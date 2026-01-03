Europa este atât de în urmă față de SUA în ceea ce privește infrastructura digitală, încât „a pierdut internetul”, a avertizat un important responsabil european în domeniul cibernetic.

Miguel De Bruycker, directorul Centrului pentru Securitate Cibernetică din Belgia (CCB), a declarat pentru Financial Times că în prezent este „imposibil” să stochezi date complet în Europa, deoarece companiile americane domină infrastructura digitală.

„Am pierdut întregul cloud. Am pierdut internetul, să fim sinceri,” a spus De Bruycker. „Dacă vreau ca informațiile mele să fie 100% în UE… mai visăm,” a adăugat el. „Îți stabilești un obiectiv care nu este realist.”

Oficialul belgian a avertizat că apărarea cibernetică a Europei depinde de cooperarea cu companii private, majoritatea americane. „În spațiul cibernetic, totul este comercial. Totul este privat,” a spus el.

Această dependență nu reprezintă o „problemă de securitate enormă” pentru UE, a spus De Bruycker, care conduce CCB de la înființarea acestuia acum un deceniu. Totuși, Europa ratează tehnologii noi cruciale, care sunt dezvoltate în SUA și în alte țări, a spus el. Acestea includ cloud computing și inteligența artificială — ambele esențiale pentru apărarea țărilor europene împotriva atacurilor cibernetice.

Europa trebuie să-și construiască propriile capacități pentru a întări inovația și securitatea

Europa trebuie să-și construiască propriile capacități pentru a întări inovația și securitatea, a spus De Bruycker, adăugând că legislația, precum AI Act al UE, care reglementează dezvoltarea acestei tehnologii rapide, „blochează” inovația.

El a sugerat că guvernele UE ar trebui să sprijine inițiative private pentru a construi infrastructură în domenii precum cloud computing sau tehnologiile de identificare digitală.

Ar putea fi similar cu modul în care țările europene au creat împreună constructorul de avioane Airbus: „Toată lumea sprijinea inițiativele Airbus acum câteva decenii. Avem nevoie de aceeași inițiativă la nivel de UE în domeniul cibernetic.”

Companii precum OVHcloud în Franța și Schwarz Digital în Germania furnizează deja infrastructură digitală crucială, conform experților IT.

Țările UE s-au îngrijorat de dependența de companii tehnologice americane precum Amazon, crescând apelurile pentru „suveranitate tehnologică” europeană.

„În loc să ne concentrăm pe cum putem opri «hyperscalers»-ii americani, poate ne punem energia în… a construi ceva de unii singuri.”

De Bruycker a spus că aceste discuții sunt adesea lipsite de focus. „Cred că la nivel de UE ar trebui să identificăm clar ce înseamnă suveranitatea pentru noi în domeniul digital,” a spus el. „În loc să ne concentrăm pe cum putem opri «hyperscalers»-ii americani, poate ne punem energia în… a construi ceva de unii singuri.”

Belgia, ca gazdă a instituțiilor UE și NATO, a fost ținta unor atacuri hibride crescute, presupus orchestrate de Rusia, cu atacuri cibernetice și incursiuni cu drone în spațiul său aerian de la invazia Rusiei în Ucraina în 2022.

Anul trecut, Belgia a suferit cinci valuri de atacuri DDoS care au durat zile, în care dispozitive compromise copleșesc site-urile companiilor și agențiilor guvernamentale pentru a le lua offline temporar. Atacurile vizau de obicei până la 20 de organizații pe zi, cu „hacktiviști ruși” în spate.

Deși nu era clar dacă Kremlinul le sponsorizează direct, atacurile erau în general ca răspuns la declarații anti-rusești ale politicienilor.

De Bruycker a spus că astfel de atacuri nu sunt deosebit de dăunătoare și vizează în principal perturbarea: „Este temporar, nu se fură informații. Deranjează funcționarea normală a site-ului sau portalului.”

