Europarlamentarul Vasile Dîncu, la Strasbourg: România a devenit un simbol pentru vulnerabilitatea democratică și a structurilor instituționale

Europarlamentarul român Vasile Dîncu, vicepreședinte al Comisiei speciale pentru Scutul european pentru democrație (EUDS), a declarat, la Strasbourg, că România a ajuns să fie asociată în raportul adoptat marți de Parlamentul European cu vulnerabilitatea democratică, în principal din cauza întârzierii instituțiilor române în clarificarea situației privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024.

„Am avut discuții de foarte multe ori, pentru că România, din păcate, a devenit un simbol pentru vulnerabilitatea democratică și vulnerabilitatea structurilor instituționale. Și aceasta este, de fapt, lucrul care nu aveam cum să-l blocăm în acest raport”, a declarat Dîncu.

Eurodeputatul a subliniat însă că România nu poate fi redusă la acest exemplu, pentru că România nu are numai această dimensiune.

„Vreau să vă spun că România este și furnizor de securitate în domeniul cyber. De exemplu, avem două centre foarte importante în NATO în România, centre de excelență”, a spus el, menționând centrul dedicat analizei de tip open source și centrul axat pe securitate cibernetică de la București.

„Noi am asigurat spațiul Ucrainei pentru câțiva ani, am fost coordonator pentru securitatea spațiului cybernetic din Ucraina câțiva ani, deci avem o expertise și suntem un foarte important element în zona apărării”, a adăugat Dîncu.

În opinia sa, asocierea României aproape exclusiv cu vulnerabilitatea democratică este alimentată de lentoarea instituțiilor române. „Nu ne-a întrebat nimeni de ce nu avem un raport, pentru că, până la urmă, tuturor, ca să zicem așa, în competiția europeană, le convine să aibă un exemplu”, a afirmat eurodeputatul.

El a relatat că oficiali bulgari au invocat „cazul România” drept reper negativ după alegerile din Bulgaria. „Din păcate, lentoarea instituțiilor noastre, lipsa de sensibilitate la această chestiune, face ca România să pară ceea ce, până la urmă, nu este, cea mai vulnerabilă democrație din Europa. Așa ceva nu există”, a spus Dîncu.

Potrivit europarlamentarului, România este menționată de șase, chiar șapte ori în raportul EUDS. El a precizat însă că raportul solicită Comisiei Europene să clarifice situația legată de TikTok și alegerile de anul trecut.

Vulnerabilitatea societăților europene și „guvernarea algoritmică”

Vasile Dîncu a indicat și o lacună a raportului, respectiv lipsa unei analize privind motivele pentru care unele societăți europene sunt mai vulnerabile la manipulare decât altele.

„Nu are o sociologie, să spunem, a vulnerabilităților care să arate de ce unele societăți sunt mai vulnerabile decât altele la aceste manipulări și la războiul hibrid […]. Ar trebui să explicăm și să introducem fonduri sau proiecte mai multe acolo unde vulnerabilitatea este cea mai mare”, a conchis el.

Dîncu a vorbit și despre modul în care algoritmii platformelor pot amplifica rapid mesaje extremiste, propunând conceptul de „guvernare algoritmică”.

„Este problema guvernării algoritmice, o numesc eu. Am pregătit și o scrisoare pe care o să o trimit Comisiei, cu un proiect [pe care] l-am prezentat la o conferință, în această vară, la centrul nostru din București, privind acest punct. Noi va trebui să luăm în calcul foarte serios aceste mijloace tehnice care nu sunt neutre și care accelerează tot ceea ce înseamnă ideile care creează polaritate, ideile de extremă, emoționale”, a explicat el.

În opinia sa, „democrațiile, în acest moment, sunt contuzionate mai degrabă printr-un mijloc tehnic decât prin ceea ce numim noi diversitatea opiniilor”.

Un mecanism de tip „întrerupător de circuit” ar putea tempera răspândirea mesajelor extremiste, similar cu mecanismele de oprire de la tranzacționare a burselor

Dîncu a amintit în acest context de modul în care un discurs politic cunoscut de mai mulți ani a câștigat rapid vizibilitate în campania electorală din 2024.

„Ne aducem aminte cum s-au accelerat, de exemplu, niște idei în campania din 2024, cu toate că personajul era cunoscut de ani de zile, ținea același discurs, care nu avea impact, și dintr-o dată, în campanie, aceste lucruri au câștigat un impact deosebit. Este vorba de un mecanism tehnic, și discuția despre TikTok și raportul Comisiei va putea să arate exact acest lucru”, a spus el.

Eurodeputatul a propus introducerea unor mecanisme de tip „întrerupător de circuit”, similare celor utilizate pe piețele financiare, pentru a opri temporar amplificarea unor mesaje atunci când aceasta este generată exclusiv de algoritm.

„Bursa are, piețele financiare au asemenea mecanisme prin care se ia o pauză în momentul în care vedem că un mesaj, mai ales un mesaj extremist, începe să crească […] doar pe baza contribuției pe care o are un algoritm. Sper că vom avea asemenea mecanisme”, a declarat Dâncu.

El a precizat că raportul EUDS conține deja „o indicație” în această direcție, în perspectiva unui viitor proiect legislativ care să limiteze amplificarea artificială a mesajelor susceptibile să ducă la manifestări extremiste.

(Corespondență de la Strasbourg)

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