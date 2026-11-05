Europa va investi 525 mil. € în startup-uri din industria semiconductorilor pentru a recupera decalajul față de SUA și China

Uniunea Europeană va investi 525 de milioane de euro în startup-uri din industria semiconductorilor, pentru a le ajuta să se dezvolte mai rapid, a declarat miercuri Henna Virkkunen, responsabilul UE pentru domeniul tehnologiei. Investiția face parte din eforturile europene de a recupera decalajul față de Statele Unite și China, potrivit Reuters.

Comisia Europeană și statele membre ale UE vor acorda granturi în valoare de 440 de milioane de euro startup-urilor, pentru a le ajuta să acopere costurile dezvoltării de cipuri destinate utilizării comerciale. Alte 85 de milioane de euro vor contribui la finanțarea unei Platforme europene de proiectare a cipurilor (European Chips Design Platform).

„Știm că Europa nu își poate consolida poziția în industria mondială a semiconductorilor dacă nu reușește să facă progrese în domeniul proiectării cipurilor”, a declarat Henna Virkkunen, vicepreședinta executivă a Comisiei Europene responsabilă de suveranitatea tehnologică, securitate și democrație, la lansarea platformei.

„Dezvoltarea unui ecosistem dinamic în domeniul proiectării cipurilor va genera, la rândul său, cerere pentru capacități de producție și va consolida întregul lanț valoric din Europa”, a adăugat aceasta.

Potrivit Comisiei Europene, companiile europene specializate în proiectarea cipurilor generează mai puțin de 1% din veniturile globale în acest segment.

Platforma le va oferi startup-urilor acces la instrumente de proiectare a cipurilor, servicii de asistență tehnică în procesul de proiectare, blocuri de proprietate intelectuală (IP) și capacități de producție.

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