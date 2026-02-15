Eurogrupul reia dezbaterea pentru consolidarea euro şi pentru a discuta hegemonia dolarului

Miniştrii Economiei şi Finanţelor din zona euro (Eurogrupul) va relua luni discuţiile pentru consolidarea rolului internaţional al euro ca modalitate de a garanta „suveranitatea monetară” a monedei comune şi, în acelaşi timp, pentru a concura hegemonia globală a dolarului, într-un moment în care există îndoieli privind „bancnota verde” ca activ sigur, relatează agenţia EFE, potrivit Agerpres.

Miniştrii din cele 21 de ţări din zona euro vor avea această dezbatere la doar câteva zile după reuniune informală a liderilor, ce s-a desfăşurat în castelul belgian Alden Biesen, în cadrul căreia consolidarea euro a fost unul dintre subiectele abordate în contextul strategiei pentru impulsionarea competitivităţii blocului comunitar.

Este vorba despre o dezbatere intensă, care a luat avânt ca urmare a îndoielilor investitorilor internaţionali legate de dolar şi de diversificarea portofoliilor lor, a aprecierii euro în raport cu dolarul şi a căutării de active sigure, distincte de moneda americană.

Un înalt funcţionar european a reamintit, în acest context, că euro continuă să fie a doua cea mai importantă monedă globală „de departe”, dar nu a beneficiat până acum de pe urma pierderii de credibilitate a dolarului din ultimul an, aşa cum a făcut-o, de exemplu, yuanul chinez.

Astfel, zona euro are în vedere acum un euro „mai puternic”, pentru a sprijini priorităţile strategice, în contextul geopolitic actual, ca de exemplu pentru a garanta suveranitatea monetară sau a obţine condiţii mai bune de finanţare, dar şi pentru a oferi o piaţă financiară mai atractivă capitalului privat.

În acest context, ministrul spaniol al Economiei, Carlos Cuerpo, îşi va susţine teza din articolul său recent publicat în „Financial Times”, în care a pledat pentru „extinderea semnificativă a pieţei de obligaţiuni emise de UE”, prin crearea „unui adevărat activ de refugiu european”.

Astfel, Spania susţine „ferm” eforturile pentru consolidarea rolului global al euro şi consideră că acestea „trebuie să se traducă în măsuri concrete”, atât pe termen scurt, cât şi mediu şi lung”, printre care să se numere nu doar noi emisiuni de datorie comună, ci şi iniţiative privind sistemul de plăţi şi crearea euro digital.

Această dezbatere privind viitorul monedei comune va fi precedată de aprobarea de către Eurogrup a recomandării de politică economică pentru 2026, care, o dată agreată de miniştri, va fi transmisă şefilor de stat şi de guvern pentru semnarea acesteia la summit-ul din martie.

Ulterior, vor fi invitaţi partenerii europeni care nu au adoptat euro pentru a se alătura unei discuţii privind marile dezechilibre globale şi implicaţiile acestora în contextul geopolitic şi geoeconomic actual, marcat de tensiunile dintre marile puteri internaţionale.

Pe de altă parte, ministrul de Finanţe şi vicecancelar al Germaniei, Lars Klingbeil, le va explica celorlalţi colegi linia de lucru deschisă de cele şase mari economii ale UE (Germania, Franţa, Italia, Spania, Polonia şi Ţările de Jos) în cadrul grupului denumit E6, care va avea o nouă întâlnire de lucru înainte de începerea reuniunii Eurogrupului.

