Europa Centrală și de Est, în fața „furtunii perfecte” a riscurilor inflaționiste

Sondajele Comisiei Europene privind evoluția prețurilor în următoarele 12 luni în regiunea Europei Centrale și de Est (ECE) din perioada iulie-septembrie 2026 indică o creștere a așteptărilor din iulie până în septembriei. De exemplu, indicatorul de sold conjunctural pentru UE27 a urcat de la 29,2 în iulie la 33,9 în septembrie, în timp ce media pentru grupul țărilor ECE a crescut de la 28,4 la 32,7.

Așteptările consumatorilor privind inflația în următoarele 12 luni sunt în creștere (soldul conjunctural)

Totuși, momentul în care a avut loc această creștere a variat. În regiunea ECE, cea mai mare parte a acestei creșteri a neîncrederii privind stabilitatea prețurilor s-a produs în august, media regională rămânând, în general, stabilă în septembrie. Această redresare, înregistrată în intervalul iulie-septembrie, a survenit pe fondul unor noi tensiuni geopolitice și al creșterii prețurilor la energie, gaze și petrol.

Risc de majorare a dobânzilor

La nivelul regiunii ECE, așteptările au crescut cel mai pronunțat în Slovenia și Polonia, deși majorări au fost consemnate și în alte state din regiune, printre care și România. Pentru băncile centrale, această nouă creștere necesită o monitorizare atentă, întrucât așteptările inflaționiste mai ridicate în rândul gospodăriilor pot intensifica revendicările salariale și pot influența modul în care sunt stabilite prețurile, consolidând astfel persistența inflației.

Deși așteptările se situează în continuare mult sub nivelurile înregistrate în primăvară, creșterea lor constantă din iulie până în septembrie indică o inversare a îmbunătățirii anterioare; acest lucru menține relevanța așteptărilor inflaționiste pentru perspectivele politicii monetare pe termen scurt, în special în țări precum Polonia și România.

De remarcat că cele mai ridicate rate anuale ale inflației în luna septembrie au fost consemnate în România (6,5%), Lituania (6,1%) și Bulgaria (5,6%), toate făcând parte din ECE. Comparativ cu luna august 2026, rata anuală a inflației a scăzut într-un stat membru, a rămas stabilă în trei și a crescut în douăzeci și trei. Cele mai scăzute rate anuale au fost înregistrate în Suedia (1,0%), Ungaria și Danemarca (ambele 2,1%).

Se conturează o nouă „furtună perfectă”

Prețurile petrolului și gazelor se află din nou în centrul atenției. Așteptările privind un conflict de scurtă durată în zona Golfului Persic s-au dovedit eronate, menținând prețurile energiei la niveluri ridicate suficient de mult timp pentru a genera comparații cu anul 2022. Iar prețurile energiei au crescut mult mai rapid după izbucnirea conflictului dintre SUA și Iran decât în urma invadarea Ucraina de către Rusia.

Spre deosebire de 2022, presiunile asupra prețurilor vizează acum o gamă mult mai largă de materii prime. Produsele rafinate din țiței se confruntă cu perturbări suplimentare, deoarece trebuie transportate către utilizatorii finali, în timp ce multe rafinării din Orientul Mijlociu și Rusia sunt scoase din funcțiune în urma unor atacuri cu rachete și drone. Totodată, costurile de transport maritim au atins niveluri record, o presiune care a lipsit în 2022. Deși fluxurile de petrol prin Strâmtoarea Ormuz tind să-și revină, prețurile țițeiului rămân ridicate, iar cotațiile unor produse rafinate au depășit deja vârfurile înregistrate în 2022.

Scumpirea produselor alimentare

Prețurile alimentelor se confruntă cu o „furtună perfectă” similară. Pe lângă costurile mai mari ale energiei, prețurile îngrășămintelor și pesticidelor au crescut brusc. De la declanșarea conflictului dintre SUA și Iran, prețul orezului a urcat cu 70%, iar cel al zahărului cu 42%, în timp ce porumbul, soia și grâul s-au apreciat cu aproximativ 10-20%.

Printre factorii principali ai scumpirilor se numără condițiile meteorologice nefavorabile, recoltele mai slabe, prețurile ridicate ale îngrășămintelor și perturbările transportului maritim în Marea Neagră.

Perspectivele sunt și mai incerte din cauza intensificării fenomenului El Niño. Acesta este clasificat acum drept „foarte puternic”, existând o probabilitate de 75% ca episodul din perioada octombrie-decembrie să fie cel mai intens din 1950 încoace. Desigur, regiunea Europei Centrale și de Est (ECE) nu se numără printre cele mai afectate zone, însă acest fenomen, coroborat cu prețurile ridicate ale îngrășămintelor, adaugă o nouă piesă la acest puzzle.

Prețurile mai mici ale alimentelor au mascat, până acum, o inflație mai ridicată

Nivelul neașteptat de scăzut al prețurilor alimentelor a fost principalul motiv pentru care inflația s-a situat în mod repetat sub așteptări de la începutul conflictului dintre SUA și Iran. Această evoluție a compensat parțial creșterea prețurilor pentru combustibili și energie din ultimele luni.

Totuși, efectele de bază statistice încep să se estompeze, iar tendința seriilor statistice începe să se inverseze. Ratele inflației alimentelor din septembrie.

Însă presiunile inflaționiste vor continua să crească în continuare, semnalele arătând că alimentele urmează să se scumpească. Indicele global al prețurilor agricole Bloomberg și indicele compilat de ONU al prețurilor alimentare sunt la cele mai ridicate niveluri de după 2022.

Și indicele prețurilor produselor alimentare calculat de Banca Centrală Europeană este la cel mai ridicat nivel din 2025, ceea ce sugerează că s-ar putea să se fi atins vârful tendinței de creștere. Din experiențele anterioare, rata inflației alimentare din ECE va urma curba indicilor cu un decalaj de 6 – 12 luni.

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