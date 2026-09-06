Eurostat: România – cea mai mare scădere anuală a consumului, în iulie

România ocupă primul loc în topul statelor membre UE cu cea mai mare scădere a vânzărilor cu amănuntul, în iulie 2026, raportat la perioada similară din 2025, urmată de ţări precum Germania, Italia şi Spania.

Ţara noastră a înregistrat un recul de 5,7%, în timp ce la nivelul UE a fost raportată o creştere de 1%, potrivit datelor Eurostat, oficiul de statistică al Uniunii Europene.

„Cele mai mari creşteri anuale ale volumului total al comerţului cu amănuntul au fost înregistrate în Cipru (8,6%), Letonia (7,1%) şi Suedia (6,4%). S-au observat scăderi în România (5,7%), Germania (2,5%), Italia (1%) şi Spania (0,7%)”, anunţă, vineri, Eurostat.

În luna iulie 2026, comparativ cu luna iulie 2025, indicele vânzărilor cu amănuntul ajustat în funcţie de efectele calendaristice s-a mărit cu 0,6% în zona euro şi cu 1,0% în UE. În zona euro, volumul comerţului cu amănuntul a crescut, comparativ cu iulie 2025, cu 1,6% în cazul produselor alimentare, băuturilor şi tutunului, cu 0,2% în cazul produselor nealimentare (cu excepţia carburanţilor auto), dar a scăzut cu 3,1% în cazul carburanţilor auto comercializaţi în magazine specializate. La nivelul UE, volumul comerţului cu amănuntul s-a mărit cu 1,3% în cazul produselor alimentare, băuturilor şi tutunului, cu 0,9% în cazul produselor nealimentare (cu excepţia carburanţilor auto), dar a scăzut cu 2,0 % în cazul carburanţilor auto comercializaţi în magazine specializate.

În iulie 2026, comparativ cu luna iunie 2026, volumul comerţului cu amănuntul ajustat sezonier a scăzut cu 0,6% în zona euro şi cu 0,4% în UE, conform primelor estimări ale Eurostat. În iunie 2026, volumul comerţului cu amănuntul se mărise cu 0,2% atât în zona euro, cât şi în UE.

În acelaşi timp, în zona euro, în luna iulie 2026, comparativ cu luna iunie 2026, volumul comerţului cu amănuntul a crescut cu 0,4% în cazul produselor alimentare, băuturilor şi tutunului, dar a scăzut cu 1,4% în cazul produselor nealimentare (cu excepţia carburanţilor auto) şi cu 0,8 % în cazul carburanţilor auto comercializaţi în magazine specializate.

În UE, volumul comerţului cu amănuntul a crescut cu 0,3% în cazul produselor alimentare, băuturilor şi tutunului,dar a scăzut cu 1,1% în cazul produselor nealimentare (cu excepţia carburanţilor auto) şi cu 1,1% în cazul carburanţilor auto comercializaţi în magazine specializate.

Cele mai mari scăderi lunare ale volumului total al comerţului cu amănuntul au fost înregistrate în Germania (3,4%), Spania (0,9%), Italia şi Polonia (ambele cu 0,3%), în timp ce cele mai mari creşteri au fost observate în Letonia (2,5%), Cipru (2,0%) şi Luxemburg (1,8%), potrivit Eurostat.

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