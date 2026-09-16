Europarlamentarul Victor Negrescu: Apropierea UE de Canada deschide calea și spre colaborări cu alte state

Vicepreședintele Parlamentului European Victor Negrescu a declarat miercuri, la Strasbourg, că statutul de membru asociat al Uniunii Europene propus pentru Canada ar putea extinde cooperarea dintre UE și Ottawa în domenii precum economie, apărare, investiții și mobilitate, dincolo de actualul acord comercial.

„Eu cred că statutul de membru asociat poate reprezenta o colaborare economică mai intensă între Uniunea Europeană și Canada, dincolo de acordul comercial pe care îl avem în prezent”, a declarat Negrescu.

El a precizat că un astfel de statut ar putea presupune participarea Canadei la discuții politice la nivel european, inclusiv printr-un format de cooperare în domeniul apărării, precum și facilitarea investițiilor, mobilității cetățenilor și recunoașterii diplomelor.

„Înseamnă participarea și la discuțiile politice care au loc la nivel european, inclusiv un format de colaborare pe zona de apărare în mod special. Înseamnă mai multe oportunități de investiții dinspre Canada spre Europa. Înseamnă mobilitatea cetățenilor mai ușoară, recunoașterea diplomelor”, a spus eurodeputatul.

Apropierea de Canada deschide calea pentru o coordonare mai strânse și cu alte state

Negrescu a susținut că apropierea dintre UE și Canada ar putea include și o coordonare mai strânsă în chestiuni internaționale și ar putea constitui un model pentru relațiile cu alte state care nu urmăresc aderarea la UE.

„Cred că deschide calea către alte astfel de colaborări cu alte state care poate nu vor să devină membre, dar care vor o colaborare strânsă”, a afirmat el, menționând Norvegia ca posibil exemplu.

Referindu-se la relația dintre Canada și Statele Unite, Negrescu a spus că o cooperare mai strânsă între Ottawa și UE nu ar trebui să afecteze relația cu Washingtonul. „Eu cred că relația cu Statele Unite nu va fi afectată de o colaborare mai strânsă cu Canada”, a declarat europarlamentarul.

El a subliniat, în același timp, interdependența economică dintre Canada și SUA, apreciind că aceasta poate crea oportunități pentru companiile europene. „Economia Canadei este interconectată cu economia Statelor Unite și, de ce nu, poate reprezenta o soluție pentru noi să fim mai competitivi pe piața americană”, a spus Negrescu.

Declarațiile au fost făcute în contextul în care președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat în discursul anual privind Starea Uniunii Europene propunerea ca Ottawa să devină de „membru asociat” al UE. Premierul canadian Mark Carney a participat la eveniment.

UE și Canada au deja un cadru extins de cooperare economică și politică, inclusiv prin Acordul economic și comercial cuprinzător (CETA) și Parteneriatul strategic. Cooperarea bilaterală s-a extins în ultimii ani și în domeniul securității și apărării.

(Corespondență de la Strasbourg)

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