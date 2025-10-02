OpenAI, evaluată la 500 mld. $ după o vânzare de acțiuni

OpenAI, compania considerată a fi cea mai avansată în domeniul inteligenței artificiale, a finalizat o operațiune de vânzare secundară de acțiuni în valoare de aproximativ 6,6 miliarde de dolari, relatează Bloomberg, citând o persoană familiarizată cu tranzacția.

Actuali și foști angajați au vândut acțiuni în valoare de 6,6 miliarde de dolari către investitori precum Thrive Capital, SoftBank, Dragoneer Investment Group, MGX din Abu Dhabi și T. Rowe Price, conform Bloomberg.

Prețul la care au fost vândute acțiunile îi conferă companiei ce a creat ChatGPT o evaluare de 500 de miliarde de dolari.

Tranzacția face din OpenAI cea mai valoroasă companie de tip startup din lume, depășind SpaceX-ul lui Elon Musk, evaluat recent la circa 400 de miliarde de dolari.

Anterior, OpenAI fusese evaluată la 300 de miliarde de dolari, după o rundă de finanțare de 40 de miliarde de dolari condusă de grupul japonez SoftBank.

Vânzările secundare de acțiuni sunt utilizate frecvent de startup-urile americane pentru a oferi lichiditate angajaților și pentru a reține talente.

Tranzacția a fost sub nivelul de 10 miliarde de dolari gândit inițial pentru vânzarea de acțiuni, ceea ce, potrivit Bloomberg, reflectă încrederea personalului în perspectivele companiei de AI.

***