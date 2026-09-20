Europa se confruntă cu cea mai puternică scumpire a electricității de la criza energetică

Energia electrică angro pentru luna ianuarie în Germania, cea mai mare economie a regiunii, se tranzacționează la peste 180 de euro pe megawatt-oră la European Energy Exchange, în creștere cu mai mult de 60% față de aceeași perioadă a anului trecut. Principalul factor este gazul natural, al cărui preț a crescut puternic în ultimele săptămâni, în timp ce Europa întâmpină dificultăți în refacerea stocurilor, pe fondul intensificării competiției pentru acest combustibil. Războiul din Iran a amplificat presiunea, închiderea Strâmtorii Hormuz întrerupând livrările din Qatar, scrie Bloomberg.

Creșterea costurilor energiei electrice are loc în timp ce continentul încearcă să-și electrifice economia și să reducă dependența de combustibilii fosili importați, care l-au expus în repetate rânduri la creșteri bruște ale prețurilor atunci când aprovizionarea a fost perturbată. Europa a făcut progrese semnificative de la invazia Rusiei în Ucraina, care a declanșat o criză energetică în urmă cu patru ani, ceea ce a ajutat regiunea să facă față șocului energetic din acest an mai bine decât se temeau inițial mulți analiști.

Însă creșterea prețurilor la electricitate din această iarnă subliniază cât de dependentă rămâne Europa de combustibili precum gazul și cărbunele — și cât de repede pot tulburările de pe piețele globale de energie să se transmită în continuare către economia europeană. Costurile mai mari ale energiei amenință să majoreze facturile gospodăriilor și cheltuielile companiilor, alimentând presiunile inflaționiste exact în momentul în care investitorii pariază pe noi creșteri ale dobânzilor. Situația este, de asemenea, sensibilă din punct de vedere politic pentru guvernele care au cheltuit miliarde de euro pentru a proteja consumatorii de șocurile energetice, în timp ce continuă tranziția de la combustibilii fosili.

În același timp, reducerea producției centralelor nucleare din Franța, cauzată de temperaturile ridicate și greve, precum și nivelurile scăzute ale rezervelor de energie hidro au pus o presiune suplimentară asupra sistemului energetic în acest an. Iar în lipsa unor semne că războiul din Iran s-ar apropia de sfârșit, presiunile generate de prețuri s-ar putea intensifica.

„Există potențial pentru prețuri mai mari la electricitate și, probabil, pentru o creștere mai rapidă decât cea pe care am văzut-o până acum”, a declarat Ulf Ek, directorul de investiții al fondului de hedging specializat în materii prime Northlander Commodity Advisors LLP. „Putem spera că vom avea o iarnă cu mult vânt și soare, iar dacă nu, atunci prețurile la electricitate, gaze și cărbune vor crește.”

În cazul unei ierni reci, prețurile angro la electricitate ar putea crește cu până la 50%

În cazul unei ierni reci, în condițiile în care aprovizionarea din Orientul Mijlociu rămâne restricționată, Ek estimează că prețurile angro la electricitate ar putea crește cu până la 50%. Impactul asupra facturilor consumatorilor nu ar fi la fel de dramatic, deoarece furnizorii cumpără de obicei electricitatea în avans, la prețuri mai mici, iar efectele vor varia considerabil de la o țară la alta. În Marea Britanie, facturile gospodăriilor pentru energie sunt prognozate să crească cu 25% în ianuarie, ceea ce ar alimenta inflația, în timp ce în Norvegia subvențiile de stat îi vor proteja în mare măsură pe consumatori de prețurile angro mai ridicate.

Europa se află într-o poziție mult mai solidă decât în timpul crizei energetice din 2022, când pierderea livrărilor rusești prin conducte a făcut ca prețurile energiei electrice să depășească 1.000 de euro pe megawatt-oră, de peste cinci ori nivelul actual al contractelor futures pentru ianuarie anul viitor. De atunci, regiunea și-a construit mai multă infrastructură pentru importul de gaze naturale lichefiate (LNG), și-a redus consumul de combustibil și și-a diversificat furnizorii, ceea ce face mai puțin probabilă o penurie propriu-zisă, chiar dacă prețurile cresc.

Europa este acum mai expusă pieței globale de LNG

Această reziliență a venit însă cu un compromis. Europa este acum mai expusă pieței globale de LNG, unde concurează cu cumpărători din alte regiuni ale lumii pentru încărcături de gaz. Asta înseamnă că perturbările produse la mii de kilometri distanță se pot propaga rapid în piețele europene de gaze și electricitate.

Creșterea prețurilor ar putea oferi un impuls producătorilor de energie din regiune, inclusiv producătorilor de energie regenerabilă, care beneficiază atunci când combustibilii mai scumpi stabilesc prețul electricității. Dacă prețurile continuă să crească, companii precum RWE AG, Engie SA și EDP Renewables SA ar putea înregistra anul viitor câștiguri cu 10% peste estimările actuale, potrivit unei analize realizate de Ahmed Farman, analist la Jefferies.

Extinderea producției de energie regenerabilă a contribuit la protejarea Europei împotriva volatilității prețurilor combustibililor fosili. Fără capacitatea solară adăugată începând din 2021, de exemplu, prețurile medii angro ale electricității în Europa ar fi fost cu 30% mai mari în această vară, potrivit unei analize Baringa furnizate Bloomberg News.

Energia solară are un impact mult mai redus iarna

Energia solară are un impact mult mai redus iarna, în special în nordul Europei, unde zilele scurte și înnorate reduc producția la o fracțiune din nivelurile de vară. Astfel, parcurile eoliene rămân cele care trebuie să furnizeze energie electrică ieftină și verde și să reducă necesarul de combustibili fosili. Și, deși numărul tot mai mare de turbine din Europa poate genera cantități importante de electricitate, perioadele fără vânt — care coincid adesea cu episoadele de frig — pot lăsa regiunea expusă unor prețuri mai mari.

„Nu există prea multe lucruri care să poată proteja piețele de electricitate”, a declarat Florence Schmit, strateg senior în domeniul energiei la Rabobank. „Sectorul regenerabilelor a crescut, dar nu suficient de mult pentru a compensa această dependență uriașă de gaz.”

Centralele pe gaz, mai scumpe, sunt în continuare esențiale pentru echilibrarea sistemului și probabil vor rămâne astfel mulți ani de acum înainte. Germania a lansat recent o licitație pentru construirea mai multor centrale electrice pe gaz în rețeaua sa. Marea Britanie a luat, de asemenea, în calcul oferirea unor prețuri mai mari pentru gazul necesar ca rezervă pentru energia regenerabilă, pentru a stimula investițiile în noi centrale pe gaz, în ciuda planurilor de a construi un număr record de noi parcuri eoliene offshore.

Totuși, costurile ridicate ar putea fi de scurtă durată dacă conflictul dintre SUA și Iran se calmează. Iar dacă Europa are parte de o vreme favorabilă — blândă, cu vânt și precipitații — cererea redusă și producția puternică de energie regenerabilă ar putea oferi o ușurare semnificativă, mai ales dacă prețurile gazelor scad în continuare.

„Ne așteptăm la o iarnă dureroasă, o iarnă dificilă”, a declarat Caspian Conran, economist la Baringa. „Facturile la energie vor avea probabil de suferit în această iarnă, dar nu ne așteptăm la nimic comparabil cu nivelurile din timpul crizei provocate de războiul din Ucraina.”

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