3%

• MercadoLibre: +7,0%

• Telefonica Brasil: +8,1%

• Companhia Energetica de Minas Gerais: +7,0%

• Companhia Paranaense de Energia: +5,8%

• Petroleo Brasileiro: +7,0%

• Ultrapar Participacoes: +7,2%

• Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo (SABESP): +9,7%

• TIM S.A.: +6,8%

Bolsonaro a primit 47% din voturi față de 45,2% ale lui Lula, după finalizarea numărării voturilor, iar aliații conservatori au dominat cursele electorale din întreaga țară.

Piețele au salutat posibila schimbare politică în Brazilia

„Amploarea victoriei lui Flávio în primul tur va lua prin surprindere piețele financiare; având în vedere expunerea redusă a investitorilor străini, mă aștept la o apreciere semnificativă pe termen scurt, pe măsură ce investitorii încep să includă în prețuri perspectiva unei schimbări de guvern, a unei noi direcții politice, a unei posibile agende de reforme și a reducerii riscului fiscal. În ceea ce privește acțiunile, urmăriți companiile de stat, titlurile cu beta ridicat și pe cele sensibile la evoluția ratelor dobânzii, pe măsură ce piața începe să anticipeze o reducere mai rapidă a dobânzilor în 2027”, a scris Justin Wensek, analist UBS, adăugând: „Reacția pieței: apetit pentru risc și un scenariu extrem de favorabil, începând de luni”.

Rich Privorotsky, șeful diviziei de tranzacționare de la Goldman Sachs, a remarcat: „Flávio Bolsonaro 47,0%, Lula 45,2%… un rezultat mult mai bun pentru piață decât se anticipa. Brazilia ar trebui să înregistreze o creștere puternică astăzi, iar piața va începe deja să anticipeze rezultatul celui de-al doilea tur. Merită analizate oportunitățile de investiții din Europa care sunt corelate indirect cu evoluția Braziliei. Cel puțin inițial, acest lucru ar trebui să susțină moneda braziliană, acțiunile locale și activele de risc din întreaga regiune”.

O victorie a lui Bolsonaro, în turul al doilea, ar consolida orientarea spre dreapta a celei mai mari economii din America Latină și ar consimți transformarea politică a întregului continent în doar câțiva ani.

Spania și Franța se zbat în crize politice și sociale

În Spania, premierul socialist Pedro Sánchez a convocat alegeri anticipate pentru data de 29 noiembrie, după ce parlamentul a respins un pachet de măsuri de urgență privind locuințele. Această decizie a accentuat o criză politică alimentată de nemulțumirea a unei părți mari a electoratului față de guvernul Sanchez, de afluxul masiv de migranți în Ceuta și de scandalurile de corupție.

Randamentul obligațiunilor guvernamentale spaniole pe 10 ani a rămas aproape neschimbat, la 4,08%, în timp ce diferența (spread-ul) față de titlurile de stat germane a crescut cu trei puncte de bază, ajungând la 65 de puncte de bază. Moneda euro s-a depreciat cu 50 de puncte de bază, până la 1,1197 dolari, pe fondul îngrijorărilor generale privind riscurile fiscale și politice din zona euro.

În Franța, cota de popularitate a președintelui Emmanuel Macron s-a prăbușit pe fondul tulburărilor provocate de grupările de extremă-stânga și de migranți. Aceste violențe îi sporește vulnerabilitatea politică și o consolidează pe Marine Le Pen în perspectiva alegerilor prezidențiale de anul viitor.

Alegerile din Brazilia ajung în turul decisiv după o campanie dominată de criminalitate, corupție și Trump

Revenind la Brazilia, scrutinul din 25 octombrie va stabili dacă America Latină trece printr-o reorientare spre dreapta pentru o perioadă lungă de timp, sau dacă alegatorii frustrați au vrut doar să-i penalizeze pe cei aflați la putere.

Pentru Alcantara Saez director al International Center for Political and Social Studies (CIEPS-AIP) a declarat pentru CNN că există o altă linie de demarcație care s-ar putea dovedi la fel de importantă: modul în care guvernele latino-americane se poziționează față de Trump.

„Lula ar reprezenta, în mod clar, pe cineva care nu ar accepta niciodată în viața lui să adere la inițiativa «Scutul Americilor», în timp ce Bolsonaro ar face-o”, a spus el, referindu-se la o inițiativă de securitate colectivă propusă de Trump.

„Așadar, mai degrabă decât o schimbare spre dreapta, cred că această dimensiune – pro-SUA sau anti-SUA – este cea pe care ar trebui să o analizăm mai atent.”

Acest lucru face ca miza datei de 25 octombrie să depășească cu mult simpla chestiune cine va guverna Brazilia. Rezultatul ar putea contribui la stabilirea direcției celei mai mari puteri din regiune: dacă va acționa ca o contrapondere la viziunea lui Trump pentru emisferă sau dacă va deveni unul dintre cei mai importanți aliați ai săi.

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