Europa analizează acordarea unor puteri sporite companiilor de utilități și infrastructură pentru doborârea dronelor

Statele europene analizează posibilitatea de a acorda companiilor care operează infrastructuri critice atribuții sporite pentru detectarea, bruierea și doborârea dronelor, pe fondul intensificării incursiunilor aeriene și al temerilor privind atacurile hibride atribuite Rusiei după invazia Ucrainei din 2022, relatează Reuters.

La o fostă bază de testare a aeronavelor, situată la sud de Paris, dronele survolează câmpuri și zone împădurite, în timp ce echipele de la sol testează tehnologii destinate neutralizării lor. Printre acestea se numără sistemele de bruiaj electronic și dronele interceptoare testate la Brétigny-sur-Orge.

Dacă până acum potențialii beneficiari ai acestor tehnologii erau în principal guvernele, poliția și armatele, cererea vine în prezent și din partea companiilor private și a entităților de stat care gestionează infrastructuri critice. Unele companii de utilități solicită autorizația de a doborî singure dronele, iar guvernele europene, de la Paris la Berlin, analizează aceste cereri.

Autoritățile se tem că un atac cu drone sau o operațiune de război hibrid ar putea întrerupe alimentarea cu energie electrică a milioane de persoane, așa cum s-a întâmplat în repetate rânduri în Ucraina, în urma atacurilor rusești.

„Există o posibilitate teoretică, dar din ce în ce mai mult și una practică, să apară întreruperi ale încălzirii în această iarnă din cauza atacurilor hibride”, a declarat pentru Reuters Kristian Ruby, secretarul general al Eurelectric, organizația europeană din sectorul energetic.

Unele guverne au început să acorde companiilor atribuții care, în mod tradițional, reveneau exclusiv armatei. Interviurile realizate de Reuters cu peste 30 de directori de companii, oficiali și experți în drone arată însă că tehnologiile de detectare și neutralizare a aparatelor fără pilot evoluează mai rapid decât reglementările privind utilizarea lor.

Abordările diferă semnificativ de la o țară europeană la alta, iar incertitudinile juridice persistă, inclusiv în ceea ce privește autoritatea care poate dispune intervenția împotriva unei drone. Doborârea unui aparat ar putea provoca rănirea sau moartea unor persoane aflate la sol ori pagube materiale, ridicând probleme legate de răspunderea juridică și responsabilitatea operatorilor.

Franța pregătește extinderea sistemelor de protecție până în 2027

Franța se numără printre statele care au avansat cel mai mult în această direcție. În august, parlamentul francez a adoptat o lege care permite operatorilor autorizați de infrastructuri critice și contractorilor acestora să detecteze, să bruieze și să doboare dronele în apropierea unor obiective desemnate.

Măsura a fost adoptată ca răspuns la o serie de incursiuni ale dronelor în apropierea unor obiective critice și militare, inclusiv la survolarea, în decembrie 2025, a bazei de submarine nucleare Île Longue, situată în apropiere de Brest, în nord-vestul Franței.

Franța intenționează ca, până în 2027, o listă extinsă de obiective sensibile, considerate de importanță vitală, să fie echipată cu sisteme de protecție, a declarat pentru Reuters un înalt oficial francez implicat în elaborarea planului. Acesta a solicitat anonimatul deoarece detaliile proiectului nu au fost încă făcute publice.

„Nu aveam apărare în fața amenințării reprezentate de drone”, a declarat oficialul, precizând că îngrijorările s-au intensificat în ultimul deceniu, pe măsură ce vehiculele aeriene fără pilot au devenit mai accesibile și mai răspândite.

Guvernul francez dorește să pună la dispoziția operatorilor de infrastructuri critice, precum compania energetică de stat EDF și operatorul feroviar de stat SNCF, un catalog de sisteme aprobate. Acesta va include soluții de la bruiaje electronice până la drone interceptoare, selectate în funcție de tipul obiectivului și de circumstanțele în care trebuie utilizate.

Systematic Paris-Region, organizația care gestionează programul guvernamental de testare de la Brétigny-sur-Orge, a confirmat elemente importante ale planului. Potrivit acesteia, evaluările începute în vara acestui an au identificat până în prezent trei integratori de sisteme, care combină diferite componente informatice într-o soluție unificată, și 17 sisteme de combatere a dronelor.

Evaluările continuă, iar autoritățile lucrează la accelerarea achizițiilor pentru soluțiile identificate, a precizat organizația.

Ministerul francez al Apărării a declarat că legea adoptată în august va contribui la consolidarea capacităților de contracarare a amenințărilor, precizând însă că poate comenta doar situația infrastructurilor critice aflate în responsabilitatea sa. EDF și SNCF au refuzat să comenteze.

Germania și Austria analizează implicarea operatorilor civili

Riscurile au fost evidențiate și de descoperirea, în august, a unei drone încărcate cu explozibili în apropierea unui avion cargo ucrainean pe aeroportul Leipzig/Halle din Germania.

Berlinul a atribuit Rusiei responsabilitatea pentru incident. Moscova a negat implicarea și a respins în repetate rânduri acuzațiile privind desfășurarea unor atacuri hibride în Europa. Astfel de incidente au fost semnalate în mai multe țări care susțin Kievul în războiul cu Rusia.

Autoritățile europene se tem că instituțiile naționale nu pot interveni suficient de rapid pentru a proteja infrastructurile extinse și dispersate geografic. În același timp, dronele relativ ieftine pot provoca pagube care generează costuri ridicate de reparație.

În Germania, unde operațiunile de combatere a dronelor intră în prezent în atribuțiile poliției, Ministerul de Interne a declarat pentru Reuters că analizează modalitățile prin care operatorii de infrastructuri critice și alte entități ar putea fi implicați legal în măsuri active de neutralizare a aparatelor fără pilot.

Austria a anunțat în septembrie planuri pentru acordarea unor atribuții similare operatorilor de infrastructuri critice, inclusiv marilor companii energetice. Ministrul Apărării, Klaudia Tanner, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că statul nu poate proteja singur fiecare obiectiv.

Polonia a adoptat măsuri mai ample. Operatorii au declarat pentru Reuters că au instalat sisteme antidronă și au organizat exerciții de pregătire împreună cu unități militare și de poliție.

În jurul infrastructurilor energetice critice au fost instituite zone cu restricții de zbor pentru drone. Unitățile de securitate desemnate care lucrează pentru operatori au primit autorizația de a distruge, dezactiva sau prelua controlul dronelor care pătrund în aceste perimetre.

Cu toate acestea, două surse din cadrul unor companii de transport al energiei electrice de pe flancul estic al NATO au declarat pentru Reuters că intervențiile eficiente necesită garanții suplimentare și, eventual, un precedent judiciar care să stabilească cine răspunde pentru daunele colaterale.

În lipsa unor clarificări juridice, operatorii infrastructurilor critice ar putea ezita în continuare să neutralizeze dronele, întrucât intervenția însăși ar putea provoca victime sau pagube materiale costisitoare.

Companiile energetice se concentrează pe restabilirea serviciilor

Acordarea dreptului de a doborî dronele ar reprezenta o schimbare importantă de abordare pentru companiile europene de utilități.

Directori de companii, oficiali și analiști din sectorul energetic au declarat pentru Reuters că operatorii și-au concentrat, timp de ani de zile, eforturile asupra consolidării rețelelor și pregătirii pentru restabilirea serviciilor după eventuale întreruperi, mai degrabă decât asupra prevenirii atacurilor.

Leonhard Birnbaum, directorul general al companiei energetice germane E.ON, a declarat în septembrie că operatorii trebuie să pornească de la premisa că unele atacuri vor reuși, în loc să presupună că le vor putea opri pe toate.

Compania operează aproximativ 2.720 de stații electrice în Germania, a precizat Birnbaum.

Lituania construiește o stație electrică fortificată în apropierea graniței cu Rusia, în cadrul unor planuri mai ample ale statelor baltice și Poloniei de consolidare a apărării infrastructurilor energetice. Măsurile includ construirea de buncăre, instalarea de plase antidrone și constituirea unor stocuri de echipamente greu de înlocuit, necesare componentelor esențiale ale rețelelor.

Operatorul polonez de stat al rețelei de transport al energiei electrice, PSE, patrulează cu elicoptere anumite porțiuni ale rețelei sale de înaltă tensiune, care se întinde pe aproximativ 16.500 de kilometri. Compania pregătește și utilizarea unor aeronave mai performante pentru protejarea unei conexiuni electrice submarine cu Suedia.

Dronele relativ ieftine pun însă la încercare aceste măsuri de apărare. Echipamente esențiale, precum transformatoarele de mare putere, pot necesita ani pentru a fi înlocuite, iar infrastructura poate rămâne nefuncțională luni întregi chiar și după finalizarea cu succes a reparațiilor.

Nu toți operatorii de utilități consideră că ar trebui să primească un rol mai important în apărarea propriilor instalații.

Asta Sihvonen-Punkka, directorul general al operatorului național al rețelei electrice din Finlanda, Fingrid, a declarat pentru Reuters că responsabilitatea combaterii amenințărilor din apropierea infrastructurilor critice ar trebui să rămână în sarcina autorităților finlandeze și a forțelor armate.

Acordarea unor asemenea atribuții operatorilor de utilități ar reprezenta „o schimbare foarte, foarte mare”, care ar necesita o analiză juridică atentă, a afirmat aceasta.

Jari Stenius, șeful departamentului de securitate al companiei energetice finlandeze Fortum, a declarat că este de acord ca firmele din sectorul energetic să se concentreze asupra producerii energiei, în timp ce poliția și armata se ocupă de amenințările la adresa securității.

Tehnologia avansează mai rapid decât reglementările

Oficialii din domeniul securității și companiile care dezvoltă tehnologii antidronă afirmă că sistemele devin din ce în ce mai automatizate, deoarece nu este posibil ca echipe specializate să fie prezente permanent la fiecare obiectiv.

Sistemele moderne combină senzori, programe informatice de comandă și control și mijloace de contracarare într-un proces integrat, conceput pentru identificarea, clasificarea și neutralizarea amenințărilor în câteva secunde.

Mai multe companii au declarat pentru Reuters că incertitudinea privind autoritatea care poate aproba o intervenție a încetinit investițiile în etapele finale ale acestui proces.

În acest context, Franța încearcă să automatizeze cât mai mult posibil procedurile de răspuns, a declarat oficialul francez implicat în elaborarea planurilor.

Potrivit acestuia, personalul de securitate al companiilor de utilități ar trebui să poată, în cele din urmă, să detecteze o amenințare și să declanșeze un răspuns automat prin apăsarea unui singur buton. Prezența, la fiecare locație, a unor operatori instruiți pentru utilizarea sistemelor de nivel militar nu este considerată realistă.

Compania germană de apărare Rheinmetall a declarat pentru Reuters că unul dintre principalele obstacole pentru operatorii civili este intervalul de timp dintre detectarea unei drone și decizia de a utiliza un mijloc de contracarare, în condițiile în care responsabilitățile juridice rămân fragmentate.

Rheinmetall a precizat că interesul operatorilor privați de infrastructuri pentru sistemele antidronă este în creștere puternică. Compania organizează ateliere de lucru, vizite la obiective și evaluări ale infrastructurilor pentru operatori și se pregătește pentru ceea ce descrie drept un segment de piață „într-o creștere foarte rapidă”.

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