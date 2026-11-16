EUROSFAT 2026: vorbitori din cele patru mari familii politice europene și peste 400 de participanți

Peste 400 de participanți au luat parte la cea de-a XIV-a ediție a Forumului EUROSFAT, organizată de Europuls – Centrul de Expertiză Europeană, pe 12 și 13 noiembrie, la București. Desfășurat sub tema „România și cele 2026 de nuanțe de adevăr”, cel mai mare forum anual de afaceri europene din România a reunit lideri europeni, reprezentanți ai instituțiilor naționale, ai mediului de afaceri și ai societății civile, pentru două zile de dezbateri despre provocările actuale ale României și ale Uniunii Europene, transmite un comunicat de presă al organizatorilor.

Invitatul special al ediției, Guy Verhofstadt, fost prim-ministru al Belgiei timp de aproape un deceniu și fost lider al grupului ALDE în Parlamentul European, a participat la dezbaterea plenară „Să facem democrația măreață din nou”, dedicată ascensiunii populismului, provocărilor democrației și viitorului proiectului european

Dezbaterea a adus și o perspectivă transatlantică prin participarea online a Mihaelei Pleșa, prima româncă aleasă în Camera Reprezentanților din Texas, SUA, într-un dialog moderat de Tana Foarfă, directoarea executivă Europuls.

Un moment important al forumului l-a reprezentat lansarea în premieră în limba română a cărții „Înfrângerea trumpismului”, semnată de Guy Verhofstadt și publicată de Presa Universitară Clujeană. Participanții au avut ocazia să îl întâlnească pe fostul premier belgian, să discute cu acesta și să participe la sesiunile de autografe organizate în cadrul evenimentului.

Patru familii politice europene, perspective diferite asupra viitorului României

Într-un context în care polarizarea politică și lipsa de încredere în instituții afectează tot mai mult dezbaterea publică, EUROSFAT 2026 a reușit să aducă împreună vorbitori din cele patru mari familii politice europene: Partidul Popular European (PPE), Socialiștii și Democrații (S&D), Conservatorii și Reformiștii Europeni (ECR) și Renew Europe.

Diversitatea politică a fost reflectată și de participarea a unor parlamentari și reprezentanți ai mai multor partide din România, printre care și George Simion, președintele AUR.

Un exemplu al acestei abordări a fost dezbaterea „Progresiști vs. suveraniști – ce valori contează pentru România?”, care i-a adus față în față pe europarlamentarii Șerban Dimitrie Sturdza (ECR) și Vlad Voiculescu (Renew Europe), într-o discuție despre suveranitate, identitate națională, valori europene și rolul României în Uniunea Europeană.

Prin tema „România și cele 2026 de nuanțe de adevăr”, Europuls a urmărit să încurajeze un dialog în care diferențele de opinie să nu împiedice dezbaterea argumentată. Pornind de la ideea că adevărul nu este întotdeauna alb sau negru, forumul a oferit participanților ocazia de a asculta perspective diferite asupra acelorași provocări.

11 dezbateri despre viitorul României și al Uniunii Europene

Pe parcursul celor două zile, EUROSFAT 2026 a adus în prim-plan unele dintre cele mai importante teme de pe agenda publică națională și europeană, de la viitorul democrației și competitivitatea economică până la tranziția energetică, digitalizare, fonduri europene și justiție.

Programul ediției a inclus 11 dezbateri:

„Să facem democrația măreață din nou”

„Perspectivele de competitivitate ale României”

„De la PNRR la PPNR – lecții învățate”

„EURO: Proiect de țară sau capcană?”

„Energia Neagră vs. Tranziția Verde”

„RO Wallet: cum transformăm identitatea digitală într-un instrument util cetățenilor”

„AI în sectorul public: Bune practici”

„Drumul către dreptate: cum îl facem mai simplu?”

„Justiția mai aproape de oameni: ce putem face împreună?”

„EU Inc. – ce înseamnă al 28-lea regim pentru companiile românești?”

„Progresiști vs. suveraniști – ce valori contează pentru România?”

●Printre invitați, reprezentanți ai instituțiilor europene și naționale, ai administrației și ai mediului de afaceri

Printre invitații ediției s-au numărat E.S. Brendan Ward, Ambasadorul Irlandei în România; Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European; europarlamentarii Vlad Voiculescu și Șerban Dimitrie Sturdza; Ciprian Ene, Secretar General al Guvernului; Ciprian Văcaru, Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, deputații Corina Ene, Radu Mihaiu și Cristina Prună; Dacian-Cosmin Dragoș, judecător al Curții Constituționale; Bogdan-Silviu Staicu, vicepreședinte al Consiliului Superior al Magistraturii; judecătorii CSM Claudiu-Marian Drăgușin și Ramona Grațiela Milu; judecătorul Dragoș Călin, copreședinte al Asociației Forumul Judecătorilor din România; Antonia Diaconu, procuror-șef DIICOT Pitești; și fostul judecător Cristi Danileț.

La dezbateri au participat, de asemenea, Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal; Adrian Codirlașu, președintele CFA Society Romania; Dan Nicula, directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov; Horațiu Raicu, secretar general al Blocului Național Sindical; precum și reprezentanți ai Google România, eMAG, ANIS, Confederației Patronale Concordia, Băncii de Investiții și Dezvoltare și ai altor instituții și organizații.

Prezența reprezentanților administrațiilor locale, a profesioniștilor din justiție și a specialiștilor din mediul economic a permis abordarea temelor europene atât din perspectiva elaborării politicilor publice, cât și din cea a aplicării acestora în România.

●EUROSFAT continuă să aducă Europa mai aproape de cetățeni

Ajuns la cea de-a XIV-a ediție, EUROSFAT și-a consolidat rolul de spațiu de întâlnire între instituții, experți și cetățeni, oferind publicului posibilitatea de a participa direct la dezbaterile despre deciziile care influențează viitorul României.

Forumul a fost laureat național al Premiului European Charlemagne pentru Tineret în 2022, a obținut Premiul I la Gala Societății Civile, categoria „Tineri de Bine”, și a fost apreciat drept model de bune practici europene de Roberta Metsola, președinta Parlamentului European.

„Europuls mulțumește tuturor participanților, invitaților, partenerilor și voluntarilor care au contribuit la desfășurarea acestei ediții și la crearea unui cadru de dialog deschis, în care opiniile diferite au avut loc la aceeași masă.

Mulțumim moderatorilor noștri, Francesca Cristea, Tana Foarfă, Corneliu Coteț, Avocat Dr. Dragoș Lucian Ivan și Ionuț Crețu care au ghidat dezbaterile, au adus în prim-plan întrebările importante și au creat spațiul pentru un dialog deschis între invitați și public. Un mulțumesc aparte merge către echipa noastră extraordinară de voluntari și organizatori, care a fost alături de noi la fiecare pas: Ionuț Cătălin Baciu, Daria Ivan, Ruxandra Botas, Alexandra Cîrjă, Eduardo Hanes, Timotei Istrate, Mara Mladin, Sophia Gabor, Sonia Urserescu, Theodora Cristofan, Sorin Bublibașa, Robert Istrate, Denisa Popescu, Oana Ene, Mihai Tudoran, Raluca Bolea, Anca Ilie, Ecaterina Bordei Laiu, Andreea Drăghici, Delia Bănuță, Anelisse Preda și Daria Bejenari”, mai trabsmit organizatorii.

Evenimentul s-a desfășurat sub patronajul Parlamentului European, al Comisiei Europene și al Președinției irlandeze a Consiliului Uniunii Europene.

Ediția din acest an a fost susținută de partenerul principal, Fundația Friedrich Naumann pentru Libertate România și Moldova, și de partenerii Google România, Philip Morris România, Confederația Patronală Concordia, eMAG, BCR, DHL, ADR București-Ilfov, Garanti BBVA, Fundația Friedrich Ebert și Asociația Energia Inteligentă.

Partenerul editorial al ediției a fost Presa Universitară Clujeană, iar partenerii media au fost Financial Intelligence, Cotidianul.ro, Universul Juridic, jurnalistul Vitalie Cojocari, CursDeGuvernare.ro, comunitatea „Oportunitățile pentru Mâine” și jurnalistul Marco Badea.

Despre Europuls

Centrul de Expertiză Europeană EUROPULS este o organizaţie non-guvernamentală înființată în anul 2010 la Bruxelles de un grup de experți români în afaceri europene. Scopul acesteia este acela de a promova procesul de integrare europeană în România dar şi de a contribui la dezvoltarea unui spaţiu public european. Europuls urmăreşte să încurajeze dezbaterile publice pe teme europene prin articole și studii, precum și prin organizarea de dezbateri, ateliere de lucru și conferinţe, printre participanții la aceste evenimente numărându-se comisari europeni, europarlamentari români şi străini, lideri politici, reprezentanți ai societăţii civile, experți şi jurnaliști.

Europuls – Centrul de Expertiză Europeană consideră integrarea europeană o misiune esențială și își propune, în fiecare an, să inoveze modul în care aduce agenda europeană în România, abordând activ euroscepticismul și creând punți de dialog între cetățeni și Europa.

Mai multe detalii despre proiectele și activitatea Europuls puteți găsi aici: https://europuls.ro

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