Eurogrup: „E6”, așa-numita „Europa cu două viteze”, va fi „temporar”, informal și nu va concura alte formate

Formatul „E6”, condus de Franța și Germania pentru consolidarea celor mai mari economii ale UE, este o „inițiativă temporară” care ar putea aduce beneficii, în cele din urmă, tuturor celor 27 de state membre ale blocului, a declarat luni președintele Eurogrupului, potrivit Euractiv.

Kyriakos Pierrakakis (foto), care prezidează reuniunea informală periodică a miniștrilor din zona euro (formată din 21 de țări), le-a spus jurnaliștilor că vicecancelarul german Lars Klingbeil i-a asigurat pe colegii din Eurogrup că forumul „E6” va rămâne „transparent” și nu va concura alte formate ministeriale.

„Vicecancelarul ne-a explicat în detaliu că este un format informal și temporar, menit să faciliteze convergența asupra unor priorități-cheie deja discutate la nivelul UE”, a spus Pierrakakis.

Grupul E6 reunește cele șase cele mai mari economii ale UE, respectiv Italia, Țările de Jos, Polonia și Spania, pe lângă Franța și Germania.

La summitul informal al liderilor UE de săptămâna trecută, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele francez Emmanuel Macron au evocat în repetate rânduri posibilitatea unei „Europe cu două viteze”, în cazul în care nu se înregistrează progrese la nivelul întregii UE privind integrarea piețelor în lunile următoare.

Oficialii informați despre reuniune nu au putut confirma dacă Klingbeil ar fi declarat explicit că formatul E6 va fi temporar. Totuși, mai mulți au subliniat că ministrul german a insistat că acest format nu va rivaliza cu Eurogrupul sau cu reuniunea mai amplă „Ecofin”, care include toți cei 27 de miniștri de finanțe ai UE.

Pierrakakis: Formatul E6 este „potențial pozitiv”, deoarece ar putea „cataliza convergența” între celelalte state membre ale blocului

Pierrakakis, ministru grec de Finanțe, care l-a înlocuit în decembrie pe irlandezul Paschal Donohoe la conducerea Eurogrupului, a adăugat că formatul E6 este „potențial pozitiv”, deoarece ar putea „cataliza convergența” între celelalte state membre ale blocului.

Declarațiile sale au venit la câteva ore după ce E6, care a organizat a doua sa reuniune înaintea Eurogrupului de luni, a anunțat într-un comunicat că statele membre „și-au unit forțele” pentru a integra piețele de capital și pentru a-și consolida lanțurile de aprovizionare cu minerale strategice esențiale.

Următoarea reuniune E6 va avea loc în marja următoarei întâlniri a miniștrilor de finanțe ai UE, pe 9–10 martie, la Bruxelles, a precizat grupul, adăugând că discuțiile se vor concentra pe apărare și pe rolul internațional al euro.

Ministrul francez de finanțe susține că E6 va reprezenta „motorul” eforturilor UE de a-și spori competitivitatea

Reluând aceste idei, ministrul francez de finanțe, Roland Lescure, le-a declarat luni jurnaliștilor că E6 va reprezenta „motorul” eforturilor UE de a-și spori competitivitatea, de a-și consolida reziliența lanțurilor de aprovizionare și de a reduce reglementările.

„Europa este foarte bună la a merge bine”, a spus Lescure. „Trebuie însă să devină mai bună și la a merge mai repede, iar exact asta vom face.”

Totuși, unele state membre mai mici și-au exprimat îngrijorarea față de noul format.

„Aș prefera mult mai mult să văd o structură în care țările se reunesc în jurul unor subiecte asupra cărora împărtășesc o viziune comună, decât ca accesul în club să fie bazat exclusiv pe dimensiunea lor”, a declarat ministrul irlandez de finanțe, Simon Harris. „Dar să vedem cum vor evolua lucrurile în perioada următoare.”

