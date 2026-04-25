Europa pierde avânt/ În ciuda amplorii crizei generate de închiderea Strâmtorii Ormuz, răspunsul guvernelor este redus

Bancherii centrali își exprimă îngrijorarea în contextul în care închiderea Strâmtorii Ormuz – rută prin care este transportată în mod obișnuit o cincime din petrolul mondial și gazul transportat pe cale maritimă – se prelungește în a opta săptămână consecutivă.

În plus, constrângerile bugetare și costurile de finanțare mai ridicate limitează capacitatea statelor de a replica amploarea intervențiilor din 2022.

Președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a declarat în această săptămână că fiecare zi de continuare a conflictului lărgește decalajul dintre cererea și oferta de energie și întârzie revenirea la normalizare. Ea a avertizat asupra unei posibile tranziții „de la prețuri la raționalizare”. Agenția Internațională a Energiei descrie situația drept „cea mai mare” criză energetică din istorie.

La nivelul Uniunii Europene, răspunsul fiscal cumulat se ridică la puțin sub 10 miliarde de euro, conform estimărilor Euractiv, în principal prin contribuții ale Germaniei și Spaniei.

Germania a revenit la reducerea accizelor la carburanți, măsură evaluată la 1,6 miliarde de euro, reprezentând puțin sub 0,05% din PIB. În plus, schema de bonusuri neimpozabile de 1.000 de euro ar putea genera pierderi fiscale estimate între 6 și 12 miliarde de euro, potrivit Deutsche Bank.

În comparație, în perioada februarie–aprilie 2022, Germania a cheltuit 15 miliarde de euro, Italia 13 miliarde de euro, iar Franța aproximativ 12 miliarde de euro, conform datelor think tank-ului Bruegel.

Nu mai există combustibil fiscal în rezervor

Dar cel mai important motiv pentru răspunsul modest al Europei la criza economică iminentă cauzată de noul război din Orientul Mijlociu este că blocul nu mai are „combustibil” fiscal – literalmente, deoarece stocurile de gaz sunt la cel mai scăzut nivel din ultimii nouă ani.

La nivel fiscal, înainte de pandemia de Covid-19, datoria publică medie în Uniunea Europeană era de 77,5% din PIB. Germania avea un nivel de 98,2%, iar Franța de 58,7%.

După pandemie, nivelul datoriei a crescut cu aproximativ 9 puncte procentuale la nivelul UE și în Germania, iar Franța a înregistrat o creștere de 14 puncte procentuale.

În prezent, datoria publică a Franței este de 116% din PIB (T4 2025). Germania se situează la 63,5% din PIB, iar Uniunea Europeană la 81,7% din PIB. Germania a aprobat recent un pachet de împrumuturi extraordinare în valoare de 500 miliarde de euro.

Creșterea deficitului Europei devine tot mai scumpă

Creșterea ratelor dobânzilor BCE a majorat costul finanțării deficitelor bugetare, reducând spațiul fiscal disponibil pentru noi programe de sprijin.

Deficitul bugetar și rata facilității de depozit a BCE indică o tendință de creștere a costurilor de finanțare pentru statele membre.

În acest context, Italia și Spania solicită suspendarea sau flexibilizarea regulilor fiscale europene. Premierul italian Giorgia Meloni a declarat în Cipru necesitatea unei abordări mai flexibile a Pactului de Stabilitate și Creștere, inclusiv prin excluderea anumitor cheltuieli din calculul deficitului.

În perioada crizei energetice din 2022, statele membre au adoptat măsuri de subvenționare a consumului, finanțate prin creșterea datoriei publice, ceea ce a amplificat dezechilibrele fiscale.

***