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Europa & Lumea

Premieră / Vehiculele electrice depășesc pragul de 30% din vânzările de mașini noi, în Europa – estimările industriei, mult depășite

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De Iulian Soare

17 septembrie, 2026

Înmatriculările de vehicule electrice cu baterie din principalele 16 piețe europene cheie au crescut cu 54,2% față de aceeași perioadă a anului trecut în luna august, ajungând la 202.833 de unități, ceea ce a dus la o cotă de 30,5% a mașinilor complet electrice din vânzările de autovehicule noi.

Continentul depășește astfel cu mult previziunile industriei pentru 2026, conform datelor publicate joi New Automotive și Reuters.

Rezultatele marchează momentul în care vehiculele electrice cu baterie (BEV) au depășit pragul de 30% pe aceste piețe europene, o etapă importantă ce subliniază accelerarea tranziției de la motoarele cu ardere internă pe continent.

Cele 16 piețe analizate – printre care se numără și Italia, Irlanda, Spania, Suedia, Elveția, Cehia, Luxemburg și Polonia – reprezintă aproximativ 90% din piața auto combinată a UE și a Asociației Europene de Liber Schimb.

Perspective

Chris Heron, secretarul general al E-Mobility Europe, a declarat că menținerea acestei traiectorii va necesita o cooperare susținută între guverne și producătorii de automobile.

„Prioritatea acum este certitudinea însoțită de rezultate concrete: factorii de decizie și industria trebuie să colaboreze pentru a menține acest elan și a asigura poziția de lider a Europei”, a explicat Heron.

Depășirea previziunilor

Numărul cumulat de înmatriculări de BEV pentru perioada ianuarie – august depășește acum 1,67 milioane, o creștere de 33,1% față de aceeași perioadă din 2025.

Ritmul de creștere i-a luat prin surprindere pe analiști:

  • Transport & Environment prevăzuse o cotă de 23% a vehiculelor BEV pentru UE în acest an
  • Rho Motion estimase aproximativ 21% la nivel european.

Vânzările de mașini complet electrice au depășit deja previziunile făcute pentru piața mai largă a vehiculelor reîncărcabile, care include atât vehiculele BEV, cât și hibridele reîncărcabile.

Analiza pe țări

Germania și Franța, cele mai mari două piețe auto din Europa, au fost principalele motoare ale acestei creșteri:

  • Germania a înregistrat 68.980 de înmatriculări de vehicule cu baterie (BEV) în luna august, ceea ce a conferit mașinilor electrice o cotă de piață de 32,5%, în creștere cu 34,5% față de aceeași perioadă a anului trecut

  • Franța a înregistrat 36.159 de BEV-uri, atingând o cotă de 38,3% după o creștere anuală de 72,2%.

Piețele nordice și cele mai mici din Europa de Nord au continuat să înregistreze rate de adoptare și mai ridicate:

  • Norvegia a ocupat primul loc cu 98,7%
  • Danemarca cu 85,9%
  • Finlanda cu 52,3%
  • Țările de Jos cu 48,9%
  • Belgia cu 46,2%
  • Portugalia cu 36,1%.

(Citește și: Piața auto a crescut cu 53% în iunie, cea mai bună lună din 2026. Mașinile electrificate au ajuns la 64% cotă de piață. Dacia își revine, Tesla a depășit BYD la electrice, chinezii domină segmentul plug-in hybrid)

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