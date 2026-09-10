Europa se apropie de iarnă cu depozitele de gaze doar parțial umplute și prețuri exorbitante – Gazele s-ar putea scumpi în UE la peste 100 $/MWh

Gazele naturale pe piața europeană se tranzacționează aproape de cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani, deoarece eforturile pentru umplerea depozitelor de gaze umflă prețurile, în timp ce blocajele persistente din Strâmtoarea Ormuz intensifică concurența pentru livrările restrânse de GNL înainte de venirea iernii.

Marți, contractele futures de referință pentru gazele naturale pe piața europeană (TTF) au urcat cu 3%, ajungând la aproape 75 euro/MWh, cel mai ridicat nivel de preț din ianuarie 2023.

Conform analistei Bloomberg, Priscila Azevedeo Rocha: „Europa trebuie să plătească prețuri mai mari la gaze pentru a atrage mai multe nave încărcate cu GNL în porturile sale. Cu doar o lună rămasă până la începerea sezonului de încălzire, umplerea depozitelor este mult rămasă în urmă”.

Opinia lui Rocha este similară cu evaluarea din nota expertei în bursele de mărfuri de la Goldman Sachs, Samantha Dart, de săptămâna trecută, în care aceasta a spus că prețurile TTF din decembrie 2026 ar putea depăși 100 de euro/ MWh pentru a concura cu cererea de GNL venită din Asia.

„Am susținut că, în absența unei relurări a exporturilor de GNL prin Strâmtoarea Ormuz (SoH), prețurile europene la gaze pe piața europeană (TTF) ar trebui să crească pentru a depăși cererea de GNL din Asia, astfel încât să crească numărul de nave ajunse în porturile europene pentru umplerea depozitelor de gaze”, a explicat Dart.

Livările de GNL din Qatar s-au împuținat din cauza blocării Strâmtorii Ormuz

Depozitele europene de gaze naturale erau umplute în proporție de 67% la începutul săptămânii, mult sub media ultimilor 15 ani, de 72,5%.

Separat, analiștii Timera Energy au scris într-o notă anterioară: „Pe măsură ce piața europeană a gazelor se îndreaptă spre iarnă cu stocuri neobișnuit de scăzute, capacitatea sa de a absorbi șocuri suplimentare atât pe partea de cerere sau ofertă este limitată”, adăugând: „Europa își stabilește prețurile pentru a depăși Asia în ceea ce privește aprovizionarea cu GNL pentru la iarnă”.

***