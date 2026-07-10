Eurobarometru: Adolescenții din România petrec aproape șapte ore pe zi în fața ecranelor în weekend, peste media UE

Adolescenții din Uniunea Europeană petrec, în medie, 4,5 ore pe zi în fața ecranelor în timpul săptămânii și 6,1 ore în weekend, însă în România timpul petrecut în fața dispozitivelor digitale în zilele de weekend este mai ridicat și ajunge la 6,7 ore pe zi, potrivit unui nou sondaj Eurobarometru privind impactul utilizării excesive a ecranelor și al rețelelor sociale asupra sănătății mintale a tinerilor.

Una dintre principalele concluzii ale cercetării este că vârsta la care copiii încep să utilizeze rețelele sociale influențează semnificativ timpul petrecut ulterior online. Adolescenții care și-au creat primul cont pe o platformă socială înainte de împlinirea vârstei de 10 ani petrec, în medie, cu 1,8 ore mai mult pe zi în fața ecranelor decât cei care au început să folosească rețelele sociale după vârsta de 15 ani.

La nivel european, timpul petrecut în fața ecranelor în weekend variază între 4,3 ore pe zi în Cipru și 7,3 ore în Suedia, România situându-se peste media Uniunii Europene, cu 6,7 ore zilnic.

Studiul arată că, în medie, adolescenții utilizează fiecare categorie de dispozitive – telefoane mobile, tablete, calculatoare sau console de jocuri – între două și trei ore pe zi, cea mai mare parte a timpului fiind alocată rețelelor sociale.

Rețelele sociale sunt percepute diferit de adolescenți și părinți

Percepția asupra impactului rețelelor sociale diferă semnificativ între adolescenți și părinți, relevă cercetarea.

Aproape jumătate dintre adolescenții europeni, respectiv 48%, consideră că rețelele sociale au un efect pozitiv asupra vieții lor, în timp ce doar 21% dintre părinți împărtășesc această opinie. În schimb, părinții sunt mai înclinați să considere că efectele utilizării platformelor sociale sunt predominant negative.

Potrivit studiului, adolescenții afirmă că rețelele sociale îi ajută în primul rând să păstreze legătura cu prietenii și familia, să descopere informații noi, să învețe lucruri utile, să își exprime opiniile și să își îmbunătățească starea de spirit.

Autorii cercetării apreciază că diferențele de percepție sunt explicate de faptul că părinții tind să se concentreze asupra riscurilor asociate utilizării platformelor online, în timp ce adolescenții acordă o importanță mai mare beneficiilor pe care acestea le oferă în viața de zi cu zi.

Discursul instigator la ură și standardele nerealiste, printre principalele probleme semnalate

Întrebați care sunt tipurile de conținut care i-au afectat cel mai mult în mediul online, adolescenții au indicat în proporție de 25% discursul instigator la ură și promovarea produselor nesănătoase, precum alcoolul sau alimentele bogate în zahăr și grăsimi.

Alți 24% au indicat presiunea de a cumpăra anumite produse sau de a avea un anumit stil de viață, iar 21% au declarat că au fost afectați de promovarea unor standarde corporale nerealiste.

Raportul evidențiază și efectele utilizării îndelungate a dispozitivelor digitale asupra sănătății. Aproximativ o treime dintre adolescenți spun că au experimentat în ultima lună simptome precum oboseală oculară, dureri de cap, dificultăți de concentrare, stare accentuată de oboseală sau tulburări de somn.

Aceste probleme sunt raportate semnificativ mai frecvent de adolescenții care petrec mai multe ore zilnic în fața ecranelor.

Totodată, aproape un adolescent din trei afirmă că s-a simțit stresat, trist sau exclus social din cauza experiențelor avute pe rețelele sociale.

Dialogul cu copiii, principala metodă de protecție utilizată de părinți

Eurobarometrul arată că părinții europeni preferă în primul rând comunicarea cu propriii copii atunci când încearcă să reducă riscurile asociate utilizării internetului și rețelelor sociale.

Cea mai frecvent utilizată metodă este discutarea activității online și a riscurilor pe care le presupune utilizarea platformelor digitale. Aceasta este urmată de stabilirea unor reguli privind timpul petrecut în fața ecranelor și de monitorizarea activității online.

Aplicațiile și instrumentele de control parental sunt utilizate mai rar și, de regulă, doar ca metodă complementară.

Autorii studiului descriu această abordare drept una „multifațetată”, în care părinții combină mai multe instrumente pentru protejarea copiilor, fără a considera că o singură măsură este suficientă.

Potrivit cercetării, 55% dintre părinții europeni spun că au fost îngrijorați că propriul copil a avut o experiență negativă în mediul online. În aproximativ o treime dintre cazuri, părinții au aflat despre aceste experiențe direct de la copil, rezultat care evidențiază importanța comunicării și a relației de încredere dintre părinți și adolescenți.

România, aproape de media europeană în percepția părinților

În România, 40% dintre părinți consideră că propriii copii petrec prea mult timp pe rețelele sociale, comparativ cu 44%, media Uniunii Europene.

În același timp, 44% dintre părinții români apreciază că timpul petrecut online de copii este unul normal.

De asemenea, 31% dintre părinții români spun că sunt îngrijorați de expunerea copiilor la conținut dăunător în mediul online, procent apropiat de media europeană, de 32%.

Raportul arată că atât în România, cât și în celelalte state membre, părinții sunt considerați principalii responsabili pentru protejarea bunăstării copiilor în mediul digital, înaintea școlilor, autorităților publice sau companiilor care administrează platformele sociale.

Sondajul Eurobarometru a fost realizat între 30 martie și 16 aprilie 2026 în toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Cercetarea a inclus 39.407 respondenți, dintre care 26.297 de adolescenți și 12.750 de părinți. În România au fost intervievați 1.042 de adolescenți și 500 de părinți, rezultatele oferind o imagine asupra modului în care tinerii și familiile percep utilizarea rețelelor sociale, timpul petrecut în fața ecranelor și efectele acestora asupra sănătății mintale.

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