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Eurostat: Autostrăzile au urcat România pe primul loc în UE la avansul construcțiilor

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De Vladimir Ionescu

21 octombrie, 2026

România este statul din UE cu cel mai mare avans anual al lucrărilor de construcţii (39%), în august 2026, faţă de august 2025, alături de Ungaria şi Finlanda, potrivit Eurostat, oficiul de statistică al Uniunii Europene.

În acelaşi timp, la nivelul UE era înregistrată o creştere de 2,6%, respectiv un avans de 1,4% în zona euro, în august 2026, comparativ cu august 2025.

„Cele mai mari creşteri anuale ale lucrărilor de construcţii au fost înregistrate în România (39%), Ungaria (22%) şi Finlanda (12,7 ). Cele mai mari scăderi au fost observate în Franţa (7,8% ), Slovacia (4,9%) şi Spania (4,3%), arată, marţi, Eurostat.

La nivelul UE, a fost raportată o scădere de 4,1% în cazul construcţiilor de clădiri, dar şi o creştere de 2,8% pentru lucrările de construcţii inginerești şi de 2,9% în cazul lucrărilor speciale de construcţii.

În august 2026, faţă de iulie 2026, cele mai mari creşteri au fost înregistrate în Ungaria (14%), Germania (9,3%) şi Romania (7,2%), în timp ce la polul opus s-au aflat state precum Slovenia (scădere de 5.1%), Slovacia (recul de 4.9%) şi Italia (scădere de 2.9%). 

În august 2026, comparativ cu iulie 2026, producţia în construcţii, ajustată sezonier, a crescut cu 1,8% în zona euro şi cu 2,0% în UE, conform estimărilor Eurostat.

Datele Eurostat confirmă informaţiile publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS) cu privire la volumul lucrărilor de construcţii, în august 2026, care a crescut, raportat la august 2025, ca serie brută, cu 40,5%, iar ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, cu 35,5%, după cum a anunţat, marţi, instituţia.

Comparativ cu iulie 2026, volumul lucrărilor de construcţii s-a mărit, ca serie brută, cu 1,6%, iar ca serie ajustată, cu 7,2%. 

În primele opt luni din 2026, s-a înregistrat, faţă de perioada similară din 2025, un avans ca serie brută, de 15,4%, iar ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, de 11,7%, conform INS.

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