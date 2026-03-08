Europa se coordonează pentru a construi o infrastructură suverană de cloud și inteligență artificială, pentru a opri dependența de SUA

Europa construiește o infrastructură integrată de cloud și inteligență artificială (AI) care, potrivit arhitecților săi, ar putea schimba fundamental relația continentului cu marii furnizori de tehnologie din SUA și China, potrivit Euronews.

Gigantul telecomunicațiilor Telefónica a anunțat proiectul, numit EURO-3C, sprijinit de Comisia Europeană, la Mobile World Congress.

Proiectul reunește peste 70 de organizații — de la operatori de telecomunicații, companii de tehnologie și startup-uri, până la întreprinderi mici și mijlocii.

„Vom oferi primul model integrat, sigur și suveran, unde cloud-ul, AI-ul și edge-ul vor putea colabora [împreună], astfel încât să accelerăm foarte multe servicii digitale pe baza acestuia”, a declarat Sebas Muriel Herrero, director digital la Telefónica, pentru Euronews Next.

În loc să construiască o platformă europeană de cloud de la zero, proiectul conectează infrastructura națională existentă într-o rețea integrată de noduri care vor funcționa transfrontalier.

„Este foarte dificil ca Europa să creeze un hyperscaler de la zero, de la început”, a spus Muriel Herrero.

„Europa trebuie acum să investească în crearea de tehnologie și nu doar să folosească tehnologia care ne face foarte dependenți de alți furnizori din SUA sau China”, a adăugat el. „Acest lucru este cu adevărat important. Pentru că în această nouă eră, scalabilitatea contează.”

Această inițiativă vine pe fondul întrebărilor Europei privind dependența sa excesivă de infrastructura IT americană, după întreruperile serviciilor cloud din SUA de anul trecut, o dependență pe care mulți o consideră cu riscuri strategice, economice și de securitate.

Proiectul se alătură eforturilor unui număr foarte mare de actori europeni în jurul unui obiectiv comun: „să construim un peisaj de comunicații convergent, sigur și suveran, în beneficiul sectoarelor industriale care furnizează și folosesc tehnologie, și pentru societate în ansamblu”, a declarat Renate Nikolay, director general adjunct la Comisia Europeană, la Mobile World Congress.

Reprezentanții Telefónica de la conferința tech au spus că mai multe industrii vor fi prioritare pentru noua infrastructură, inclusiv automotive, e-health, servicii publice și cloud guvernamental suveran. S-a pus, de asemenea, un accent puternic pe AI agentic, sisteme de inteligență artificială capabile să ia acțiuni autonome.

„Acesta este pilonul, aceasta este o parte din viitor pe baza căruia vom putea dezvolta cu adevărat propria noastră tehnologie”, a declarat Muriel Herrero.

