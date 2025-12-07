Europa a capturat în acest an o cotă record din finanțările globale de capital privat. Fondurile europene au strâns 311 mld. dolari de la investitori

Europa a capturat în acest an o cotă record din finanțările de capital privat, pe măsură ce investitorii globali încearcă să profite de o explozie a cheltuielilor guvernamentale pentru proiecte de infrastructură, potrivit Financial Times.

Fondurile cu sediul în regiune au strâns 311 miliarde de dolari, adică puțin peste o treime din totalul banilor angajați în fonduri private la nivel global în primele nouă luni din 2025 – cea mai mare cotă înregistrată în date care se întind pe aproape două decenii.

Interesul fondurilor de pensii, al fondurilor de dotare ((endowments – sume de bani sau active investite de instituții precum universități, colegii, spitale sau organizații non-profit) și al altor investitori instituționali pentru infrastructură și resurse naturale a fost un factor-cheie în creșterea cotei Europei pe piață, cu angajamente către astfel de fonduri pe continent de 57 miliarde de dolari, potrivit datelor PitchBook.

Aceasta plasează finanțarea infrastructurii europene pe un traseu care ar putea depăși 75 miliarde de dolari până la sfârșitul acestei luni, adică mai mult decât dublul totalului pentru 2024.

Datele oferă cel mai recent semn că investitorii globali se orientează tot mai mult către Europa, într-un an în care guvernul german a anunțat planuri ample de cheltuieli, iar tarifele administrației Trump au zdruncinat piețele.

Marile firme internaționale de capital privat, care gestionează fonduri ce investesc în private equity, credit privat, infrastructură și imobiliare, au promovat angajamentele lor de a investi în Europa și au raportat un interes crescut al susținătorilor fondurilor lor pentru continent.

KKR a investit peste 20 miliarde de dolari în Europa în acest an, fără a include datoria externă utilizată pentru achiziția de active, fiind cel mai mare total înregistrat, în timp ce rivalul Blackstone plănuiește să investească 500 miliarde de dolari în următorul deceniu, inclusiv datorie externă.

Guvernul german a dezvăluit la începutul acestui an un fond de infrastructură de 500 miliarde de euro, iar investitorii au manifestat, de asemenea, interes față de recomandările lui Mario Draghi pentru creșterea competitivității regiunii, prezentate într-un raport comandat de Comisia Europeană.

Fondurile din Europa atrag de obicei aproximativ un sfert din finanțările globale de capital privat.

Cota de 34% câștigată în primele nouă luni ale acestui an a fost cu 6 puncte procentuale mai mare decât recordul anterior al Europei de 28% în 2010.

Fondurile care investesc în infrastructură, cum ar fi centralele energetice și centrele de date, și în resurse naturale au crescut și în America de Nord în acest an, fiind pe cale să strângă peste 80 miliarde de dolari până la sfârșitul lunii decembrie. Dar aceasta ar reprezenta o creștere semnificativ mai mică comparativ cu Europa.

În octombrie, firma franceză Ardian a strâns 20 miliarde de dolari pentru strategia sa principală de infrastructură, destinată să investească predominant în Europa, numărul investitorilor americani dublându-se comparativ cu fondul anterior al firmei.

Fondurile europene de imobiliare sunt, de asemenea, pe cale să își mai mult decât dubleze suma obținută, la aproximativ 25 miliarde de dolari în acest an, în timp ce fluxul de capital către vehicule similare în America de Nord este pe cale să scadă cu aproximativ o cincime, la puțin peste 50 miliarde de dolari.

Maturizarea piețelor europene pentru credit privat și active private second-hand, cum ar fi participațiile în fonduri existente, a alimentat, de asemenea, creșterea cotei continentului în „plăcinta” activelor alternative. Capitalul care ar fi mers către fonduri din America de Nord a traversat în schimb Atlanticul.

