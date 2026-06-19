Raport Eurojust 2025 / România, cele mai multe cazuri transfrontaliere de corupție și trafic de persoane

„În 2025, Eurojust a deschis 82 de noi cazuri de corupţie, cele mai multe în Franţa şi România, conform Raportului de activitate pentru 2025 al Agenţiei Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiţie Penală (Eurojust).

De asemenea, Franţa, Spania şi Germania sunt ţările din UE cărora li s-a solicitat asistenţă cel mai des, mai arată documentul.

În ceea ce privește țările terțe, Albania, urmată de Ucraina, a inițiat la agenție cel mai mare număr de asemenea cazuri, iar Elveția a fost a treia țară căreia i s-a solicitat cel mai frecvent asistență.

România a deschis 217 noi cazuri în 2025 şi a participat la peste 270 de anchete deschise de alte state.

Eurojust este Agenţia Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiţie Penală. Pe lângă colaborarea cu autorităţile naţionale din întreaga UE, agenţia are puncte de contact în peste 80 de ţări din lume, precum şi mai mulţi procurori de legătură din ţări terţe detaşaţi la Eurojust.

Această reţea globală lucrează alături de statele membre ale UE pentru a oferi sprijin în anchetele transfrontaliere.

„Corupţia ia multe forme şi implică o încălcare a obligaţiilor, un abuz de putere încredinţată sau alt comportament ilegal comis de o persoană sau o organizaţie aflată în poziţie de autoritate. Corupţia subminează funcţionarea autorităţilor publice la toate nivelurile şi este un factor favorizant major al criminalităţii organizate. Numărul cazurilor de corupţie sprijinite de Eurojust este în continuare mare, agenţia oferind sprijin în peste 300 de cazuri, din care o treime au fost sesizate în cursul anului”, arată Eurojust.

Potrivit analizei organizaţiei, în 2025 s-a înregistrat o uşoară creştere a numărului de echipe comune de anchetă şi de reuniuni de coordonare legate de corupţie, faţă de 2024, „ceea ce arată complexitatea tot mai mare a cazurilor de corupţie şi nevoia unei cooperări transfrontaliere structurate”.

România, cele mai multe cazuri de trafic de persoane

Conform raportului, România a deschis în 2025 cel mai mare număr de cazuri de trafic de persoane, urmată de Italia şi Ungaria.

„Traficul de persoane este o infracţiune gravă şi în creştere rapidă la nivel mondial, care implică încălcări grave ale drepturilor omului, traficanţii exploatând persoane vulnerabile prin forţă, ameninţări, înşelăciune sau abuz de putere, în principal pentru exploatare sexuală şi prin exploatare prin muncă forţată”, arată Eurojust.

„România, Germania, Spania şi Franţa au fost ţările din UE cărora li s-a solicitat cel mai des asistenţă în cazurile transfrontaliere de trafic de persoane gestionate de Eurojust în 2025. Elveţia a fost ţara terţă care a iniţiat cele mai multe cazuri de trafic de persoane la agenţie în 2024, iar Regatul Unit ţara terţă solicitată cel mai frecvent să contribuie la investigaţii”, mai menționează raportul.

Cele mai numeroase dosare – înşelăciunea şi frauda, traficul de droguri şi spălarea de bani

Agenţia Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiţie Penală a gestionat, în 2025, aproape 14.000 de cazuri, peste 5.600 fiind noi. Cele mai frecvente trei tipuri de infracţiuni abordate de agenţie în 2025 au fost înşelăciunea şi frauda, traficul de droguri şi spălarea de bani.

„În 2025, Eurojustul şi-a îndeplinit cu succes mandatul deplin şi integral de a combate toate formele grave de criminalitate transfrontalieră, soluţionând aproape 14.000 de cazuri. Agenţia a contribuit la arestarea a peste 4.443 de suspecţi şi la confiscarea şi/sau indisponibilizarea de bunuri provenite din săvârşirea de infracţiuni în valoare de peste 1,2 miliarde EUR. Eurojust a contribuit, de asemenea, la confiscarea de droguri în valoare de aproape 31,4 miliarde EUR”, arată Eurojust în Raportul de activitate pentru anul 2025, publicat joi.

Potrivit documentului citat, reflectând amploarea crescândă a provocării, anchetele penale gestionate de Eurojust în 2025 au implicat de peste două ori mai multe victime.

Începând din 2020, volumul de cazuri gestionate de Eurojust a crescut cu aproape 60%. Peste 5.600 de cazuri noi au fost deschise în 2025, iar peste 8.300 de cazuri din anii precedenţi au continuat să primească sprijin juridic, analitic, logistic şi financiar din partea agenţiei.

În România au fost deschise de către autorităţile judiciare naţionale, în 2025, 217 noi cazuri, dintre care 40 au implicat autorităţi judiciare din trei sau mai multe state. De asemenea, 255 de dosare erau deschise din anii anteriori. În plus, România a participat la alte 276 de cazuri deschise de alte state.

Cele mai frecvente trei tipuri de infracţiuni abordate de agenţie în 2025 au fost înşelăciunea şi frauda, traficul de droguri şi spălarea de bani.

Spălarea de bani

Spălarea banilor reprezintă introducerea de bunuri obținute ilegal în circuitul financiar și economic legal și este a doua categorie de infracțiuni ca importanță abordată de Eurojust în 2025.

Statistica:

Au fost tratate aproape 2.400 de cazuri de spălare de bani, din care 808 cazuri nou-deschise în perioada de raportare.

Numărul de întâlniri de coordonare din acest domeniu a crescut cu 12% în 2025 față de anul precedent. Dintre țările UE, Italia, urmată de Franța, a inițiat în 2025 la agenție cele mai multe dosare de spălare de bani.

Germania și Spania au fost țările cărora li s-a solicitat cel mai des să ofere asistență.

Dintre țările terțe, Albania, urmată de Georgia, a deschis cel mai mare număr de cazuri de spălare de bani la Eurojust. Regatul Unit, urmat de Elveția, a fost țara căreia i s-a solicitat asistență cel mai frecvent.

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