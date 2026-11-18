Europa nu doar că are cel mai mic grad de umplere a depozitelor de gaze din ultimele decenii, dar deja a și extras și folosit 10% din cantitatea de gaze naturale acumulată în timpul sezonului de stocare din vară, lăsând continentul vulnerabil în cazul unei ierni care ar aduce temperaturi mai scăzute decât media multianuală.

Deși sezonul de încălzire de abia a început, extragerile nete ale țărilor europene din depozite au ajuns la aproximativ 10% din cele 51,2 miliarde metri cubi de gaze stocate în această vară, relatează APA-Economics, citând datele publicate de Gas Infrastructure Europe.

Țările membre aveau obiectivul de a-și umple depozitele de gaze până la un nivel de 90% până în noiembrie, fiind permisă o abatere de 10 puncte procentuale în cazul în care ar fi apărut dificultăți în aprovizionare.

Înainte de începerea sezonului de încălzire, Europa a reușit să umple depozitele de gaze doar până la aproximativ 76% din capacitate – un nivel considerabil mai mic față de cel de circa 90% înregistrat în anii precedenți.

Nivel critic al depozitelor de gaze

Datele de la GIE indică faptul că, la data de 15 noiembrie, depozitele de gaze din UE erau umplute în proporție de doar 70,5%, comparativ cu o medie pe ultimii cinci ani de 89% și cu aproximativ 82% în aceeași perioadă a anului trecut.

Datele furnizate de Gas Infrastructure Europe (GIE) arată că extragerile nete au început la jumătatea lunii octombrie, și au continuat în luna noiembrie.

Vara aceasta a fost una dintre perioadele dificile pentru stocarea gazelor, operatorii europeni fiind nevoiți să plătească sume uriașe pentru aprovizionarea cu GNL (gaz natural lichefiat) și să concureze cu țările din Asia pentru achizițiile pe piața spot, după ce conflictul din Iran a blocat aproape toate transporturile dinspre Qatar.

La sfârșitul lunii octombrie, prețul de referință al gazelor naturale în Europa a atins cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani, pe măsură ce temperaturile au început să scadă, iar retragerile nete s-au accelerat; în același timp, o mare parte din cantitățile de GNL provenite din Qatar rămân blocate în zona Strâmtorii Ormuz.

INES, asociația operatorilor de sisteme de stocare a gazelor din Germania – cea mai mare economie a Europei – a avertizat săptămâna trecută că „aprovizionarea cu gaze a Germaniei ar putea să nu fie pe deplin asigurată pe perioada iernii, în cazul unor temperaturi extrem de scăzute. INES consideră că este urgentă consolidarea cadrului strategic pentru pregătirea în vederea iernii”.

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