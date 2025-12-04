Evaluările pentru clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a vor testa ”competenţe diverse” şi vor include itemi de tipul PISA

Ministrul Educaţiei, Daniel David, a solicitat ca evaluările elevilor din clasele a doua, a patra şi şa asea să testeze ”competenţe diverse” şi să includă itemi similari celor de la testele PISA, începând de anul viitor.

Noile metode de evaluare nu vor fi aplicate și la evaluarea de la clasa a opta și nici la bacalaureat, întrucât structura acestor examene nu poate fi modificată de la un an la altul.

”La clasele a doua, a patra şi a şasea am spus că aş vrea să văd anul viitor următorul lucru: testarea competenţelor nu doar pe zona de matematică şi limbă şi comunicare, eventual ştiinţe, pentru că noi formăm mai multe competenţe. Aş vrea să văd o testare a unor competenţe diverse şi, iarăşi foarte important, am spus că aş vrea să văd cel puţin două tipuri de itemi: itemi care merg direct pe conţinut şi itemi în logica PISA, adică cum foloseşti competenţele la viaţa de zi cu zi. Deci, treptat, începem să schimbăm aceste lucruri. Anul viitor testarea la clasa a doua, a patra şi a şasea se face în această logică”, a declarat Daniel David, la Digi 24.

”Nu pot să mă joc cu Evaluarea Naţională şi cu Bacalaureatul de pe un an pe altul”, a mai spus ministrul.

Despre controversele privind programa la limba română

Ministrul a fost criticat de mai mulți profesori și părinți, întrucât programa la limba română pentru liceu este anacronică și include include cronicari fără un aport deosebit la literatura naţională şi care îi îndepărtează pe tineri de astfel de lecturi.

În interviul acordat Digi24, acesta a explicat că ”nu este un scandal, este o perioadă de consultare” și a explicat că programa a fost propusă de specialiști.

”Cred că nu v-aţi aşteptat că am avut o părere despre cum trebuie să arate programa de limba şi literatură română. Am făcut altceva. Am creat o comisie din specialişti foarte buni, pe care îi respect foarte mult, oameni din Academia Română, din institute ale Academiei, de la universităţile mari şi oameni care lucrează în preuniversitar la colegii naţionale şi pur şi simplu ceea ce le-am spus este să se uite la diverse modele care există şi în alte ţări la care noi ne raportăm de foarte multe ori prin performanţa educaţională şi să vină cu o astfel de propunere în care să fie şi mai aerisită – ştiţi condiţiile pe care le-am pus, că au fost publice, dar nu pe conţinut, ci erau din raportare la standarde internaţionale. Sigur, asta este varianta care a fost propusă, sunt discuţii şi discuţii, de aceea avem o perioadă de consultare publică”, a spus Daniel David.

Alte declarații ale ministrului referitoare la acest subiect:

”Să nu vă imaginaţi că un ministru responsabil, nici înaintea mea şi cred că nici după mine nu va intra în conţinuturi de specialitate… Nu-i treaba lui. Nu se pricepe. De aceea ţi-ai făcut comisie de specialişti, să lucreze şi să-şi asume. De aceea la fiecare programă au fost prezentaţi oamenii care au lucrat la programa respectivă. Să nu creadă cineva că o echipă de birocraţi sau ministrul a intrat cu pixul şi a început să pună acolo autor şi titlu”.

”Dacă mă întrebaţi pe mine dacă e bine sau nu că avem cronicarii alături de alte opere, să nu uităm că avem şi junimiştii, avem mai multe curente abordate, acolo fiindcă m-am uitat şi eu în ultimele zile – eu vă spun, nici nu am citit cu atenţie programa pentru că avem zeci de materii, dar în ultimele zile, văzând dezbaterea, am început să mă uit şi eu peste programă nu ca un specialist, ci cu ochiul culturii generale ca să spun aşa – şi vom lua o decizie astfel încât să fie o decizie bună pentru copii şi pentru şcoală. Este o discuţie absolut naturală, am şi văzut întrebările când merg în diverse contexte. Problema se pune aşa: ce faceţi cu scandalul din? Nu este un scandal, este o perioadă de consultare, aşa trebuie să fie, aşa ar fi trebuit să fie de ani de zile, doar că oamenii de multe ori nu aveau reflexul de a reacţiona în această formă fiindcă nu aveau de multe ori încredere că ministerul va lua în calcul diversele poziţii diferite. Încă o dată, nu sunt poziţii diferite faţă de minister, sunt poziţii între specialişti, nu ministerul, nu eu sau cineva care nu-i specialist în limba şi literatură a propus programa respectivă, deci mi se pare un lucru absolut natural”.

