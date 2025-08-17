Europa trimite lideri de prim rang la Washington alături de președintele Ucrainei pentru a consolida poziția Kievului

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, și secretarul general al NATO, Mark Rutte, ar urma să îl însoțească pe liderul ucrainean Volodimir Zelenski luni la Washington, unde va avea o întrevedere cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, potrivit unor surse Politico.

Demersul vine pe fondul preocupărilor exprimate în mai multe capitale europene după întrevederea Trump–Putin din Alaska, care nu a adus progrese semnificative, dar a oferit liderului de la Kremlin vizibilitate pe scena internațională. Liderii europeni doresc să sprijine Kievul într-un proces de negociere perceput ca fiind dificil și să evite eventuale tensiuni similare celor apărute la vizita anterioară a lui Zelenski la Casa Albă, în februarie.

Sursele diplomatice afirmă că Stubb, considerat un interlocutor respectat de Trump, ar putea juca un rol de mediator, facilitând dialogul dintre președintele american și Zelenski. În același timp, prezența lui Rutte, care a dezvoltat relații apropiate cu liderul de la Washington, ar urma să asigure o implicare directă a NATO în discuțiile legate de viitorul conflictului.

Trump a anunțat că va discuta luni cu Zelenski la Casa Albă și, ulterior, va încerca să organizeze o întâlnire trilaterală cu participarea președintelui rus Vladimir Putin. Până în prezent, Kremlinul a refuzat categoric ideea unei întrevederi directe cu Zelenski, iar poziția Moscovei nu s-a schimbat după summitul din Alaska.

Întâlnirea de vineri dintre Trump și Putin s-a încheiat fără un acord, însă liderul american a precizat că a abordat chestiunea unor „schimburi teritoriale”, fără a detalia propunerile discutate. Potrivit unor surse FT, Vladimir Putin ar fi dispus să înghețe linia frontului din sudul Ucrainei, respectiv din regiunile Herson și Zaporojie, dacă Ucraina se retrage din regiunile Donețk și Luhansk, ”oferta” fiind condiționată și de „rezolvarea cauzelor profunde” ale conflictului.

În același timp, Trump a renunțat la amenințarea cu sancțiuni imediate împotriva Rusiei și a adoptat un ton mai apropiat de cel al Kremlinului, trecând de la ideea unui armistițiu rapid la perspectiva unui acord cuprinzător de pace.

Aceste evoluții au sporit temerile europenilor și ale Kievului că negocierile ar putea conduce la concesii teritoriale în favoarea Rusiei. Oficialii din Uniunea Europeană subliniază că, deși Trump a menținut un dialog mai constant cu aliații în ultimele săptămâni, influența lor asupra procesului de negociere rămâne limitată.

În paralel, președintele Franței, Emmanuel Macron, și premierul britanic, Keir Starmer, urmează să conducă duminică o teleconferință a „coaliției voinței”, formată din state care au indicat că vor sprijini Ucraina cu trupe și resurse după încheierea războiului. Liderii nordici și baltici au salutat recent declarațiile lui Trump potrivit cărora Statele Unite ar putea juca un rol în acordarea de garanții de securitate Ucrainei, odată ce se va ajunge la un acord de pace.

Vizita de luni este considerată crucială pentru menținerea sprijinului politic și militar acordat Ucrainei de Statele Unite și aliații europeni

Diplomații afirmă că obiectivul comun al delegației care îl va însoți pe Zelenski este acela de a preveni o eventuală marginalizare a Europei în discuțiile dintre Washington și Moscova și de a evita situații tensionate care ar putea afecta relația dintre Kiev și administrația Trump.

În ciuda prudenței afișate public, oficiali europeni au recunoscut că primirea acordată lui Putin în Alaska a ridicat îngrijorări privind direcția negocierilor și riscul ca Rusia să obțină legitimitate internațională fără concesii reale.

De aceea, prezența lui Stubb și Rutte la Washington este privită ca o garanție suplimentară că vocea Europei și a NATO va fi reprezentată în jurul mesei de discuții de la Casa Albă.

