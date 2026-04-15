Europa s-ar putea confrunta cu o penurie de kerosen, cu impact puternic asupra economiei

Dacă Uniunea Europeană nu va reuși să găsească surse alternative decât pentru jumătate din livrările care veneau în mod normal din Orientul Mijlociu, în iunie se va ajunge la o penurie de combustibil de aviație, a precizat Agenția Internațională pentru Energie în raportul său lunar.

Cererea globală de combustibil pentru avioane a fost în medie de 7,8 milioane de barili pe zi în 2025, livrările din regiunea Golfului Persic fiind cea mai mare sursă pentru piața mondială, se mai arată în raport.

Situația aprovizionării cu kerosen în Europa:

Europa are cea mai mare dependență de combustibilul pentru avioane provenit din Orientul Mijlociu, cu un consum mediu de 375.000 barili pe zi (bpz), sau 75%, din importurile totale de kerosen ale Europei.

În Europa, nivelurile rezervelor de kerosen variază de la o țară la alta. Spania, cu mari rezerve, este un exportator net de combustibil pentru avioane, în timp ce Marea Britanie, care este și cel mai mare consumator al regiunii, importă 65% din necesar.

Dacă Europa reușește să înlocuiască în totalitate importurile din Orientul Mijlociu, stocurile de combustibil pentru avioane vor acoperi în mod adecvat prognoza AIE privind cererea din 2026.

Dacă stocurile de combustibil pentru avioane din Europa ar scădea în medie sub necesarul a 23 de zile pentru acoperirea cererii, ar apărea penurii și goluri în oferta de pe anumite aeroporturi. Stocurile Europei nu au mai scăzut sub necesarul pentru a acoperi consumul pentru 29 de zile din 2020.

Dacă Europa va putea înlocui doar 75% din volumele sale importate din Orientul Mijlociu, stocurile vor fi insuficiente pentru a satisface cererea din lunile de vară, iar stocurile vor scădea sub nivelul a 23 de zile până în august. Dar dacă doar 50% din ofertă este înlocuită din alte surse, atunci stocurile vor atinge nivelul de 23 de zile în iunie.



Anulări de curse aeriene începând din mai sau iunie

Asociația aeroporturilor din UE – ACI Europe – a anunțat că în doar trei săptămâni companiile aeriene s-ar putea confrunta cu o penurie de kerosen, perturbând sezonul de vârf al călătoriilor cu „impact economic dur”. Rico Luman, economist senior la ING, a declarat pentru CNBC: „Există numeroase avertismente privind posibile penurii de combustibil de aviație în săptămânile următoare, dacă nu se vor relua cât de curând livrările. Însă navele sunt blocate acum, astfel că nu se mai asigură aprovizionarea din Orientul Mijlociu și avem nevoie de alternative”.

Mai multe state membre ale UE se bazează pe veniturile din turism realizate în sezonul estival, transporturile aeriene generând 851 miliarde euro pe an și susținând 14 milioane de locuri de muncă, potrivit ACI.

Războiul SUA și Israelului cu Iranul, care a început pe 28 februarie, a dus la creșterea prețurilor petrolului la peste 100 de dolari pe baril, provocând un șoc energetic, companiile aeriene fiind cel mai grav afectate. Prețurile combustibilului pentru avioane au crescut în aprilie cu 103% față de luna precedentă, începând cu martie, potrivit Asociației Internaționale a Transporturilor Aeriene (AITA).

Prețul kerosenului în Europa ($/tonă)

Potrivit Rystad Energy, pieţele au mizat iniţial pe o rezolvare rapidă a crizei, însă blocada navală americană instituită în weekend sugerează că situaţia ar putea deveni de durată.

Companiile aeriene au început deja să reacţioneze la criză. Unele dintre ele au anulat zboruri şi au redus estimările de profit.

Compania scandinavă SAS a anulat 1.000 de zboruri în luna aprilie, iar directorul general al Ryanair, Michael O’Leary, a declarat că operatorul ar putea reduce capacitatea şi anula unele zboruri în sezonul de vară dacă penuria de combustibil persistă.

Directorul general al Wizz Air a avertizat încă din martie că profitul net al companiei pentru 2026 ar putea fi afectat cu aproximativ 50 de milioane de euro.

La rândul său, directorul comercial al Virgin Atlantic, Corneel Koster, a declarat pentru Financial Times că operatorul aerian va avea dificultăţi în a obţine profit în acest an, chiar şi după introducerea unor suprataxe pentru combustibil.

